Da chi potrebbe essere sostituita Chiara Ferragni? Le tre giovani "pretendenti"

Alessia Lanza, Chiara Ferragni, Martina Strazzer (foto: screenshot Instagram)

Da giorni, anzi settimane, si parla in largo e in lungo di Chiara Ferragni. In Italia e non solo. L'influencer e imprenditrice digitale di fama mondiale è stata indagata per truffa aggravata nell'ambito del "Pandoro-Gate". In tanti si sono domandati che fine farà il suo "impero". Per chi non lo sapesse, infatti, Ferragni non solo è seguita da ben 29,5 milioni di follower su Instagram ma soprattutto è l'amministratrice delegata e fondatrice di "TBS Crew srl". Ma c'è anche Fenice (la società che produce il marchio con il suo nome), il blog e sito The Blonde Salad. Insomma: qual è il suo patrimonio? Secondo una stima riportata dal Corriere lo scorso 20 dicembre si tratta di circa 40 milioni di euro. A parlare sono, dunque, i numeri. Destinati a diminuire? Impossibile saperlo adesso, specialmente per l'aspetto economico. Per quanto riguarda i social, invece, chi sono - se ci sono - gli altri creator che potrebbero sostituire Chiara Ferragni? Ecco qualche ipotesi e una previsione finale piuttosto chiara. Logicamente non esiste solo Chiara Ferragni. Sul web, infatti, pullulano influencer, content creator ma anche imprenditrici che potrebbero prendere il suo posto. Potrebbero, il condizionale è d'obbligo.

Elisa Maino, 6 milioni di follower e un attico (a 18 anni)

C'è Elisa Maino - 20 anni, 3.1 milioni di follower su Instagram e quasi 6 milioni su TikTok. Fidanzata con il cantante Bresh, Maino negli anni è riuscita a crearsi una schiera di fan (giovanissimi) che la seguono con affetto. Lei stessa, nel podcast "One More Time" aveva rivelato di essere riuscita a comprare un attico a Milano grazie al proprio lavoro: "Diciamo che a 18 anni avere un attico di 120m² è una grande soddisfazione". Social, libri collaborazioni con grandi brand. Così Elisa sta costruendo la propria fortuna. I contenuti non sono tanto diversi da quelli che pubblicano altri suoi colleghi. Difficile credere che possa raggiungere i livelli di Ferragni, ma è di certo un nome "da tenere sottocchio".

Martina Strazzer, imprenditrice e creator

732mila follower su Instagram, 1,5 milioni su TikTok. Lei è Martina Strazzer, 23 anni, di Modena, fondatrice e CEO di Amabile Gioielli, il brand di cui si è parlato anche ultimamente. Il suo marchio attualmente dà lavoro a 40 persone. Nel 2020 ha dichiarato un fatturato di 65 mila euro, nel 2021 di 350 mila, nel 2022 è arrivata a quasi 4 milioni e nel 2023 si è prefissata il traguardo dei 10 milioni. Più imprenditrice che creator, ormai Martina sembra aver intrapreso una strada molto simile a quella della ben più famosa Chiara Ferragni. La strada è lunga, ma chissà.

Alessia Lanza, la più portata per il palco

Per terminare c'è Alessia Lanza. Lei di follower ne ha 1.5 milioni su Instagram, mentre su TikTok sono 4.3. I suoi contenuti sono in parte differenti rispetto a quelli delle colleghe, specialmente rispetto a Strazzer. Alessia sembra più portata per il palcoscenico, per stare davanti alla videocamera e meno per dirigere un team. Diversi i filmati con il fratello o con le amiche. Ma anche un podcast - "Mille Pare con Alessia Lanza" - giunto alla seconda stagione. Anche per lei un libro (sembra essere una tappa obbligatoria), dal titolo "Non è come sembra", in cui posa completamente nuda sulla copertina. La ragazza, nata a Torino 23 anni fa, è spigliata e ci sa fare. Ma forse neanche lei può essere considerata una "sostituta" di Chiara Ferragni. E il motivo è semplice. Lasciando da parte le recenti vicende giudiziarie (o, se vogliamo, tenendole anche in considerazione) Chiara Ferragni è un caso unico. Nessuna, come lei, è riuscita a raggiungere traguardi così grandi e a divenire un modello anche transmediale: dai social (il suo vero punto di forza) alla TV (la co-conduzione di Sanremo non capita tutti i giorni, ma oltre a questo niente più). In buona sostanza: di Chiara Ferragni ce n'è solo una.