Come stanno i partiti dopo le europee

Giorgia Meloni ed Elly Schlein (LaPresse)

C'è chi festeggia, chi fa finta di festeggiare, chi riflette, chi si cimenta nell'ennesima analisi della sconfitta della sua vita, come in un'eterna seduta di psicanalisi. Le europee che ci siamo lasciati alle spalle, come ogni elezione che si rispetti, lasciano sentimenti contrastanti nell'animo nei protagonisti e soprattutto avranno conseguenze sul futuro molti di loro. E al di là delle frasi di rito e dei goffi tentativi di negare la realtà, i vincitori e i vinti sono sotto gli occhi di tutti.

La vittoria "pacata" di Elly Schlein

È inutile girarci intorno. Se c'è una leader che può rivendicare una vittoria senza se e senza ma, quella leader è la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. I dem, rispetto alle elezioni politiche, salgono sia come percentuale, toccando quota 24,1 per cento (molto al di sopra delle più rosee previsioni della vigilia, che dicevano 21 per cento), che come voti assoluti: rispetto al 2022 e con l'affluenza che continua a calare inesorabilmente possono vantare ben 300 mila preferenze in più.

Merito di liste compilate in modo perfetto, che hanno permesso a cavalli di razza come Antonio Decaro e Stefano Bonaccini di fare il pieno di voti, ma anche di un gran lavoro sulla comunicazione. Elly Schlein si è imposta nell'immaginario come figura competente e pacata, mai sopra le righe. La fuga dalla polemica a tutti i costi e quel linguaggio forbito che per alcuni era una debolezza, in realtà sono stati i suoi punti di forza. Perché diciamolo, il popolo non è fatto solo di rabbiosi semi analfabeti che non sanno scrivere frasi di senso compiuto nella loro lingua, ma anche di milioni di persone con una buona cultura, che sanno utilizzare il congiuntivo e non ci stanno a essere considerate meno popolo degli altri, anche perché rappresentano quel pezzo di Paese che tiene in piedi la baracca.

Schlein incassa anche importanti risultati politici: Il suo Pd è leader incontrastato nel campo delle opposizioni (e di conseguenza quello che darà le carte sul tavolo delle alleanze), ed è il partito che elegge più eurodeputati nel Pse. È stato inoltre smontato il falso mito che con un Pd più a sinistra non si possa vincere: in realtà il tempo del partito del tutto e niente per accontentare tutti era finito da un po'. Infine, con il risultato ottenuto, la giovane segretaria dem è riuscita a eleggere figure a lei vicine accontentando, al contempo, tutte le correnti che ora non hanno più alcun interesse a metterle i bastoni tra le ruote. Conoscendo le dinamiche interne al Partito Democratico, quest'ultimo risultato vale più di un'elezione vinta.

Giorgia regina incontrastata, ma la sua è una vittoria a metà

Se la politica si leggesse solo con le percentuali, quello di Giorgia Meloni dovrebbe essere un trionfo, perché Fratelli d'Italia, con il 28,7 per cento, fa meglio delle politiche di due anni fa. In realtà rispetto ad allora perde oltre 600 mila voti e vede assottigliarsi la distanza col Partito Democratico. Sia chiaro: non si può assolutamente parlare di sconfitta, anche perché sul piano politico la premier esce rafforzata anche rispetto agli equilibri della sua stessa maggioranza, in virtù del sorpasso di Forza Italia sulla Lega dello sgomitante Matteo Salvini e del generale Roberto Vannacci. Il nuovo "bipolarismo al femminile" con Elly Schlein sarà la traccia dei prossimi anni e la consacrerà definitivamente a erede di Silvio Berlusconi. Più complicata la situazione in Europa, dove la sua sfidante sarà sicuramente in maggioranza e lei sarà costretta a scegliere se continuare a fare opposizione (posizione comoda dal punto di vista mediatico, ma che in quei lidi porta all'irrilevanza) o cedere al fascino dell'ammucchiata, rischiando di perdere consensi.

