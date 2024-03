I diritti dei fascisti e quel braccio che non riesce a star fermo

I saluti romani durante la commemorazione della strage di Acca Larentia a Roma (LaPresse)

“Anche i fascisti hanno diritti” è il titolo-provocazione di un libro appena uscito che su Amazon sta avendo un successo inedito, un migliaio di copie vendute in un weekend, molto più in piccolo ma con le stesse dinamiche del “Mondo al contrario” del generale Roberto Vannacci. Il libro è curato dall'avvocato Francesco Minutillo - che non nasconde la sua simpatia per il Ventennio, ma che si definisce “fascista democratico” -, un legale specializzato nella difesa di neofascisti in vari tribunali italiani. Il testo si pone come una sorta di manuale di sopravvivenza del fascista moderno tra i limiti imposti dalle leggi della Repubblica italiana nata dall'antifascismo.

Il primo dei diritti reclamati dal fascista del 2024 è il poter fare pubblicamente il saluto romano in pace. Una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione glielo consente da metà gennaio. Secondo la sentenza, in sostanza, il saluto romano si può punire solo se è inserito in un concreto tentativo di ricostituzione del disciolto partito fascista, circostanza che non si applicherebbe quindi ai periodici raduni nostalgici di Predappio, alle manifestazioni di ricordo di Sergio Ramelli a Milano, oppure alla commemorazione del gerarca Ettore Muti a Ravenna, e forse anche ad Acca Larentia, sebbene le indagini siano ancora in corso a riguardo.

Il sottotitolo del libro di Minutillo è proprio “Settant'anni di processi al saluto romano”, ed esamina appunto la giurisprudenza che si è prodotta nei tribunali italiani, spesso discordante, su quel braccio teso che tanti orrori evoca, specialmente quando fatto da gente intruppata in file regolari e in camicia nera. Quasi non se ne potesse proprio fare a meno, come novelli “dottor Stranamore”, il personaggio che nel celebre film non riesce proprio a trattenere quel braccio che ogni tanto scatta in avanti.

Dalla Cassazione più incognite che spiegazioni

Si potrà dire che alla fine è solo una libera manifestazione di un pensiero, garantita dalla Costituzione. E ci può stare. Si potrà anche dire che siamo abbastanza maturi nel nostro radicamento democratico da non dover più temere il pensiero di chi invece quella democrazia la nega. E anche questo ci può stare. Si potrà anche dire che il problema era stato solo aggirato, con non poca ipocrisia, col gesto di portare la mano al cuore, invece che tenderla in avanti, come è avvenuto regolarmente a Predappio da alcuni anni. E che, quindi, in verità anche impedendolo lo specifico gesto non si era certo risolto niente.

Eppure è evidente che la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione apre una voragine sul saluto romano. Quelle che escono dalla Cassazione sono più incognite che spiegazioni, più incertezze che certezze. La più assurda delle contraddizioni è che la Legge Mancino del 1993 (la legge che prima puniva chi sfoggiava il saluto fascista in quanto ostentazione di un simbolo di odio) rimane comunque in vigore e resterà punibile “chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi” ispirati alla “discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Per cui potrebbero essere puniti gesti esteriori di gruppi razzisti, omofobi e fondamentalisti di ogni tipo, ma non il gesto più simbolico del fascismo. Un inspiegabile “tutti tranne quello”.

E' vero che anche i fascisti, in uno stato democratico, godono dei diritti come ogni cittadino. Ed è una tale ovvietà che non va neanche spiegata. Però dal momento che la Cassazione ci ha detto in punta di diritto quali sono questi diritti, una legge fissi ora, però, quali sono i doveri o per lo meno i limiti di questi diritti. Per esempio: il diritto di camminare in una pubblica strada o di portare un fiore ad un cimitero, e di non imbattersi in saluti romani mentre lo si fa, è anch'esso un diritto che va tutelato, oppure no?