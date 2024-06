Conti-Delogu perfetti per Sanremo

Carlo Conti e Andrea Delogu, foto da Instagram

Buona la prima per Carlo Conti e Andrea Delogu al timone dei Tim Summer Hits. Coppia inedita sul palco della maratona musicale estiva, giunta alla terza edizione e condotta fin dall'inizio dalla Delogu, nel 2022 insieme a Stefano De Martino e lo scorso anno con Nek. L'arrivo di Conti sa di prove generali per il prossimo Festival di Sanremo, soprattutto per vedere la risposta del pubblico davanti alla tv. Le quattro serate live di piazza del Popolo, a Roma, verranno trasmesse a luglio su Rai 1, in prima serata, e nonostante la scarsa platea estiva del piccolo schermo non rende possibile un paragone equo, è comunque un primo banco di prova. Dal vivo superata a pieni voti.

Fin dal tardo pomeriggio la piazza è piena di giovanissimi in attesa dei loro big - Tananai e Tony Effe tra i più acclamati - ma anche dei due conduttori, che appena si palesano sul palco per provare la finta diretta con il Tg1 vengono sommersi da applausi e cori. Amatissimi. La puntata che si è registrata mercoledì 12 giugno andrà in onda il 7 luglio e inizia con una eccezionale Loredana Bertè che canta prima la sua "Pazza" e poi "Bestiale" con gli Eiffel 65. Dopo è il momento di Mahmood con "Tuta gold" e sono tanti altri i successi che arrivano direttamente dall'ultima edizione di Sanremo, da Ghali con "Casa mia" ad Alessandra Amoroso con "Fino a qui", ma anche Tananai che dopo aver cantato la nuova "Storie brevi" con Annalisa, torna sul palco da solo e intona a cappella "Tango", facendo cantare senza base migliaia di persone. Sul palco anche Tony Effe e Gaia per la loro "Sesso e samba", Clara e Icy Subzero, BigMama, Alfa, Shade, LDA, BNKR44, ma non solo i nuovi idoli della generazione Z. Dalla 'vecchia guardia' ecco Fiorella Mannoia - pure lei protagonista dell'ultimo Sanremo e seconda classificata nel terzo condotto da Conti - Noemi, Tommaso Paradiso e Raf, che ha regalato un emozionante momento amarcord con "Self control", facendo ballare il pubblico più adulto. A vederli tutti insieme sembra un test pure musicale. Riuscito anche quello.

La conduzione è pulita e tira dritto fino alla fine, quasi limitandosi a fare da raccordo tra una hit e l'altra. Carlo Conti e Andrea Delogu sono affiatati - al contrario di quanto si è visto ai David di Donatello tra lui e Alessia Marcuzzi, dove il feeling non era certo di casa - entrambi 'istituzionali' ma allo stesso tempo brillanti, si concedono le giuste battute con i protagonisti e ciascuno i propri spazi. Perfetti nei tempi. Esattamente quello che ci si aspetta di (ri)vedere nel nuovo Sanremo firmato Conti - che chiuderà abbondantemente prima dell'1, lasciando spazio al ritorno del Dopo Festival - sicuramente con qualche momento televisivo di rilievo per strizzare l'occhio anche allo show oltre che alla musica. Uno spettacolo più asciutto ma non per questo da meno, anzi. L'abitudine a strabordare, che ormai aveva preso Amadeus, non sempre ha ripagato in termini di critica (il Ballo del qua qua con John Travolta insegna). Un Festival equilibrato, ce lo aspettiamo così, e gli esordi in radio insieme all'esperienza con il varietà di Conti rendono questa ipotesi quasi una certezza. Resta però da vedere se sarà davvero Andrea Delogu ad affiancarlo. Lei non è nuova a Sanremo, che segue da anni con Rai Radio 2, mentre nel 2023 ha condotto Primafestival insieme agli Autogol e Jody Cecchetto. Sarebbe una novità ma con la giusta esperienza, di certo una grande occasione meritata.

Carlo Conti, in realtà, si è lasciato sfuggire qualche settimana fa che starebbe pensando a più persone da portare all'Ariston (e si fa il nome di Cattelan), ma la coppia dei Tim Summer Hits a funzionare funziona. Nel nostro fantasanremo un nome c'è.