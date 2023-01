Vivere in loculi a 900 euro al mese, i rischi del modello Milano

Ha avuto grande seguito sui social la storia della bidella Giuseppina Giugliano, che ogni giorno prende il Frecciarossa a Napoli per andare a lavorare in una scuola di Milano: con uno stipendio di 1.165 euro e una certa abilità a trovare sconti online, per lei è più conveniente fare la pendolare ad alta velocità che affittare una casa al Nord. I prezzi stanno diventando irraggiungibili e chi non può trascorrere nove ore di viaggio al giorno, come la bidella di Napoli, deve ridurre il suo spazio vitale. Addio monolocali: oggi ci si rassegna al posto letto o al massimo a una stanza che, in un appartamento da condividere in sei, può costare a testa anche 915 euro al mese. Oppure 1.040, se la camera ha a disposizione lavastoviglie, lavatrice, portineria e un parcheggio per la bici. Lo raccontano le nostre giornaliste Irene Fassini, Marialaura Iazzetti e Charlotte Matteini nelle loro inchieste pubblicate su Dossier, che svelano l'elenco delle trappole da evitare.

I prezzi corrono ancor più veloci nei quartieri universitari, così come nelle città di provincia che ospitano facoltà. Per le famiglie che vivono lontano, infatti, a queste condizioni diventa perfino difficile garantire il diritto allo studio e il futuro dei figli. Ma lo stesso vale per le coppie più o meno giovani. Anche per loro è sempre più complicato trovare casa, dove far crescere i propri bimbi in un ambiente dignitoso. E se invece dell'affitto, ci fosse la possibilità di ottenere un mutuo dalla banca, dai loculi si rischia di passare ai tuguri.

Un tugurio come la stanza di 18 metri quadri di un residence semiabbandonato in vendita, sempre a Milano, a 3.500 euro al metro, senza cucina né riscaldamento. Altrimenti bisogna adattarsi all'ex portineria di un palazzo anni Trenta: 125mila euro per quindici metri quadrati, più di ottomilatrecento euro al metro. Niente cucina, ma microonde e frigo letteralmente a un passo dal water. Una volta entrati, ci si chiede se ancora esiste un regolamento comunale. E dove sono i vigili che dovrebbero controllare.

Lo stesso si potrebbe dire di Roma, dove qualche anno fa, dalle parti di piazza Navona, le agenzie offrivano a prezzi stratosferici un monolocale: nulla di strano, se non fosse che erano meno di venti metri quadri su due livelli, scala compresa. A tutto questo si aggiunge la competizione, al rialzo, degli affitti turistici: un mercato attirato dalle piattaforme, come Airbnb, sulle quali oltre ad appartamenti degni del nome, società senza molti scrupoli propongono box, scantinati e magazzini trasformati in alloggi. Visitatori e pellegrini che arrivano da lontano non badano agli spiccioli e contribuiscono alla corsa dei prezzi. Contemporaneamente, inflazione e aumento dei costi dell'energia erodono gli stipendi. A Milano, la città con i salari mediamente più alti in Italia, il 60 per cento dei contribuenti nel 2021 ha dichiarato un reddito inferiore a 25mila euro l'anno. E per il 30 per cento, non superava 15mila euro: una media di 1.250 al mese. Poco più dell'affitto del loculo con posto bici riservato.