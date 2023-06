Il cambiamento climatico non è un capriccio da ricchi annoiati

La storia dell’uomo è ricca di grandi imprese, di incredibile ingegno, di bellezza, ma anche di una buona dose di idiozia, che spesso produce immani catastrofi. E così, emulando la celebre orchestra del Titanic che continuava a suonare mentre il gigante del mare si inabissava, una parte della politica e dell’opinione pubblica non vede (o finge di non vedere), gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici.

Da “ideologia green” a “gretini”: un lessico contro il pianeta

Espressioni come “ecovandali”, “ideologia green” e persino “gretini” (termine dispregiativo utilizzato per definire i giovanissimi che in questi anni affollano le piazze ispirandosi a Greta Thunberg), sono ormai tristemente comuni nel discorso pubblico e sono entrate da tempo nel lessico di quei politici che derubricano gli allarmi degli scienziati, degli attivisti e dei colleghi più illuminati a “capriccio da radical chic”. Una chiusura mentale che non vede spiragli di luce neanche di fronte ai sempre più frequenti fenomeni climatici estremi, come quelli che recentemente hanno messo in ginocchio l’Emilia-Romagna.

Il mantra che questi signori ripetono in loop, in Italia e in Europa, è che gli interventi per la riduzione delle emissioni e raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 non possono danneggiare le economie degli Stati, che le politiche green sono ideologiche e dannose. Nei casi più gravi arrivano ad affermare che non c’è un’emergenza siccità perché piove tanto. Come spesso accade, questi messaggi estremamente semplificati fanno presa su molte persone che non hanno la preparazione e gli strumenti necessari per leggere la realtà e comprendere l’inganno: va da sé che il passaggio all’auto elettrica diventa un “consegnarsi alla Cina”, perché lo dice il Salvini di turno.

La transizione ecologica può rilanciare l’economia

“La transizione ecologica è l’unica strada percorribile per rilanciare l’economia - spiega Annalisa Corrado, responsabile Conversione ecologica, Clima, Green economy e Agenda 2030 del Partito Democratico - non vederlo denota una preoccupante miopia. È davvero incredibile che al 5 giugno il Ministro Pichetto Fratin, ‘rassicuri’ sul fatto che Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, il cui invio alle Istituzioni Europee è previsto entro fine mese, ‘sarà pronto per tempo’, senza che nessuno lo abbia mai visto.

Se ne parla pochissimo, ma non si tratta solo di un ‘compitino’ da svolgere per la maestra Europa, si tratta del piano strategico a cui saranno consegnate le sorti della competitività internazionale del nostro Paese, della sua coesione sociale, degli investimenti da fare e da attrarre”.

Concetti che non sembrano scalfire il ‘credo’ del Governo Meloni, che vede come fumo negli occhi la prospettiva di un’economia green e non tifa per le rinnovabili, preferendo tornare a parlare di nucleare. “I continui riferimenti al gas oggi e al nucleare in prospettiva - continua Annalisa Corrado - evidenziano quanto sia scarsa la fiducia che il Ministro ripone in strumenti come fonti rinnovabili, le più economiche in assoluto, efficienza energetica, elettrificazione dei consumi, gestione dinamica della domanda e dell'offerta, per le quali non ci ha detto ancora come intende agire: Quando verrà finalmente varato il FER2? Quando sarà licenziato il decreto sulle aree idonee a ospitare le rinnovabili, che consentirebbe di semplificare gli iter autorizzativi e rendere meno arbitrario il lavoro dei funzionari che attualmente hanno in capo le valutazioni? Quando si metterà mano ai sussidi alle fonti fossili?”.

Il rapporto IPCC

In realtà, come su tante altre questioni, la propaganda politica si rivela un ottimo mezzo per ottenere consenso, anche quando distorce completamente la realtà. “Quasi la metà della popolazione mondiale vive in regioni altamente vulnerabili ai cambiamenti climatici. Nell'ultimo decennio, i decessi per inondazioni, siccità e tempeste sono stati 15 volte superiori nelle regioni altamente vulnerabili”. A lanciare l’allarme non è una bagnante del Papeete Beach, ma Aditi Mukherji, Direttrice della Piattaforma dell'area di impatto sull'adattamento climatico e la mitigazione dell’International Water Management Institute. Mukherji è uno dei 93 autori dell’ultimo rapporto del Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC), l'organismo delle Nazioni Unite che si occupa della valutazione della scienza relativa al cambiamento climatico.

