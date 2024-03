Giorgia Meloni risponda agli oppositori dialogando, non con querele sterili

Canfora e Giorgia Meloni

Sulla questione Meloni-Canfora, attualmente su tutti i giornali, si leggono principalmente prese di posizione nette, a favore dell’una o dell’altro: chi si schiera a destra difende il presidente del Consiglio, chi si schiera a sinistra sostiene Canfora. Come sempre, quindi, un tema complesso e denso di implicazioni viene ridotto a una questione di squadre, come se il punto fosse stabilire chi è buono e chi è cattivo; e come se non fosse possibile che ci siano dei torti da entrambe le parti. Partiamo dalle affermazioni dello storico e filologo, poi approfondite e motivate ulteriormente in un’intervista rilasciata alla Stampa: senz’altro basate su una riflessione ponderata (parliamo del resto di un intellettuale di alto livello, che difficilmente usa termini a caso), ma anche poco accurate e non particolarmente utili ai fini di una critica politica. Le analisi di Canfora sulla guerra in Ucraina, del resto, hanno risentito da sempre del suo inquadramento ideologico (cosa che a uno storico non dovrebbe accadere). Affermare che Giorgia Meloni sia neonazista perché sostiene l’Ucraina è abbastanza azzardato, e non basta la discendenza dal MsI a giustificarlo. La precisazione fatta oggi, con tanto di citazione da Tocqueville sulle pulsioni inconsce, è molto affascinante, ma anche in questo caso poco utile: la capisce solo lui.

L’elemento del potere

Lasciamo stare le discussioni sulla legittimità della critica, che emergono ogni volta che si parla di un caso grosso di querela per diffamazione: questo verrà stabilito dal giudice. Quello che ci interessa qui è considerare chi sono le persone chiamate in causa, perché nell’aprile 2022, quando Canfora rilasciò questa dichiarazione, Giorgia Meloni era un membro del Parlamento e il segretario di uno dei maggiori partiti d’Italia: non era un cittadino comune. Meno che mai lo è ora che è diventata Presidente del Consiglio. Ora, nei casi di diffamazione, è molto importante l’elemento del potere: se io che ti critico (o ti insulto, a seconda del punto di vista) ho più potere di te, il danno che ti arreco è grave. Se il potere, invece, ce l’hai tu, il danno che riporti è di gran lunga inferiore. In altre parole: il comune cittadino diffamato, oltre a dover sborsare soldi che spesso non ha, rischia di non vedere riabilitata la sua immagine pubblica. Il Presidente del Consiglio ha decine di professionisti al suo servizio, pagati apposta per sistemargliela, l’immagine; e dobbiamo pur ammettere che fanno un lavoro eccellente. È inverosimile che uno come Canfora, per quanto stimato e rispettato, abbia più potere mediatico di Giorgia Meloni.

Il presidente del Consiglio non dovrebbe silenziare gli oppositori

Ma non si tratta tanto di questo, quanto del fatto che Giorgia Meloni è il Presidente del Consiglio: non è semplicemente una persona di potere, ma è un rappresentante delle istituzioni, il capo del Governo. Non si può non valutare questo ruolo nell’analizzare la vicenda: un politico, e in particolare un politico che governa, ha il dovere di ascoltare le critiche dei cittadini, per quanto feroci e imprecise, e di rispondere: non di tentare di tacitarli e punirli perché le hanno mosse. Criticare chi detiene il potere deve essere sempre possibile, e queste querele (non si tratta della prima, ricordiamolo) segnano una pessima strada per il dialogo democratico. In generale, la querela facile è un male di questo tempo, in cui la suscettibilità del singolo tende a prevalere sulle analisi lucide, e l’incapacità di accettare una critica si traduce nel fare la spia alla maestra; ma in particolare lo è quando proviene da esponenti politici, proprio perché pone le basi per una limitazione della critica accesa.

La politica nelle scuole: propaganda o istruzione?

Vale la pena anche di soffermarsi brevemente su un altro aspetto, quello della politica nelle scuole. Il presidente del Consiglio ha affermato che Canfora non sarebbe dovuto andare a fare “propaganda” ai giovani studenti invece di occuparsi di cultura. Forse il Presidente ignora che Canfora fosse stato invitato dal liceo Fermi proprio a parlare di guerra in Ucraina, cosa legittima da parte di una scuola, e anzi giusta: la politica non può star fuori dalle scuole, checché ne voglia dire Giorgia Meloni. Anzi, che lei faccia passare come pericoloso e inaudito che un intellettuale vada in un liceo a parlare di politica è molto preoccupante. L’unica cosa di cui dovremmo sincerarci è che sia stato garantito un contraddittorio, o che in un altro momento la scuola abbia invitato qualcuno di posizione opposta a quella di Canfora: deve sempre essere garantita la pluralità di opinioni, affinché gli studenti siano messi davanti a tutte le opzioni e abbiano un quadro chiaro della situazione. Ma eliminare la politica è sbagliato, perché i ragazzi devono entrarvi in contatto: devono avere gli strumenti per comprendere il mondo, altrimenti sono realmente vittime della propaganda – la più pericolosa delle quali è sempre quella che proviene da chi detiene il potere.