Sulla Decima Mas e Bella Ciao non raccontiamoci bugie

Decima Mas o Bella Ciao? È questo il dilemma che ha diviso l’Aula di Montecitorio in questa caldissima seconda settimana di giugno. La X Mas è un simbolo che può piacere o non piacere ed è inutile tentare di sostenere che quella X sia quella dei giudici del noto talent musicale, X Factor. Quel simbolo fatto o pronunciato da un politico di destra rievoca un preciso e infausto periodo storico della vita di quel battaglione militare, col chiaro intento di strizzare l’occhio a un determinato corpo elettorale.

La cancel culture è un errore

È vero che sul sito del Quirinale compare ancora persino la storia della medaglia d’oro al valore militare di cui furono insigniti i soldati della Marina italiana che appartenevano all’allora gloriosa flotta, ma questo non equivale certamente a un riconoscimento della storia ingloriosa della Decima Mas da parte della nostra Repubblica. Si potrebbe benissimo decidere di revocare l’onorificenza ed eliminare dai siti istituzionali ogni riferimento alla Decima Mas, ma significherebbe fare un’operazione di cancel culture assai pericolosa.

Perché fermarsi alla X Mas? Perché non buttiamo giù anche l’obelisco con la scritta Mussolini situato di fronte al Foro Italico? E perché non abbattere anche lo stesso Foro Italico fatto costruire dal regime nel 1932 con la denominazione "Foro Mussolini"? E, a quel punto, perché non puntare alla distruzione persino dell’intero quartiere Eur dove ogni edificio è pieno di simboli fascisti? E perché fermarsi ai fasci littori? Sarebbe giusto abbattere anche il Colosseo, simbolo dell’imperialismo dell’Antica Roma oppure no? Insomma, lasciare impunita l’apologia di fascismo è un errore, ma negare che il fascismo faccia parte della storia di questa Nazione è ugualmente sbagliato.

Le risse in Parlamento ci sono sempre state

Veniamo ora a Bella Ciao che dovrebbe essere il simbolo di tutti i partigiani, ma nei fatti viene identificata come la canzone simbolo dei comunisti che, al di là delle smentite di rito che periodicamente arrivano da sinistra, si sono appropriati di questa canzone. E, come ha raccontato bene anche il compianto giornalista e scrittore Giampaolo Pansa (non un pericoloso sovranista), i partigiani comunisti, terminata la guerra, si sono macchiati di gravi crimini portando avanti azioni di giustizia sommaria. La beatificazione del movimento partigiano, poi, non rende omaggio ai veri liberatori dell’Italia, ossia i soldati anglo-americani senza i quali non sarebbe stato possibile sconfiggere il nazifascismo. Detto ciò, lo spettacolo andato in scena a Montecitorio non è certamente edificante, ma le risse in Parlamento parte della storia della nostra Repubblica, tanto è vero che anche all’epoca di Togliatti e De Gasperi volarono stracci e faldoni in occasione del voto sull’adesione alla Nato. Rievocare il fascismo e lo squadrismo da parte di due partiti (il Pd e il M5S) che fino a pochi anni fa se le sono date di santa ragione, è veramente ridicolo.