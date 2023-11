Il "Boss dei Van Gogh" che regala un'isola all'Italia

Raffaele Imperiale, soprannominato "Il boss dei Van Gogh"

Raffaele Imperiale, soprannominato "Il boss dei Van Gogh", ha ceduto al governo italiano l'isola di sua proprietà nell'arcipelago di Dubai. L'isola, provocatoriamente denominata "Taiwan", fa parte di un gruppo di isole artificiali acquisite dal narcotrafficante. La decisione di Imperiale di rinunciare a questo angolo di paradiso, ottenuto grazie ai proventi del Sistema, ha suscitato diversi interrogativi sulla sua effettiva volontà di collaborare con la giustizia italiana. Non è escluso che questa mossa possa rappresentare una strategia astuta per attenuare la pressione internazionale e preservare gli altri patrimoni dell'ex boss di camorra.

Imperiale, latitante da diversi anni e rifugiato nel lusso di Dubai, ha mantenuto un profilo spavaldo, guadagnandosi il soprannome "Il boss dei Van Gogh" grazie al possesso di due capolavori rubati del celebre pittore olandese. La redenzione di Imperiale, un boss noto per esibire in modo evidente e volgare una ricchezza sempre eccessiva, appare difficile da credere. L'idea che possa improvvisamente "cedere" un'isola allo Stato italiano sembra altamente improbabile. È molto più verosimile che questo sia semplicemente l'ennesimo esempio lampante della sua spavalderia, un tratto distintivo che ha sempre contraddistinto il narcos.

Non sono questi i segnali che mostrano una sincera volontà di collaborare

Neanche a dirlo, il governo italiano ha accolto con favore il "dono" del camorrista. Non vi è alcun motivo per rifiutare una tale e generosissima offerta. D’altronde, ovviamente, il governo non si pone il dilemma morale relativo al fatto che ogni singola foglia d’erba nata su quell’isola sia stata innaffiata col sangue. Ma Imperiale non ci venga a raccontare che “il regalo” è un segnale di apertura e collaborazione nei confronti del governo. Non sono questi i segnali che mostrano sincera volontà di collaborare da parte di un affiliato. Imperiale vuole soltanto far vedere che lui ha il potere e la disponibilità per cedere persino un’isola. “Tanto me ne comprerò altre!”, questo è il vero messaggio.

Ovviamente sarà la magistratura a valutare la collaborazione di Imperiale con la giustizia. Bisognerà capire se le informazioni fornite dal boss possano realisticamente offrire un contributo importante alle indagini anti-mafia condotte dagli inquirenti. Per quanto riguarda "Taiwan", però, il discorso è molto diverso. Auguriamoci tutti che le informazioni fornite dal "Boss dei Van Gogh" siano molto più concrete della sua voglia di regalare isole.