Ho comprato i libri per la scuola: 900 euro per due figli

Cambiano i tempi e cambia la scuola. Dopo un anno disastroso sul fronte degli episodi di violenza nei confronti dei docenti, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha deciso di ridare autorevolezza agli insegnanti, con la riforma del voto in condotta e le nuove modalità di sospensione degli alunni indisciplinati (volontariato obbligatorio). La riforma della scuola del governo Meloni prevede anche un monitoraggio delle aggressioni a scuola e l’arrivo di tutor nell’ultimo triennio delle scuole superiori per far emergere le potenzialità degli studenti. Poi c’è l’Agenda Sud per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali.

Insomma, per la scuola si sta facendo tanto, ma molti italiani attendono ancora risposte concrete sul caro scuola. Sembra impossibile ma per l’acquisto dei libri scolastici una famiglia con due figli, uno alle medie e uno alle superiori, arriva a sborsare anche fino a 900 euro. Un vero e proprio salasso che si pone in netto contrasto con il diritto allo studio sancito dalla nostra Costituzione. Vi mostro le prove e gli scontrini.

Libri di testo, più di 300 euro alle medie e quasi 600 alle superiori

Se l’anno scorso per i libri di scuola di mio figlio di prima superiore avevo speso poco meno di 500 euro, quest’anno ne dovrò sborsare quasi 600, il 20 per cento in più. Una cifra davvero importante per il budget di una famiglia, anche perché ho un altro figlio che quest’anno inizia le scuole medie, quindi addio ai libri gratis delle scuole elementari. Eppure l’istruzione è obbligatoria fino a 16 anni e se fosse per me dovrebbe esserlo almeno fino a 18 anni. Questo obbligo però si scontra con le spese per la scuola che le famiglie si trovano a dover sostenere, ogni anno più alte, mentre gli stipendi restano fermi, ingessati.

Calcolatrice alla mano ho scoperto che per compare i libri nuovi per i miei due figli arriverei a spendere circa 900 euro. Non ci credete? Questa è la lista dei libri di un qualsiasi liceo scientifico statale di Roma pubblicato su un sito internet (è solo per fare un esempio, la spesa tra scuole superiori non varia di molto). Sommando i testi di tutte le materie arrivo alla stratosferica cifra di 561 euro. Faccio la stessa cosa per l’altro figlio che quest’anno frequenta la prima media e scopro che la spesa prevista è di 336 euro. Troppo per quanto mi riguarda, allora provo la strada dei libri usati.

E con i libri usati?

Anche così facendo le cose non vanno meglio. Nei mercatini dei libri scolastici usati (a Roma c’è quello famoso a Lungotevere Oberdan) scopro che generalmente viene applicato uno sconto sul prezzo di listino del 40 per cento per i libri delle scuole superiori e del 50 per cento per le medie, mentre se si ha la fortuna di trovare libri nuovi ancora imballati (quelli che danno in visione agli insegnanti tanto per capirci), si possono ottenere tagli che vanno dal 20 al 30 percento. Questi due scontrini (per un totale di 146 euro) si riferiscono all'acquisto di 8 libri, mentre alcuni banchi hanno voluto solo pagamenti in contanti quindi è difficile dimostrare quanto ho speso, ma se vi fidate vi dico che ho pagato quasi 100 euro in due banchi per 4 libri.

Calcolando che non riuscirò mai a trovare tutti i libri usati che servono ai miei figli e che alcuni dovrò comprarli nuovi (magari con il buono spesa che applicano molti supermercati) conto di spendere in tutto almeno 700 euro, risparmiando così 200 euro che di questi tempi non sono pochi. Facendo una media grossolana, in ogni caso stiamo parlando di almeno 350 euro a figlio.

Cosa farà il governo

Nel 2022 ho avuto la fortuna di beneficiare del rimborso tramite buoni spesa di 200 euro per i libri di testo acquistati grazie a un'iniziativa della regione Lazio (senza limiti Isee), quest’anno purtroppo niente. E poi non mi sembra neanche giusto che gli aiuti varino da regione a regione, servirebbe piuttosto un intervento a carattere nazionale. Abbiamo posto il problema del caro libri direttamente al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che ai microfoni di Today.it ha risposto: "Ho evidenziato questo problema per quanto riguarda la prossima legge di bilancio. Dobbiamo ottenere delle risposte che possano andare nella direzione di garantire alle famiglie italiane equità anche sul discorso del caro libri".

Alla proposta degli ebook per risparmiare sui costi dei libri di testo Rossano Sasso, capogruppo Lega commissione Cultura alla Camera, ha risposto che "si possono coniugare la tradizione e la modernità" ma che "non c’è niente di meglio del rumore della carta". "È allo studio anche con l’associazione nazionale editori una forma di compensazione. I libri delle elementari, ad esempio, sono a costo zero per i bambini, dobbiamo cercare di trovare maggiori risorse - in tempi di ristrettezze economiche non è facile - per poter pensare di portare un giorno in detrazione fiscale l’acquisto dei libri, soprattutto alle scuole superiori".

La situazione a mio avviso sta diventando abbastanza seria, anche perché con tutti questi rincari (bollette, alimentari, benzina, assicurazioni) la scuola rischia di diventare un lusso che non tutti potranno permettersi. E allora addio all’articolo 34 della Costituzione che recita:

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

