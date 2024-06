Casa a prima vista. E rogitarono felici e contenti

Gli agenti milanesi di "Casa a prima vista"

Nel nostro paese il 77% delle persone vive in una casa di proprietà, ma non tutte e tutti oggi possono permettersi di acquistare casa. Complici gli stipendi non adeguati all’aumento del costo della vita (ma anche all’aumento dei canoni di affitto che, negli ultimi dieci anni, sono saliti di più del 40%) i giovani italiani e le giovani italiane che non possono permettersi di spiccare il volo e lasciare il nido sono sopra la media europea: secondo quanto riporta una ricerca di Eurostat, in Europa il 67% delle persone di età compresa tra i 16 e i 29 anni vive con i genitori mentre in Italia quella percentuale sale al 71%.

C’entrano naturalmente gli stipendi troppo bassi nonché il percorso scolastico che per molte persone rallenta l’ingresso nel mercato del lavoro. Non è detto poi che alla fine di degli studi le entrate possano permettere al giovane lavoratore o alla giovane lavoratrice di poter vivere da solo o da sola. Ma con la concorrenza degli affitti brevi per studenti, studentesse, lavoratori e lavoratrici sta diventando complicato anche trovare una stanza in un appartamento condiviso.

Ed è in questo scenario che in Italia è arrivato il fenomeno Casa a prima vista, il programma di Real Time che in sole due stagioni ha conquistato il cuore dei telespettatori e delle telespettatrici. Il programma è basato sul format francese Chasseur D’Appart che è stato acquistato e trasmesso negli anni in diversi paesi come Belgio, Norvegia e Germania. In Italia il programma va in onda dal 2023 ed è riuscito a conquistare un’importante fetta di pubblico fin da subito: oggi Casa a prima vista fa registrare una media del 4% di share in una fascia affollatissima come l’access prime time - ovvero quella porzione di programmazione che va tra la fine dei telegiornali delle 20:00 e l’inizio della prima serata vera e propria.

Le ragioni del successo

Le ragioni del successo sono molte a cominciare dal cast: Gianluca Torre, agente immobiliare milanese, era già una piccola star dei social grazie ai suoi home tour all’interno di appartamenti finemente arredati che spesso stati oggetto di critiche da parte degli utenti (il mercato immobiliare in costante espansione ormai da qualche anno, rende pressoché impossibile comprare o affittare per persone che hanno stipendi nella media) ma la sua figura dinoccolata e il suo slang che mescola italiano e inglese hanno fatto colpo. Insieme a lui su Milano ci sono l’imperturbabile ed elegante Mariana D’Amico e l’esplosiva Ida De Filippo, amatissima dal pubblico grazie alla sua carica e al suo temperamento partenopeo. I tre agenti romani Blasco Pulirei, Nadia Mayer e Corrado Sassu hanno fatto più fatica all’inizio a conquistare l’affetto del pubblico, ma col tempo anche loro sono riusciti a trovare la giusta alchimia anche grazie a Roma, città dalle mille anime e certamente più accessibile e calorosa della costosissima Milano.

Ma le qualità dei sei agenti da sole non bastano a spiegare il successo di Casa a prima vista. Non è la prima volta infatti che Real Time schiera un cast di tutto rispetto, eppure nemmeno certi volti molto più noti sono riusciti a riscuotere l’interesse di un pubblico vasto ed eterogeneo come quello di Casa a prima vista.

Oltre alla chiarezza del format e alla bravura del cast c’è l’ingrediente segreto è proprio quello: la casa. In un paese di santi, poeti, navigatori e proprietari come il nostro, l’acquisto di una casa non è visto come un investimento ma come un vero e proprio passaggio all’età adulta o, in alcuni casi, a un’altra fase delle vita. C’è chi acquista una casa più piccola dopo che i figli sono andati a vivere per conto loro, chi ha bisogno di una sistemazione più grande perché la famiglia si sta allargando; e poi ci sono le giovani coppie che vogliono acquistare la loro prima casa assieme, mentre c’è chi vuole comprare una casa fuori città per godersi la meritata pensione. Per tutti e tutte loro l’acquisto di una casa rappresenta un momento essenziale ed è questo il vero segreto del successo di Casa a prima vista.

Anche grazie alle accurate scelte delle storie da parte di autori e redazione, questo programma riesce come pochi a creare un’immedesimazione pressoché totale con chi lo guarda, proprio come accadeva con Affari Tuoi, il programma condotto da Amadeus su Rai 1: anche in quel caso il coefficiente di immedesimazione era altissimo, chi di noi non si è trovato davanti a una scelta decisiva da cui tanto dipende del nostro futuro? E davanti a chi si gioca tutto e che per farlo si mette in gioco con tutte le sue paure, i suoi timori, con tutte le proprie fragilità, rimanere impassibili è veramente difficile.

Intrattenere senza esagerare

La costruzione del racconto in format come questi è fondamentale e importa davvero poco che i meccanismi siano gli stessi perché sono gli ingredienti che cambiano di puntata in puntata, a rendere tutto intrigante e allo stesso momento familiare. Non bisogna mai impressionare lo spettatore con qualcosa di totalmente nuovo e inaspettato, semmai il compito di chi si rivolge al grande pubblico è proprio quello di intrattenere senza mai esagerare.

E infatti in Casa a prima vista, come in tutte le favole, non vediamo cosa avviene dopo il “rogitarono tutti felici e contenti”. Non vediamo le file in banca per parlare col consulente del mutuo, non vediamo gli estenuanti lavori di ristrutturazione, le trattative per l’acquisto dei materiali, le discussioni tra architetti e manovali e, soprattutto, non vediamo il trasloco nella nuova casa.

Del resto lo dice il titolo del programma stesso, Casa a prima vista racconta il momento in cui troviamo la casa ideale, quello in cui stringiamo la mano all’agente immobiliare che ci ha venduto il sogno di un’altra vita, quella di adulti, quella di pensionati al mare, quella di famiglia allargata, quella di una vita nuova lontano da mamma e papà. Casa a prima vista è la favola perfetta per un paese come il nostro sempre sull’orlo del collasso ma a cui di certo non manca la capacità di sognare.