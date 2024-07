Bossetti povera vittima: la serie Netflix calpesta Yara e la sua famiglia

Massimo Bossetti, la prima intervista in una serie Netflix

Visto che col calcio negli ultimi tempi non va granché bene, il nuovo sport nazionale sembra sia diventato il revisionismo mediatico. La verità processuale si annienta davanti alla foga di programmi televisivi e docufilm pronti a impacchettare casi di cronaca nera che hanno polarizzato l'opinione pubblica e metterli alla sbarra del pubblico - 'giudice supremo' - provando a scoperchiare presunte verità nascoste, instillando dubbi, percorrendo piste mai prese in considerazione dagli inquirenti, ma soprattutto dando la possibilità ai colpevoli di riscattarsi quantomeno a livello di sentiment. Le Iene in questo hanno fatto da apripista - da Garlasco a Erba, passando per il suicidio di Mario Biondo e quello di David Rossi - facendo diventare certe inchieste la loro cifra distintiva, ma in molti stanno seguendo la scia, certamente vantaggiosa dal punto di vista di ascolti e clamore.

L'ultimo detenuto che una docuserie Netflix prova a riabilitare è Massimo Bossetti. Condannato in via definitiva nel 2018 all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio - 13enne di Brembate di Sopra scomparsa nel novembre 2010 e ritrovata senza vita in un campo tre mesi dopo - il carpentiere di Mapello si è sempre professato innocente, ma ad inchiodarlo è stato il suo Dna su un lembo di slip tagliato della vittima e sui leggins. La prova regina - oltre alla mancanza di un alibi - che si brama in tutti i casi di omicidio, ma che qui per gli innocentisti non basta. Anzi, addirittura sarebbe ambigua. Eppure ci sono voluti quasi 4 anni - e oltre 3 milioni di euro - per analizzare il Dna di 25700 persone e risalire al famoso "Ignoto 1", ovvero il profilo genetico trovato dagli inquirenti sugli indumenti di Yara. Un'indagine senza precedenti in Italia, raccontata nella serie quasi più come un vezzo narcisistico della pm Letizia Ruggeri che come lo scacco matto all'assassino della 13enne, colpita con delle coltellate alla schiena, collo e polsi, e lasciata morire al freddo, come ha svelato l'autopsia.

Nella docuserie "Il caso Yara: oltre ogni ragionevole dubbio" - scritta e diretta da Gianluca Neri per Netflix, dove è disponibile da pochi giorni e già al primo posto - sono diversi i tentativi di offrire punti di vista distanti da quelli su cui si sono basate tre sentenze. Si indugia su presunte opacità delle analisi genetiche - su cui, di fatto, si è retto l'intero processo - provando a delegittimarle, sugli scivoloni degli inquirenti come il falso video del furgone di Bossetti che gira intorno alla palestra diffuso alla stampa, si accendono i riflettori sull'indagine per depistaggio avviata nei confronti della pm Ruggeri (per cui la procura di Venezia a maggio ha chiesto l'archiviazione) per aver fatto spostare - dopo la condanna definitiva - le 54 provette contenenti le tracce biologiche di Yara e di Bossetti dai frigoriferi del San Raffaele di Milano agli uffici del tribunale di Bergamo, rendendo impossibili nuove analisi (chieste dalla difesa) a causa della scarsa conservazione. Si tirano in ballo l'insegnante di ginnastica di Yara, Silvia Brena, e Valter Brembilla, il custode della palestra in cui è stata vista viva per l'ultima volta la 13enne. Entrambi rimasti sempre estranei alle indagini, eppure sospettati nella serie. Si insinua anche che Yara potrebbe non essere mai uscita dalla palestra e che le ricerche nel centro sportivo siano state approssimative. Tutto questo - si intuisce abbastanza facilmente - per screditare l'accusa. Non a caso le voci dei due legali di Bossetti, Claudio Salvagni e Paolo Camporini, insieme a quella del giornalista Luca Telese - altro dichiarato innocentista - sono la linea guida delle cinque puntate.

Massimo Bossetti ripreso come una star

Se fare un'inchiesta fuori tempo massimo, per quanto ormai inutile ai fini processuali, resta una libera scelta di autori, giornalisti, registi e professionisti del settore, il modo in cui viene realizzata e messa in piazza, quando di mezzo c'è una vittima e la sua famiglia, non può però trascendere dal rispetto. E le riprese di Massimo Bossetti in penombra nel carcere di Bollate, che cammina verso la cella e si volta come se fosse la sigla di una soap opera - con la sua camicia blu da serata al pianobar - poi inquadrato di profilo seduto a terra nel cortile, pensieroso, i primi piani strettissimi sui suoi occhi azzurri - con lo sguardo da star dritto in camera - vanno oltre il limite. Il trattamento cinematografico riservato a quello che per la legge italiana è l'assassino di Yara Gambirasio non può essere una scelta stilistica. È cattivo gusto.

Empatizzare con un condannato all'ergastolo

Ma c'è di più, perché Bossetti in questa docuserie rilascia la sua prima intervista. Non aveva mai parlato pubblicamente dal suo arresto, nel 2014. Dieci anni di silenzio. Oggettivamente un colpaccio, mai però come quello incassato dai genitori di Yara quando avranno visto chi gli ha portato via la figlia di 13 anni difendersi davanti a una telecamera, a processo concluso. Che poi di quanto accaduto a Yara non parla mai, la sua versione manca. L'intervista quindi diventa un'occasione per redimersi. Racconta provato il giorno dell'arresto, si arrabbia con sua madre per averlo ingannato sull'identità del padre, si imbestialisce ricordando tutte le bugie che continuava a dirgli in merito nonostante le prove evidenti, si commuove parlando della moglie e dei figli, piange pensando all'ergastolo e al suo futuro in carcere, ma la cosa davvero agghiacciante è l'appello a empatizzare con lui. "Provate a immedesimarvi con me. Come marito, come padre, come figlio" chiede. E no, non è ancora tutto, perché Bossetti lancia anche una pesante accusa nei confronti di un comandante dei carabinieri che avrebbe provato a costringerlo a confessare nei giorni in cui si trovava in isolamento, e - ciliegina sulla torta - fa un affronto indecente ai genitori di Yara, sottolineando senza alcuna vergogna la loro assenza alla prima udienza del processo. "Quello che mi ha stupito fin dalla prima udienza è di non aver visto in aula i genitori di Yara" ha detto, aggiungendo non contento: "Se fosse scomparsa una delle mie figlie mai avrei disertato un'udienza".

Anche la beffa. A questo devono assistere oggi i genitori di Yara, questo è il rispetto per un dolore così atroce, questa la delicatezza nei confronti di una ragazzina di 13 anni a cui è stata strappata la vita. Ma ormai, si sa, i processi si (ri)fanno in tv, e lì la presunzione di innocenza non ha mai fine.