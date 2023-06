Quello che non avete capito delle croci in montagna

La croce di vetta del monte Corchia a 1678m

Non sono uno scalatore e la vetta non è mai una croce. Tutta la questione delle croci di vetta è esplosa in questi giorni in occasione della presentazione di un libro all'università Cattolica di Milano, dove il direttore editoriale del Cai Marco Albino Ferrari ha dichiarato che "non saranno istallate nuove croci sulle montagne". Questo non significa che verranno toccate quelle già presenti, ha più volte risposto il Club Alpino Italiano: "Nessuna croce verrà tolta o rimossa". Ma nel frattempo il mondo politico, con la ministra Daniela Santanchè in testa, aveva già lanciato i cori di protesta.

Così i caldi mesi estivi di escursioni e passeggiate, ci riportano a riscoprire ancor di più quei luoghi di pace, serenità e tranquillità distanti dal traffico cittadino e dalle code del mare. Le croci sono di tutti e per tutti e ce n'è davvero per ogni passo, per ogni camminatore amante della montagna.

Diciamo, ogni monte ha la sua vetta. La mia ultima è stata il Monte Corchia. Siamo sulle Alpi Apuane, nella toscana settentrionale, precisamente in provincia di Lucca. Si parte da passo Croce e costeggiando la marmifera in 2 ore e 40 minuti - e 670 metri di dislivello - si arriva a 1678 metri.

Qui non c’è una croce. O meglio, sì questa è una piccola croce di vetta in ferro battuto dove, dentro a questa cassettina di metallo, ci sono i ricordi e le emozioni di chi ha raggiunto un luogo che a guardarlo dal basso sembra sempre irraggiungibile. Invece sta proprio lì. E quindi per me non è stata una croce ma un traguardo.

Non possiamo dire la stessa cosa della croce che a 1775 metri e che sovrasta il Cima Grappa. Questa sì che è, è stata e sarà sempre una croce. Per chi non sa di cosa sto parlando, l’invito è quello di andare fino al rifugio Bassano, che si può più comodamente raggiungere anche in auto. L’imponente sacrario custodisce i resti mortali di 12.615 caduti della Grande Guerra, sia italiani che austroungarici, in quanto di questi 10.332 sono ignoti.

La via Eroica che porta alla croce di vetta è una non-croce, in quanto traguardo per scalatori e appassionati della montagna, ma è anche croce-simbolo di ciò che la prima guerra mondiale è stato, si è ripetuto e continua purtroppo a ripetersi. Difficile non guardare al cielo da lassù.

Caro Club alpino italiano, cara ministra Daniela Santanchè, non litigate sulle croci. Sono simboli di pace. La pace universale ma anche quella interiore e spirituale. Le croci appartengono al paesaggio e a chi, come noi camminatori, lo rispettano faticando.