Il rapporto spiega, senza mezzi termini, perché non c’è più tempo da perdere: più di un secolo di utilizzo di combustibili fossili e di uso iniquo e non sostenibile dell’energia e del suolo - si legge nel documento - ha portato a un riscaldamento globale di 1,1°C rispetto ai livelli preindustriali. L’aumento è stato maggiore sulla terraferma (1,59 gradi) rispetto agli oceani (0,88). Da questa situazione sono scaturiti eventi meteorologici estremi più frequenti e più intensi che hanno causato impatti sempre più pericolosi sulla natura e sulle persone in ogni regione del mondo. A livello globale - ammoniscono gli scienziati - bisogna correggere le traiettorie emissive e raggiungere il picco delle emissioni entro il 2025. L’obiettivo è necessario per evitare un overshoot, ovvero un aumento temporaneo delle temperature oltre 1,5°C, che esporrebbe a enormi rischi interi ecosistemi e produrrebbe eventi catastrofici in vaste aree del pianeta. Secondo gli esperti, senza i necessari interventi l’aumento della temperatura media globale potrebbe raggiungere i 3,5°C, mettendo a rischio l’umanità nel suo complesso.

“Le attività umane hanno riscaldato il clima della Terra di oltre 1°C dalla fine del XIX secolo e gli effetti sul nostro clima sono senza precedenti. Ne sentiamo sempre più le conseguenze in ogni regione abitata del pianeta e, quanto più cresce la temperatura media globale, tanto più i cambiamenti che sperimentiamo diventano grandi. Non ci sono regioni del pianeta che non siano toccate da questi fenomeni e, in aree geografiche diverse, le persone sono e saranno colpite dagli impatti dei cambiamenti climatici in maniera diversa. Già oggi stiamo assistendo a eventi estremi più gravi e frequenti di quanto non sia accaduto in passato”. Così Anna Pirani, autrice del Rapporto di Sintesi dell’AR6 IPCC, che in un allegato spiega: “Emerge dal rapporto l'importanza di mantenere l’aumento della temperatura al di sotto di 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali, e questo sarà cruciale per molte popolazioni ed ecosistemi come le piccole isole e per le regioni dipendenti dallo scioglimento dei ghiacciai e della neve. Al di sopra di questo livello, molti ecosistemi e popolazioni non potranno più essere in grado di adattarsi ai cambiamenti”.

A cosa vanno incontro l’Europa e l’Italia

Gli effetti dell’aumento della temperatura globale sono già sotto gli occhi di tutti, anche di chi nega l’emergenza, ma quello che forse ancora non è chiaro a molti è che gli eventi estremi a cui stiamo assistendo saranno un dolce ricordo rispetto a quelli che potrebbero verificarsi nel prossimo futuro se non invertiremo la tendenza. “Con un riscaldamento globale di almeno 2°C e oltre - spiega ancora Pirani - la regione europea sperimenterà la combinazione di differenti cambiamenti climatici entro la metà del secolo”.

A cosa andiamo incontro? Gli esperti parlano di temperature estreme, aumento della siccità e dell'aridità nell’Europa centrale e meridionale, diminuzione delle precipitazioni nell’Europa Meridionale e aumento nell’Europa settentrionale. E ancora: aumento degli incendi boschivi, diminuzione delle biodiversità, aumento della siccità, diminuzione del manto nevoso, diminuzione della velocità del vento.

“L'aumento delle temperature - ribadisce Paola Mercogliano, climatologa della Fondazione CMCC - oltre a cambiare il clima, avrà anche rilevanti impatti sulle nostre vite, come ad esempio causare un aumento dei rischi per la salute, in particolare per le persone anziane e per coloro che vivono in condizioni di isolamento sociale, ma anche un aumento del rischio per settori centrali quali l’agricoltura, le infrastrutture e il turismo. Attualmente gli studi sul cambiamento climatico si occupano di valutare tali rischi specifici e la loro evoluzione nei diversi contesti locali dalle regioni fino alle città italiane. Questa identificazione permette di fornire ai decisori politici strumenti per affrontare tali rischi per garantire la sicurezza delle comunità urbane ma anche di stabilire priorità di intervento”.

Restringendo il campo all’Italia, che ha un territorio estremamente fragile in cui quasi il 94% dei comuni è a rischio dissesto o soggetto ad erosione costiera (fonte: Rapporto ISPRA), i dati recentemente pubblicati da Legambiente nel suo Osservatorio Città Clima sono impietosi: nel nostro Paese, nei primi cinque mesi del 2023, c’è stato un aumento del 135% degli eventi climatici estremi rispetto al 2022; da gennaio a maggio se ne sono registrati 122 contro i 52 degli stessi mesi del 2022; gli allagamenti da piogge intense sono la tipologia che si è verificata con più frequenza con 30 eventi contro i 16 dei primi 5 mesi del 2022, segnando così un +87,5%. Sei le regioni più colpite: Emilia-Romagna, Sicilia, Piemonte, Lazio, Lombardia e Toscana. Insomma, vaste aree del territorio sembrano condannate a subire gli effetti catastrofici di eventi climatici annunciati, eventi che forse potrebbero essere prevenuti e in parte ridotti se chi oggi ha il potere di decidere smettesse di suonare come quell’orchestra che fece da colonna sonora al triste destino di quella nave “inaffondabile” che sprofondò negli abissi in meno di tre ore.