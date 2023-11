Ci dite di denunciare, ma non serve a nulla

Manifestazione contro violenza donne a Milano (foto LaPresse)

La chiameremo Maria ed è l’ennesima vittima, superstite per fortuna, di violenza contro le donne. È stata aggredita per strada dall’ex fidanzato, che ha tentato di sfregiarla buttandole dell’acido muriatico sul viso dopo averla perseguitata per lungo tempo, ed è stata salvata dall’intervento di un collega. È stato subito arrestato, titolano i giornali. Avrebbe potuto denunciare prima, commenteranno in molti. Ecco, Maria aveva provato a farlo e la sua vicenda è esemplificativa proprio perché molto spesso le donne vittime di violenza non riescono a trovare conforto nemmeno rivolgendosi alla giustizia. Perché Maria aveva cercato di difendersi dai comportamenti persecutori dell’ex, con cui aveva avuto una storia finita nel 2022, denunciandolo alle forze dell’ordine ma non ha ottenuto nulla. Dopo la fine della relazione, infatti, l’uomo ha continuato a perseguitarla in vari modi, danneggiando anche la sua auto, provocandole dei lividi, fino ad arrivare, nell’agosto scorso, a minacciarla con un cric fuori dalla caserma dei carabinieri di Erba dove la ragazza si era recata proprio per denunciarlo. Davanti ai militari dell’Arma. Bene, così l’avranno arrestato, commenteranno in molti. Nì. O meglio, i carabinieri l’hanno sì arrestato, ma l’uomo in sede di convalida si è detto pentito ed ha chiesto scusa. Così è stato scarcerato dal giudice, che ha disposto l’obbligo di dimora a Broni e il divieto di avvicinamento all’ex fidanzata.

Il divieto di avvicinamento

Divieto di avvicinamento che, come molti altri casi di cronaca ci raccontano, non è servito a nulla e che non ha impedito all’ex di tornare a Erba per provare ad aggredirla, questa volta con l’acido. Qualcuno dovrà pur prima o poi sollevare un dibattito sul convitato di pietra di cui nessuno vuole parlare, elemento assente anche nel dibattito che ha scaturito il femminicidio di Giulia Cecchettin. Le misure di contrasto a questi fenomeni in molti casi sono acqua fresca. Il divieto di avvicinamento – o l’ammonimento del questore che molti consigliano nei casi di stalking – non sono deterrenti perché a personaggi di questo tipo, che mettono in atto condotte del genere pensano di avere il diritto di perseguitare l’oggetto del desiderio che non si piega al loro volere, non gliene frega nulla di rispettare un provvedimento che più o meno assomiglia a un “cattivo, non farlo più altrimenti rischi una misura più severa”.

Il problema a monte. Il problema è che troppo spesso queste condotte persecutorie vengono sottovalutate da chi dovrebbe invece agire nella tutela della vittima perseguitata. E no, non è questione di prendere e far arrestare chiunque e buttare via la chiave. Perché tra l’ergastolo e un provvedimento praticamente ininfluente c’è una via di mezzo.

Non è raro che la denuncia non venga presa sul serio, che si metta in guardia la donna che vorrebbe denunciare sul rischio di poter rovinare la reputazione del povero stalker, che si sottovalutino dei segnali lampanti come uno che arriva addirittura a minacciarti con un cric di fronte ai carabinieri. E allora, a cosa serve continuare a dire alle donne “denunciate” e a far sentire in colpa chi ha paura di farlo, se poi il risultato è che non esistono misure adatte a proteggerle queste donne? Perché le donne hanno paura a denunciare proprio per questo motivo: non si sentono tutelate, nemmeno così.

Quanto è difficile intervenire tempestivamente

È facile emanare divieti di avvicinamento e ammonimenti del questore, ma se a questi non seguono reali misure di protezione, nel momento in cui l’aggressore dovesse ripresentarsi, è la vittima a rimanere sola in balia della sua violenza. Perché è praticamente impossibile far intervenire carabinieri e polizia tempestivamente quando questo succede. E quindi, alla fine, è sempre la donna che con il suo bel pezzo di carta in mano che dice che lui non si può più avvicinare, deve stare attenta a uscire di casa e girare da sola con il terrore che allo stalker possa saltare in mente di vendicarsi perché l’oggetto di sua proprietà si è permesso di andare a denunciarlo. Ecco, io spero che la tragica morte di Giulia Cecchettin ci spinga a ragionare su questo problema. Perché sarebbe un tassello fondamentale.

