I lanzichenecchi in tv che dicono che è un caldo normale

Andrea Giambruno su Rete4

Il caldo in estate non è forse una "grande notizia", come ha detto di recente il giornalista Andrea Giambruno attirandosi le accuse di negazionismo climatico. Ma purtroppo, lo è l'ondata di calore che in questa settimane sta colpendo e devastando l'Italia e più in generale l'Europa meridionale, gli Stati Uniti e la Cina. Il motivo ce lo spiega la scienza: è "praticamente impossibile" che le temperature record registrate in queste zone del globo a luglio si sarebbero verificate lo stesso senza il "cambiamento climatico indotto dall'uomo".

È la conclusione a cui è giunto il team di ricercatori del World weather attribution (Wwa), network di cui fanno parte scienziati di prestigiosi centri metereologici di Regno Unito, Francia e Olanda, oltre che della Croce Rossa. Questa rete valuta il legame tra eventi meteorologici estremi e cambiamento climatico. Sulla base dei dati storici, i ricercatori hanno stabilito che "Nord America, Europa e Cina hanno vissuto ondate di caldo sempre più frequenti negli ultimi anni a causa del riscaldamento causato dalle attività umane". Si può pertanto dire che in qualche modo Giambruno abbia ragione: "Le attuali ondate di caldo non sono rare nel clima odierno", scrivono gli scienziati. "Un evento come quello attualmente in corso avviene una volta ogni 15 anni nella regione degli Stati Uniti/Messico, una volta ogni 10 anni nell'Europa meridionale e una volta ogni 5 anni per la Cina".

Se il caldo estremo non è più così raro, e qui casca l'asino negazionista (sia chiaro, non parliamo di Giambruno), il motivo va cercato nel cambiamento climatico "indotto dall'uomo" (e quindi non in quello che si verifica per processi naturali): "Senza di esso - si legge nello studio - questi eventi termici sarebbero stati estremamente rari". In Cina, il caldo di questi giorni si sarebbe verificato "1 volta ogni 250 anni", mentre le temperature record "nella regione degli Stati Uniti/Messico e dell'Europa meridionale" registrate a luglio "sarebbero state praticamente impossibili".

Detta in altri termini, in queste aree del mondo "un'ondata di caldo della stessa probabilità di quella osservata oggi sarebbe stata significativamente più fredda senza cambiamenti climatici". Analogamente a studi precedenti, si legge ancora nel rapporto, "abbiamo scoperto che le ondate di caldo sopra definite sono di 2,5°C più calde nell'Europa meridionale, di 2°C più calde in Nord America e di circa 1°C in Cina rispetto a quanto sarebbero state se non fosse stato per il cambiamento climatico indotto dall'uomo".

Queste ondate di calore "diventeranno ancora più frequenti e si verificheranno ogni due-cinque anni" se il riscaldamento globale raggiungerà i due gradi, "cosa che potrebbe accadere in circa 30 anni, a meno che tutti i Paesi firmatari" dell'Accordo Onu sul clima di Parigi "non attuino pienamente i loro attuali impegni per ridurre rapidamente le loro emissioni", avverte Mariam Zachariah, scienziata dell'Imperial College di Londra, che ha contribuito allo studio. Purtroppo, il cambio di passo sulle politiche climatiche fa ancora fatica a imporsi. Ma questo, come direbbe Giambruno, non è poi una grande notizia.

