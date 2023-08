Se i confini vengono difesi con i cannoni. Ad acqua

Nave della guardia costiera cinese (LaPresse)

C'è una nave militare, dell'epoca della Seconda guerra mondiale, che è arenata dal 1999 nei pressi di Second Thomas Shoal, un atollo all'interno dell'arcipelago delle Spratly, che altro non è che un centinaio di piccole isole nel Mar cinese meridionale rivendicate dalla Cina e da alcuni Paesi del Sud-est asiatico.

La nave non è lì da 24 anni per un caso fortuito, ma ha uno scopo preciso. La Sierra Madre, questo il nome dell'imbarcazione di fabbricazione statunitense, è stata fatta incagliare volontariamente dalle Filippine, al fine di rivendicare la sovranità della minuscola secca. I resti del relitto fungono da avamposto presidiato dai militari di Manila. E la cosa - ovviamente - non piace a Pechino, che da anni chiede al governo filippino di rimuovere la nave da Second Thomas Shoal, noto come Ayungin nelle Filippine e Ren'ai in Cina.

La nave Sierra Madre (Fonte: LaPresse)

Richiesta respinta al mittente. Tanto che il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. - che ha rivisto la postura filocinese del predecessore Rodrigo Duterte - ha negato l'esistenza di un accordo bilaterale per rimuovere la nave militare dalla zona contesa. "Non sono a conoscenza di tale accordo o di altri del genere secondo cui le Filippine dovrebbero rimuovere dal proprio territorio una sua nave, in questo caso la BRP Sierra Madre. E lasciatemi andare oltre, se anche esistesse, lo annullo all'istante", ha tuonato il figlio del dittatore filippino che tra il 1965 e il 1986 trasformò il Paese in uno dei regimi autoritari più noti del Ventesimo secolo.

L'ira di Marcos Jr. è palpabile e un recente episodio ha fatto salire la tensione tra Pechino e Manila. Ritorniamo al Second Thomas Shoal, che dista a meno di 200 chilometri dall'isola filippina di Palawan e a oltre mille dalle coste cinesi. Qui, dal 1999, le unità filippine inviano periodicamente rifornimenti ai marines di stanza sul relitto. Ma la loro operazione è stata messa in pericolo dai cannoni della guardia costiera cinese lo scorso weekend. Non missili o proiettili, ma acqua. Le navi cinesi hanno utilizzato i cannoni ad acqua in direzione di due imbarcazioni filippine dirette a rifornire i suoi marines su Second Thomas Shoal, per fermare il loro viaggio.

Il momento in cui la guardia costiera cinese usa i cannoni ad acqua contro le unità filippine

Una dimostrazione di forza che ha fatto irrigidire il presidente filippino, tanto da spingerlo ad avviare una protesta formale, un'altra in aggiunta alle oltre 400 già fatte dal 2020. Manila ha definito le azioni cinesi "illegali, eccessive e offensive" e per protesta ha convocato l'ambasciatore cinese Huang Xilian al quale il ministro degli Esteri filippino, Enrique Manalo, "ha consegnato una nota verbale che include immagini e video" dell'incidente, assicurando che il Paese intende tutelare la sua sovranità.

Il monito non è stato accolto positivamente da Pechino, che ha presentato la sua azione come "un semplice avvertimento in direzione di navi entrate illegalmente in acque cinesi". In un rimpallo di accuse, la Cina si è difesa sostenendo di aver precedentemente detto alle Filippine di non inviare imbarcazioni con materiali che possano essere "utilizzati per riparazioni e rinforzi su larga scala" alla nave da guerra.

Il presidente Marcos Jr. sa di avere una schiera di sostenitori al suo fianco, ossia i Paesi del Sud-est asiatico e il Giappone che a più riprese devono rispondere alle minacciose dimostrazioni di sovranità della Cina sui territori contesi.

In questo scontro tra Manila e Pechino si è inserita Washington, che ha preso le difese dell'ex colonia. In seguito all'episodio minaccioso contro le imbarcazioni filippine, il Dipartimento di Stato ha assicurato l'operatività del patto di mutua difesa Usa-Filippine del 1951 (molto simile all'Articolo 5 del Trattato della Nato) in caso di aggressione militare di Pechino. Di contraccolpo, la Cina ha esortato gli Stati Uniti a "smettere di usare la questione del Mar cinese meridionale per seminare discordia".

A preoccupare gli Stati Uniti è la presenza dei marines statunitensi sul territorio filippino. A Palawan - l'isola che dista poche centinaia di chilometri dall'atollo dove è arenata la Sierra Madre - c'è una delle quattro basi militari a cui il governo delle Filippine ha recentemente concesso l'accesso alle forze armate statunitensi, per l'addestramento congiunto, lo stoccaggio di attrezzature e la costruzione di strutture, come piste e alloggi, in base all'Accordo di cooperazione rafforzata per la difesa, siglato a febbraio 2023 da Manila e Washington. Insomma, le dimostrazioni di forza cinese mettono in allerta gli Stati Uniti e i suoi alleati nella regione.

Ma perché il gigante asiatico e i Paesi bagnati dalle acque del Mar cinese meridionale rivendicano la sovranità territoriale di alcune isole? Le ragioni sono semplici: da lì passano rotte marittime importanti e la zona è un'immensa miniera di risorse e di pesci. Per questo il presidente cinese Xi Jinping, nel 2016, ha respinto la decisione del tribunale internazionale dell'Aia, chiamato proprio dalle Filippine per risolvere una disputa su alcune isole del Mar cinese meridionale rivendicate anche dalla Cina. Una decisione - non vincolante - che ha riconosciuto le ragioni di Manila. Ma che per Pechino è da considerare "carta straccia". All'indomani dell'indicazione della Corte internazionale, Xi ha sostenuto che le isole del Mar cinese meridionale sono state considerate territorio cinese fin dall'antichità e che la sovranità territoriale del Paese non sarà intaccata dalla decisione di un tribunale internazionale.

E così, per difendere i propri territori, Pechino usa i cannoni. Ad acqua. La Cina per adesso non ha voluto superare la linea rossa, che avrebbe determinato l'intervento degli Stati Uniti nel Mar cinese meridionale. Dove le probabilità di un incidente militare tra le due superpotenze si fanno sempre più concrete.