Salvini ha consegnato ciò che resta della Lega a Vannacci

E ora, per spezzare la monotonia, parliamo di uno sconfitto. Matteo Salvini prova a negare l'evidenza esaltando le 500 mila preferenze raccolte dal generale Vannacci e uno zero virgola in più rispetto alla percentuale delle politiche, in realtà la Lega lascia sul campo ben 400 mila voti, dopo vent'anni perde persino a Pontida, sede storica del suo "pride" e conta i caduti sul campo: nel 2019 aveva eletto 28 eurodeputati, oggi la squadra leghista sarà composta da appena 8 superstiti e uno sarà l'ex Folgore, che per usare le parole dell'assessore del Veneto, Roberto Marcato, con il Carroccio non c'entra un caz**.

Il dato più preoccupante per chi sognava la "Padania" è proprio al Nord, dove il crollo è stato drammatico e Fratelli d'Italia ha espugnato storici fortini. E ora, dopo il grande "tradimento" del fondatore Umberto Bossi, che si è fatto alfiere del malcontento diffuso confessando il voto per Forza Italia (Salvini vorrebbe espellerlo ma c'è già lo "stop" del presidente della Camera, Lorenzo Fontana) si attendono le mosse di Luca Zaia e Massimiliano Fedriga: sarà uno dei due presidenti, con molta probabilità, a sostituire l'ex "capitano" alla guida del partito. Tutto questo accade a giugno, due mesi prima dei consueti Mojito al Papeete Beach, che potrebbero far precipitare definitivamente la situazione.

La rovinosa caduta di Giuseppe Conte

Il più sconfitto degli sconfitti è però Giuseppe Conte. Si sa, il Movimento 5 Stelle è sempre svantaggiato nelle tornate elettorali che prevedono il voto di preferenza e il radicamento dei candidati sul territorio, ma quello a cui abbiamo assistito è un vero e proprio tonfo che difficilmente non avrà degli strascichi. Sul banco degli imputati è finito l'avvocato del popolo, che da due anni sognava il sorpasso alla quasi alleata Elly Schlein e ora si trova sotto di 14 punti. I pentastellati per due decimi mancano persino la soglia psicologica del 10 per cento e perdono due milioni di voti, quasi dimezzando il consenso. Il dato che fa riflettere è che sono una minima parte di quei voti è andata al Pd, mentre la stragrande maggioranza si è diluita nel più inutile e dannoso dei partiti, quello dell'astensione.

La lista delle conseguenze disastrose del risultato elettorale sarebbe lunghissima, ma forse il fatto più preoccupante è che è tornato a far sentire la sua voce tal Luigi Di Maio: "Chi ha perso il reddito di cittadinanza ha capito di averlo perso anche perché i 5 stelle hanno fatto cadere il governo Draghi. Conte ha compiuto il capolavoro di far tornare il bipolarismo", ha detto l'ex ministro degli Esteri (0,62 per cento alle elezioni politiche), in un'intervista a La Stampa. Dal canto suo, il leader punta a una nuova legittimazione attraverso la convocazione di un'assemblea costituente, annunciando la possibilità di farsi da parte. L'obiettivo è cancellare una serie di regole che penalizzerebbero il Movimento, come la regola dei due mandati e le "gare di click" per scegliere i candidati, trasformandolo di fatto in qualcosa che ha sempre combattuto: un partito politico.

