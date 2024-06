Perché Chiara Ferragni è diventata così "cringe"

Chiara Ferragni su TikTok (foto: screenshot TikTok)

"Ma come si è ridotta Chiara Ferragni su TikTok?". Una domanda che riecheggia con insistenza nelle mente di diversi utenti sui social, come il sottoscritto. Senza ergersi a grandi paladini della giustizia o determinando cosa sia giusto o cosa sia sbagliato pubblicare sui social, di seguito una riflessione spontanea e, per certi versi, inevitabile. Icona di stile, influencer, imprenditrice digitale. Insomma, Chiara Ferragni la conoscono un po' tutti: dai più grandi ai più piccoli. E forse è proprio a quest'ultimi che si sta cercando di rivolgere ultimamente, con una serie di filmati pubblicati sulla piattaforma cinese e che risultano - per utilizzare un vocabolario conosciuto proprio ai giovanissimi - piuttosto cringe. Certo, la domanda "come si è ridotta" fa presuporre che le aspettative fossero alte. Ma questo è un altro discorso, per il quale servirebbe, con tutta probabilità, ben più di un articolo. Il punto, infatti, non è tanto che uso abbia fatto la Ferragni dei social negli anni, ma l'uso che ne sta facendo attualmente.

Quando Chiara Ferragni approdò su TikTok

Specialmente su TikTok, la piattaforma cinese che - secondo uno degli ultimi articoli pubblicati da ExplondingTopics - è frequentata prettamente da utenti tra i 10 e i 19 anni. A seguire utenti tra i 20 e i 29 anni. Insomma, giovani. Anzi giovanissimi. Proprio a loro, evidentemente, si sta rivolgendo l'influencer che - nel momento in cui si scrive - conta 6,5 milioni di follower e più di 277 milioni di 'mi piace'. Per chi non lo sapesse, Ferragni è approdata su TikTok nel 2020 con un video in cui il protagonista è primogenito Leone. Accadrà più volte: Leo che piange, Leo che ride e scherza con mamma e papà. C'è tanto Leone (e poi Vittoria) nei TikTok di Chiara Ferragni. Oltre all'amore (ormai giunto al capolinea) con Fedez. Vita quotidiana. E ogni tanto anche qualcosa di più strettamente collegata al lavoro, come l'anticipo della serie The Ferragnez. Ma comunque, la vita privata e quella professionale di Chiara Ferragni sono talmente tanto fuse che diventa quasi impossibile distinguerle. Di trend - coreografie, balletti o semplicemente modi di dire virali - Ferragni ne segue pochi. Specialmente all'inizio, riadattava in minima parte i contenuti Instagram su TikTok e il gioco "era fatto".

La nuova Ferragni punta agli adolescenti

Le visualizzazioni ci sono: 1, 2, 4 milioni senza troppi problemi. I video più visti - quelli con più di 10 milioni di visite e poi fissati in alto al profilo - sono tre video con i figli protagonisti. Poi, da febbraio 2024, tutto è cambiato. Via i bimbi (e il motivo è facilmente ricollegabile alla separazione di Ferragni dal marito Fedez) e rimane solo lei. Lei che si riadatta a una vita ormai molto diversa. Dopo il caso Balocco, il divorzio professionale dal manager Fabio Maria Damato, la rottura sentimentale con Fedez e un'identità social da ricostruire completamente. L'opinione - del tutto personale, da semplice fruitore e conoscitore dei social media - è che Ferragni stia cercando di riposizionarsi su un pubblico giovanissimo. Quello di TikTok. A sostegno di questa tesi c'è un aspetto che è bene sottolineare: determinati video Chiara Ferragni li pubblica su TikTok, ma non su Instagram. Anche perché probabilmente il suo pubblico Instagram si troverebbe spaesato a scrollare il feed (scorrere i contenuti sullo schermo) e ritrovarsi l'influencer che ammicca alla telecamera, seguendo i trend come una 13enne qualunque. Ma non è tanto una questione anagrafica, quanto di contenuti.

"Ora sono libera di essere me stessa". Ma sul serio?

Risatine, lip sync, filmati di autoconvincimento e frecciatine infantile. Qualcuno le loda (specialmente su TikTok): "A me questa nuova Chiara fa impazzire", "Vogliamo vederti così, felice", "Sei così dolce, come possono odiarti?". Qualcun altro, invece, la critica: "Ma ci siamo dimenticati del Pandoro?", "Come se non fosse successo nulla...", "Povero mondo". I meno generosi sono su Twitter (o X), tradizionalmente rivolto a un pubblico più grande rispetto a TikTok e, se vogliamo, più istituzionale. "Mi viene da pensare che se lo fa è perché funziona.. se davvero è così, c'è da piangere", "Mi auguro che siano video prodotti con l'intelligenza artificiale quelli che ho visto questa settimana da lei perché.. aiuto". Qualcun altro, tranchant, sentenza: "Togliete i social a Chiara Ferragni". "Ora sono libera di essere me stessa", dice lei rispondendo al commento di una fan. Dai, Chiara, ma dici sul serio?