Willy e Carol: una giustizia che non capisco

Willy Monteiro e Carol Maltesi

Chiedo scusa in anticipo. Perché magari è un limite posto dalla mia sensibilità, e perché la giurisprudenza non è la materia che mastico e che ogni giorno porta un piatto sulla mia tavola. Ma questa giustizia proprio non riesco ad accettarla. Provo e riprovo, leggo e rileggo, eppure non riesco a capire come brutali omicidi possano tradursi in condanne sicuramente non esemplari. Il riferimento è a due casi giudiziari che negli ultimi giorni hanno tenuto banco: le sentenze per gli omicidi di Carol Maltesi e Willy Monteiro.

Davide Fontana, il responsabile dell’omicidio della 29enne, mamma di un bimbo di piccolo, è stato condannato a 30 anni di reclusione e non all’ergastolo. Eppure, nel gennaio del 2022, si era macchiato del peggiore dei delitti, commesso contro la giovane con cui aveva avuto una relazione, massacrata mentre era legata e imbavagliata, impossibilitata a muoversi e a chiedere aiuto. Come è emerso dalle indagini, Carol venne colpita almeno tredici volte con un martello, alla testa e al corpo, poi, spinto da un senso di pietà per la vittima agonizzante, l’assassino aveva deciso di tagliarle la gola, così da porre fine alle sue sofferenze. In seguito, nell’intento di far scomparire il cadavere, Fontana decise di fare a pezzi il corpo di Carol, per poi metterlo in un borsone e gettarlo in un dirupo in provincia di Brescia, un luogo impervio in cui venne rinvenuto soltanto due mesi dopo, per caso. Nel frattempo l’uomo aveva cercato di depistare le indagini, pagando l'affitto della casa della donna tramite app e inviando dal cellulare della vittima messaggi ad amici e parenti, in modo da far pensare ad un allontanamento volontario.

Una scena da film horror, un comportamento bieco e mostruoso, in cui però i giudici non hanno riconosciuto le aggravanti della premeditazione, dei motivi abbietti e le sevizie. "Lei era troppo disinibita, lui era perdutamente innamorato e aveva capito di essere stato usato e messo da parte", scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza. Carol infatti aveva deciso di trasferirsi in provincia di Verona per stare più vicina al figlio di 6 anni. Nelle 38 pagine redatte dal Tribunale di Busto Arsizio, Fontana viene descritto come sano di mente, autore di un delitto d’impeto e non premeditato, non avendo agito con crudeltà e per motivi che, in senso giuridico, non vengono ritenuti abietti o futili. "Una condotta non eccedente e che non ha determinato sofferenze aggiuntive", secondo i giudici, in quanto Fontana non avrebbe agito per provocare “speciali tormenti o sofferenze”, ma con il fine ultimo di uccidere Carol. "Se fosse stato mosso dalla crudeltà - proseguono i giudici - avrebbe potuto continuare a colpirla con il martello alla testa e al corpo". Anche la condotta successiva all’omicidio, con la discutibile gestione del cadavere, secondo i giudici è da attribuire a scelte del momento, e non a una premeditazione, decisioni prese in conseguenza del delitto e volte ad allontanare i sospetti. Tutti aspetti che i giudici motivano in maniera molto dettagliata nella sentenza, in linea con il nostro ordinamento, che per l’omicidio semplice prevede una pena di 24 anni, a cui va aggiunta la pena per lo scempio del cadavere (7 anni più 3 di continuazione): si arriva a 34 anni ma il tetto massimo della legge è di 30 anni.

Tutto in linea con la giustizia insomma, eppure il sangue mi ribolle ancora nelle vene. Perché c’è una donna che è stata massacrata in maniera orribile e c’è un bambino che non vedrà più sua madre, eppure, chi l’ha tolta da questo mondo, tra 30 anni (forse meno con un po’ di buona condotta), sarà libero di tornare alla sua vita, quella che Carol non ha più.

E come lei anche Willy, il ragazzo di 21 anni ucciso a calci e pugni a Colleferro il 6 settembre del 2020. Anche in questo caso, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, ritenuti responsabili del brutale pestaggio, sono riusciti a evitare l’ergastolo che invece era stato comminato in primo grado. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche come per gli altri due imputati Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, rimodulando la pena a 24 anni di reclusione, che nel corso degli anni potrebbero anche ridursi, sempre in base al comportamento che questi individui terranno durante la loro permanenza dietro le sbarre. Una scelta "processualmente ineccepibile" come sostenuto anche da Domenico Marzi, legale della mamma di Willy. In questo caso non conosciamo ancora le motivazioni della sentenza, ma come per il delitto Maltesi, siamo di fronte a un procedimento portato a termine senza vizi o storture, ma che non può che lasciare l’amaro in bocca.

Vale così poco la vita di una persona? La vita di una giovane mamma o di un 21enne valgono una manciata di anni o poco più? Si può massacrare a martellate una ragazza, sgozzarla, farla a pezzi e gettarla in un dirupo. Si può essere dei bulli dal pugno facile e ammazzare di botte un giovane gracile e indifeso. Lo so che non è così, ma questo è il messaggio che passa. Gli assassini hanno sempre modo di parlare, di spiegare le proprie motivazioni, una libertà che le vittime non hanno, una possibilità di ribattere negata dalla morte, che pone chi è stato ucciso nella scomoda posizione di non potersi difendere. Fa rabbia tutto questo, perché il vero ergastolo tocca a chi, senza colpe, perde un figlio, un amico, un fratello, anche in modo così brutale, a chi tra qualche anno, potrebbe incrociare per strada proprio le persone che, senza troppi scrupoli, hanno deciso di strappare una vita.

Ma forse anche questa rabbia è sbagliata. Questo lo comprendo. Perché a volte è proprio la rabbia che spinge le persone a uccidere, un sentimento intenso, spesso indomabile, ma che mai e poi mai può giustificare un omicidio. Ma se questa è la giustizia, allora l’unica soluzione è fare una bella scorta di Maalox e prendere esempio dalla mamma di Willy, una donna a cui è stato strappato un figlio di 21 anni, ucciso come animale da un branco feroce. Eppure non ha urlato Lucia Monteiro Duarte, non ha invocato vendetta, è rimasta composta, accettando con enorme rispetto l’operato dei giudici: "Nessuna sentenza mi darà indietro mio figlio – ha commentato - Non provo rabbia, ma il perdono è un’altra cosa. Accetto la giustizia che è stata fatta". Una giustizia che non riesco a capire e che oggi mi sembra un po’ meno giusta.