Renzi e Calenda si annullano a vicenda

C'era un tempo in cui commentatori considerati molto più autorevoli del sottoscritto, tanto di meritare invitate fisse alle "maratone Mentana", tessevano le lodi di Matteo Renzi, ergendolo a genio della politica e grande stratega. In realtà la politica non si fa solo nei palazzi, non è (solo) una partita a scacchi e che l'ex premier fosse una vittima di se stesso era chiaro già da un po'. Il suo rapporto sentimentale con il popolo è spezzato da anni e anche l'operazione "si stava meglio quando si stava peggio, quindi eccomi qui... stampato sul retro dell'autobus, nello spazio che costa di più" è stata un disastro: per capire che l'8 e il 9 giugno non sarebbe stata somma matematica tra Italia Viva e +Europa bastava osservare il gesticolare degli automobilisti in fila nel traffico dietro quegli autobus. A pagare le spese della mossa del "grande stratega" è stata la povera Emma Bonino, che probabilmente ha pensato che per superare la soglia di sbarramento bastasse avere le risorse per stampare quelle gigantografie sul retro degli autobus, senza calcolare il segno meno causato dalla faccia dell'alleato stampata su quei grandi adesivi. Avesse scelto di continuare il percorso già avviato con Azione di Carlo Calenda, probabilmente oggi sarebbe eurodeputata.

Carlo Calenda, appunto: anche lui è una vittima di se stesso e pur essendo meno spregiudicato del suo ex alleato e oggi acerrimo rivale, ha pagato un modo di far politica incostante e lunatico. Resta il più affidabile della compagnia, ha portato avanti una campagna elettorale ben fatta, ma si è dovuto arrendere alla legge dei numeri. In generale, tutti gli attori di quello che nei sogni di qualche lobbista doveva essere il "terzo polo" della politica italiana, non hanno capito che il voto moderato nel campo del centrosinistra è quel 7 per cento lì e solo quello; non hanno capito - soprattutto - che un elettore di Forza Italia, pur di restare nel campo del centrodestra, è disposto a votare per un morto (e no, non è una metafora). Va da sé che se prendi quel 7 per cento e lo dividi in due, nel migliore dei casi uno dei due supera il quorum e lascia l'altro a casa, nel peggiore si resta a casa in due: ed è quello che è accaduto.

L'eterno Silvio

Qualche arguto collega aveva scritto in tempi non sospetti che Silvio Berlusconi avrebbe preso più voti da morto di quanti ne avrebbe presi Matteo Salvini da vivo. Animismo a parte, la creatura politica creata nel 1994 dal defunto ex premier ha smentito tutti quelli che ne avevano annunciato l'estinzione. In realtà, al netto di operazioni degne di un'agenzia funebre come far scrivere il nome del defunto sulla scheda, il partito ha superato la scomparsa del suo capo perché era stato pensato dallo stesso come un enorme comitato elettorale radicato nel territorio (soprattutto al Sud); un contenitore di personale politico (all'epoca in uscita da Dc e Psi), dei cosiddetti "portatori di voti". Forza Italia perde appena 40 mila voti rispetto alle politiche e supera di misura la Lega di Matteo Salvini, ridefinendo le gerarchie nella maggioranza. La bravura di Antonio Tajani è stata riuscire a convincere gran parte di quel personale politico a non cedere alle lusinghe di altri. Al resto hanno pensato gli alleati: l'elettorato moderato che non vuole in nessun modo mettere piede a sinistra, ma che non si riconosce nella destra destra di Meloni e Salvini, vede oggi in Forza Italia l'unica opzione possibile.

Il ritorno della Sinistra

Diciamolo, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno fatto un piccolo miracolo. Al di là del risultato delle europee, che segna un clamoroso 6,7 per cento e soprattutto un saldo positivo di 600 mila voti rispetto alle politiche del 2022 (è il partito che è cresciuto di più nei numeri assoluti), Alleanza Verdi Sinistra è un progetto politico che si sta consolidando sempre di più e smentisce nei fatti chi pensava che la mini coalizione tra Sinistra Italiana e Europa Verde fosse la semplice somma di due partitini.

Certo, l'operazione Ilaria Salis ha trascinato molto, ma le liste messe in campo dai due leader si sono dimostrate molto competitive, con politici navigati come Ignazio Marino, Leoluca Orlando e Mimmo Lucano, affiancati da giovani promettenti come Benedetta Scuderi e Cristina Guarda. Insomma, il cocktail uscito fuori shakerando squella sinistra che sembrava estinta e destinata ai libri di storia e quell'ambientalismo figlio di Alexander Langer è forse la novità più interessante del panorama politico italiano.