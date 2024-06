L'Italia è tornata al bipolarismo? Forse, ma anche no

Siamo tornati all’Italia del bipolarismo. Una delle letture più diffuse in questi giorni a proposito dell’esito delle elezioni europee dell’8-9 giugno scorsi è che siamo in presenza di un ritorno al passato della politica italiana, suggestione resa ancor più forte dall’anniversario della morte di Silvio Berlusconi, probabilmente il principale promotore (assieme a Romano Prodi e poi Walter Veltroni) dell’epoca del bipolarismo politico.

È una tesi affascinante, ma quanto fondata nella realtà? Poco o solo in parte. È vero che quasi l’89% degli elettori ha scelto un partito direttamente ascrivibile ad una coalizione. I primi due partiti, Fratelli d’Italia e Partito Democratico, hanno collezionato circa il 55% delle preferenze. Tutto farebbe propendere verso la tesi bipolarista, ma ci sono altri fattori che suggeriscono una ben altra possibilità.

In primo luogo l’enorme astensionismo registrato in queste elezioni: per la prima volta l’affluenza ad un’elezione di rango nazionale ha visto una partecipazione inferiore al 50%. In quella ampia fetta di persone che hanno scelto di non votare, ce ne sono molte che avrebbero gradito un’opzione politica terza rispetto ai due poli e non hanno trovato convincente le offerte politiche frammentate dai partiti liberali (Azione, Italia Viva e +Europa) che presentandosi divisi hanno clamorosamente fallito l’obiettivo di superare la soglia del 4% nonostante l’asticella di voti assoluti da raggiungere fosse più bassa proprio in ragione della scarsa partecipazione.

In secondo luogo, se sul fronte del centrodestra è ormai consolidata un’alleanza a tre che dura (nella buona e nella cattiva sorte) fin dalla discesa in campo di Berlusconi, su quello del presunto centrosinistra si fatica a vedere una omogeneità di fondo delle tre componenti PD, Avs e M5S. La novità vera di queste elezioni, cioè il bel risultato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, costituisce certamente un embrione di coalizione coesa su contenuti comuni; ma è ben lontana da presentarsi come competitiva e come approdo naturale per il movimento guidato da Giuseppe Conte.

È in questo ambito che si intravede la nuova possibilità di un varco per la nascita di un polo alternativo o diversamente conformato; perché è innegabile che l’ipotetica nascita di un partito unico dei liberali e riformisti italiani che a livello europeo si riferiscono a “Renew Europe” (il movimento politico dell’acciaccato ma combattivo Emmanuel Macron) potrebbe ricavarsi uno spazio importante come entità autonoma a metà tra i due poli principali. Ma eguale, se non superiore, spazio potrebbe ricavarselo se dopo aver consolidato la propria esistenza e averla radicata nel panorama politico italiano e tra gli elettori (ciò significa un’organizzazione presente e diffusa nella gran parte delle città e delle province italiane, con capitale umano rappresentativo di ogni territorio), si proponesse per sostituire il Movimento 5 stelle come alleato principale di un Partito democratico che ritrovi la vocazione maggioritaria perduta e punti ad aggregare attorno a sé anche partiti di ispirazione diversa da quella socialista. Magari rinunciando a qualche cavallo di battaglia (siamo sicuri, ad esempio, che stracciarsi le vesti per il referendum contro il jobs act sia una buona idea per avvicinare le forze liberali e riformiste?).

Sembra meno probabile che la medesima operazione (la nascita di un partito unico dei liberali italiani) possa essere rivolta al centrodestra, che unisce nella stessa coalizione la destra più radicale di Salvini, quella conservatrice e in trasformazione di Giorgia Meloni e quella moderata, popolare e chiaramente europeista di Antonio Tajani e Forza Italia. Un tridente che, a differenza degli avversari, non sembra aver bisogno di apporti esterni.

Bisogna però avere piena consapevolezza che questi processi non si formano a tavolino: hanno successo se vivono nel dibattito pubblico, tra le persone, nelle comunità locali. E per nascere hanno bisogno di lungimiranza e generosità.