Dopo il disastroso Superbonus Conte farebbe meglio a tacere

Giuseppe Conte, foto LaPresse

Dando per assodato che fare opposizione, ormai, non va oltre all'affermare il contrario di ciò che sostiene la maggioranza - esercizio abbastanza semplice, se non banale, con cui cimentarsi - non stupiscono le dichiarazione della segretaria del Pd Elly Schlein sulla Manovra 2024 approvata ieri dal Consiglio dei ministri, "una legge di bilancio assolutamente non all'altezza della situazione difficile che sta vivendo il Paese - ha detto - Una manovra senza visione strategica, fatta per dare qualche contentino che alla fine non migliorerà le vite degli italiani". Stridono, invece, le parole di Giuseppe Conte, che l'ha definita "inutile e dannosa". Ora, passino i dubbi sull'efficacia, ma che il leader del Movimento 5 Stelle non provi il minimo imbarazzo parlando di danni, proprio oggi che si contano quelli provocati dal 'suo' Superbonus, ha dell'incredibile.

Il taglio del cuneo fiscale, la riforma dell'Irpef, aiuti alle famiglie e maggior attenzione alla previdenza - questi alcuni dei punti fondamentali della Manovra del governo Meloni da 24 miliardi di euro - sarebbero quindi nocivi per gli italiani. Chissà se più o meno del pasticcio del Superbonus (stroncato da questa legge di bilancio, che ferma proroghe, sconto in fattura e cessione del credito), costato non poco ai cittadini e non solo dal punto di vista economico. Se da una parte l'impianto di agevolazioni ha portato a un incremento del Pil ed effetti positivi su edilizia e occupazione - cosa che Conte non soltanto rivendica, ma addirittura sbandiera, provando così a metterci una pezza - dall'altra ha lasciato oltre un milione di persone in situazioni di disagio, tra crediti bloccati, debiti, lavori interrotti, cantieri in salotto e in alcuni casi senza più abitazioni, demolite - anche parzialmente - e non più ricostruite. Una vicenda destinata a finire sui libri di storia sotto la voce "Esodati". Andrebbe chiesto a loro se il Superbonus non ha fatto danni. A Simonetta, 64enne romana che ha speso tutti i risparmi per provare a finire i lavori autonomamente nel suo appartamento, con il marito malato di cancro in casa e costretta a tenere i riscaldamenti sempre accesi con dei costi esorbitanti a causa degli infissi divelti. A un altro residente di Roma che non rientra a casa da luglio 2022, con il cantiere fermo, un'ingiunzione di pagamento di 13mila euro e la richiesta di oltre 30mila euro - che non ha - per terminare i lavori. A chi da mesi vive nelle roulotte. Alle oltre 300 mila famiglie che da nord a sud vivono in un limbo dove l'unica attività rimasta in piedi è quella di rimpallarsi responsabilità.

Ammesso e non concesso che i conti della bandiera grillina su Pil e occupazione tornino - parla di un incremento dell'11% del prodotto interno lordo in due anni e di un milione di posti di lavoro - le storie di centinaia di migliaia di italiani raccontano ben altro. Ma forse per Giuseppe Conte sono più importanti le casse dello Stato che la vita delle persone, da buon burocrate qual è e finge di non essere. Quando poi deve tornare a contestare la maggioranza, invece, i dati gli fa comodo usarli nel senso opposto ed ecco la nenia sul carovita e sulla mancanza di provvedimenti per contrastarla. Del resto a fare opposizione come va di moda adesso l'ex premier non ha rivali, basta pensare che è stato l'unico leader politico italiano a non schierarsi in modo netto con Israele dopo gli attacchi di Hamas, assumendo una posizione ambigua per andarsi a conquistare il consenso della larga fetta di popolazione pro-Palestina che nessuno aveva ancora raggiunto. In perfetto stile 5 stelle.

Tornando alla trappola del Superbonus e al giudizio sulla manovra finanziaria, a sentir parlare oggi Conte di "danni" con il dito puntato, la prima cosa che viene da pensare è "da quale pulpito". Stavolta invece che fare opposizione - considerando la faciloneria con cui è solito farla, che è poi la stessa con cui il suo governo nel 2020 ha introdotto la rovinosa agevolazione fiscale - avrebbe fatto meglio a tacere. Quantomeno anche solo per salvarsi la faccia.