Se l'alternativa è Pio e Amedeo, teniamoci stretta Chiara Ferragni

Pio e Amedeo (foto LaPresse) e Chiara Ferragni

Pio e Amedeo contro Chiara Ferragni. Per la precisione Amedeo contro Ferragni. Sì, perché nelle ultime ore Amedeo Grieco, del duo Pio e Amedeo, ha attaccato la influencer. In occasione della presentazione dell'ultimo film, Amedeo ha detto: "Spero che il suo caso sia l'inizio della fine di questo mondo effimero, ma è inutile negarlo che lei sia il simbolo di un degrado culturale".

Ferragni accusata di "degrado culturale" dunque. Ok, magari non è Amedeo il simbolo del degrado in Italia ma appare difficile guardare ai personaggi interpretati dai due comici come punto di partenza per un nuovo Rinascimento. Lungi da me entrare nel merito dell'affair del panettone griffato Ferragni: c'è un'indagine della magistratura. Tuttavia fa specie vedere il pulpito da cui arriva la critica.

Pio e Amedeo sul degrado non sono credibili

Pio e Amedeo sono quelli del programma "Emigratis", che racconta le vacanze esuberanti (e a scrocco) dei due comici foggiani. Quelli che, durante una serata al Billionaire, di fronte a una donna con abito da sera, urlano: "Bella! Qui mi ci vuole il defibrillatore" mimando il massaggio cardiaco ai propri genitali. Quelli che, di fronte a una cantante, sbraitano: "Poi ti faccio provare il mio di microfono amore mio!". Quelli che, in una puntata girata a Parigi, parlano di "Marco Masini che porta sfiga", subito prima di vedere una signora che cade a terra, con il narratore che, fingendosi stupefatto, lancia la gag: "Ehm vabbè…Ma è una coincidenza dai".

Loro rivendicano di far ridere le persone di pancia perché “è quello che cerca la gente”, tentando anche di presentarsi come antidoto al politicamente corretto. In passato hanno anche parlato di "dittatura grammaticale" contro di loro. Politicamente scorretti loro? Non lo sono mai stati. La grammatica della lingua italiana poi non c’è mai entrata un fico secco. Il punto è che il politicamente scorretto, per essere tale, deve essere portatore di qualcosa di sconveniente. Privo di tatto certo ma che contenga una verità. I comici politicamente scorretti raccontano una verità, la dicono senza edulcorarla, assumendosi anche il rischio di ricoprire una posizione scomoda laddove quella verità riguardi qualcuno in una posizione di potere. Inoltre non dobbiamo dimenticare come i più grandi cambiamenti della storia siano passati anche attraverso il linguaggio, per cui una parola, per quanto in libertà, può anche fare danni enormi.

A questo punto teniamoci stretta Chiara Ferragni

E allora Pio e Amedeo semplicemente fanno ridere rappresentando una certa ignoranza che fa parte dei costumi della società italiana. Ignoranti perché se ne fregano del peso che le loro parole possano avere sugli altri, di come certe frasi possano essere interpretate da chi li sta guardando in Tv. Non sei politicamente scorretto se prendi di mira le minoranze o quelle categorie che oggi soffrono ancora il peso dei pregiudizi. Sei il Cinepanettone, con in più la presunzione di venderti come qualcosa di nobile perchè in opposizione a un presunto pensiero unico. Ma loro stessi sono la prova che quel pensiero unico non esiste, sicuramente non in televisione.

La libertà di dire quello che si vuole c'è. È una libertà da difendere, anche per Pio e Amedeo. Guai se qualcuno pensi di volerli censurare perché a qualcuno non piacciono. Sarei tra i primi a difendere il diritto di Pio e Amedeo. Ma ci risparmino la lezione di morale a Chiara Ferragni, alla quale si sta chiedendo un rigore morale più alto di quanto non chiederemmo a un presidente della Repubblica. E se di degrado culturale vogliamo parlare, con Pio e Amedeo a rappresentare il Rinascimento, forse conviene tenerci ben stretti Chiara Ferragni.