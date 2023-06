Condannato Davigo, indagò su Berlusconi. E un'inchiesta su Mani pulite?

Il magistrato Piercamillo Davigo è stato condannato otto giorni dopo la morte di Silvio Berlusconi. La beffa del destino ha impedito all'ex premier, scomparso il 12 giugno a 86 anni, di vedere concluso il processo di primo grado al suo ex grande accusatore: un anno e tre mesi, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e la non menzione nel certificato del casellario giudiziale, per la mente giuridica più raffinata del pool di Mani pulite, la squadra giudiziaria della Procura di Milano che trent'anni fa ha demolito il pentapartito e, paradossalmente, ha aperto la strada elettorale al berlusconismo.

Il Tribunale di Brescia ritiene Davigo, che resta innocente fino al terzo grado di giudizio, responsabile del reato di rivelazione del segreto d'ufficio, risalente al 2020 quando era componente del Consiglio superiore della magistratura: un fatto piuttosto grave per un ex pubblico ministero, membro in quel momento del massimo organo di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dei magistrati ordinari, espressamente previsto dalla Costituzione. Tra l'altro, in base alla valutazione della pubblica accusa accolta dalla corte, il reato sarebbe stato commesso per screditare il magistrato Sebastiano Ardita, anche lui componente del Csm. È un po' come se papa Francesco bestemmiasse in pubblico e rivelasse quanto gli viene raccontato nel confessionale per danneggiare il prossimo. Il Tribunale ha infatti condannato Davigo anche al risarcimento di ventimila euro a favore di Ardita.

L'ex avvocato di Eni

La vicenda processuale è riassunta in questo articolo di Today.it. Al di là della presunta responsabilità penale, che sarà ora giudicata dalla Corte d'appello nel ricorso annunciato dal suo legale, Davigo dimostra una disinvoltura irrituale nel gestire le informazioni riservate e i verbali di interrogatorio su una delicatissima indagine, che gli erano stati forniti da un pubblico ministero di Milano, in rotta con il suo capo. La delicatissima indagine sarebbe in realtà una scivolosa panzana che era stata rivelata da un ex avvocato di Eni, l'ente petrolifero nazionale.

Da un magistrato come Piercamillo Davigo, protagonista della rivoluzione giudiziaria che ha segnato fino a oggi la vita politica italiana, ci si sarebbe attesi una condotta integerrima fino alla fine della sua carriera. Potrebbe dunque essere questa l'occasione per riesaminare, con i poteri di una commissione parlamentare d'inchiesta, la stagione storica contemporanea a Mani pulite. Ma anche un certo rito ambrosiano che comincia esattamente quarant'anni fa, in concomitanza con le indagini sull'omicidio del procuratore di Torino, Bruno Caccia, ucciso dalla 'ndrangheta il 26 giugno 1983 mentre stava per indagare sul patto tra mafia catanese, apparati occulti e casinò di Stato, nel riciclaggio dei miliardi di lire incassati con i sequestri di persona.

"La mafia non esiste"

Eravamo ragazzi e, in ogni occasione pubblica, funzionari di governo e politici ci dicevano dai telegiornali che "la mafia a Milano non esiste". Anche se noi la vedevamo ovunque ogni giorno, negli attentati del racket delle estorsioni, nelle migliaia di ventenni in coda nei parchi per una dose di eroina, nelle centinaia di morti all'anno per overdose. Il 1992 è stato il momento in cui le inchieste, in contemporanea, hanno smantellato a Milano sia le associazioni mafiose (con la prima operazione denominata Wall Street), sia la corruzione (con Mani pulite). Perché prima non si era mai riusciti ad andare a fondo?

In soccorso di Davigo, intanto, scende in campo Vittorio Feltri, il più berlusconiano tra i giornalisti. "Evidentemente Piercamillo essendo un fuoriclasse nel suo mestiere – scrive Feltri su Libero sabato 17 giugno – ha suscitato molta invidia, che è il motore di tante stupide vendette... Stimo Piercamillo, il quale non merita di essere trasformato in imputato".

