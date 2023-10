"Abituarsi" a essere vittima: la legge dà ragione al marito che maltratta la moglie

Foto d'archivio

Quante volte tuo marito deve insultarti, minacciarti, picchiarti per poterti sentire vittima? Se lo starà chiedendo in queste ore la donna di 27 anni bangladese che nel 2019, dopo sei anni di matrimonio combinato - a soli 17 anni era stata venduta dalla sua famiglia al cugino per 5000 euro -, aveva finalmente trovato il coraggio di denunciare il marito per maltrattamenti. Ma quei maltrattamenti, pur se reali, è come se non esistessero: ieri, infatti, il Tribunale di Brescia ha assolto l'uomo "perché il fatto non sussiste". E perché non sussiste? Perché il pubblico ministero Antonio Bassolino, richiedendo l'assoluzione dell'uomo, ha sottolineato come "il reato di maltrattamenti contestato difetti del requisito di abitualità".

Su questa abitualità ci torneremo tra poco, ma prima è necessario precisare una cosa: il pubblico ministero ieri in aula ha fatto retromarcia. Ad agosto, infatti, aveva anticipato in una memoria la sua requisitoria chiedendo l'assoluzione dell'imputato asserendo che "i contegni di compressione delle libertà morali e materiali della parte offesa da parte dell'imputato sono il frutto dell'impianto culturale e non della sua coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge per conseguire la supremazia sulla medesima, atteso che la disparità tra l'uomo e la donna è un portato della sua cultura che la medesima parte offesa aveva persino accettato in origine". Tradotto in soldoni, significa che il pm in prima battuta aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato, in quanto le violenze sarebbero state determinate dalla cultura di origine dell'uomo, quella bengalese, diversa da quella italiana. E pensate, la vittima aveva "persino accettato" queste violenze. È l'impianto culturale, bellezza.

Le parole del pm hanno scatenato numerose reazioni politiche e istituzionali, tra cui quella del ministro della Giustizia Carlo Nordio che l'ha definita "una posizione assolutamente inaccettabile", tanto che la stessa Procura di Brescia ha preso le distanze, con il procuratore capo Francesco Prete che dissociandosi ha scritto come la stessa Procura "ripudia qualunque forma di relativismo giuridico, non ammette scriminanti estranee alla nostra legge ed è sempre stata fermissima nel perseguire la violenza, morale e materiale, di chiunque, a prescindere da qualsiasi riferimento 'culturale', nei confronti delle donne".

E allora il pm cambia tutto: d'accordo, il fatto che l'imputato sia bangladese non giustifica i maltrattamenti sulla moglie. Però... Però quei maltrattamenti non erano abbastanza. O meglio, non erano abbastanza frequenti. Lo dice lo stesso pubblico ministero: manca l'abitualità. Ed è vero (purtroppo): secondo il Codice Penale (art.572) "i maltrattamenti costituiscono un reato abituale, pertanto i fatti acquistano rilevanza penale a seguito della loro reiterazione nel tempo". La Corte di Cassazione ha precisato che "gli atti oggetto del reato di maltrattamenti non devono per forza di cose essere realizzati per un tempo prolungato, essendo sufficiente la loro ripetizione anche in ambiti temporali circoscritti". Tuttavia, prosegue la Corte, "due soli episodi non vengono considerati sufficienti per integrare il reato, poiché in tal caso non sussisterebbe la caratteristica dell’abitualità che la norma richiede" (Cassazione n.35997/2020).

Quell'abitualità è una parola che pesa come un macigno sulle teste delle migliaia di donne che ogni giorno subiscono maltrattamenti da parte degli uomini. Una donna deve forse abituarsi alle vessazioni del marito, compagno, padre, fratello o chiunque altro per potersi sentire legittimata a denunciare? Deve forse arrivare a invocare la violenza, a sperare che dopo i primi due episodi ce ne sia un terzo a breve distanza perché venga riconosciuto il reato? Per poter dire "sono una vittima" senza sentirsi rispondere "non abbastanza"? Allora non lamentiamoci se le donne "non crederanno più in questa giustizia", come ha detto l'avvocatessa della 27enne commentando la sentenza di assoluzione. Ha ragione lei: "Le donne non denunceranno più".