No, la Divina Commedia non offende affatto gli studenti musulmani

Il sindaco Mario Conte

Sembrava una bufala, ma purtroppo è tutto vero: in una scuola media in provincia di Treviso due studenti sono stati esonerati dallo studio della Divina Commedia. La richiesta è stata fatta dai genitori dei due ragazzi, in risposta a un sondaggio proposto dalla docente di italiano alle famiglie; sondaggio fatto proprio allo scopo di evitare polemiche da parte dei genitori una volta affrontato Dante in classe. Condivisibile o no (dal mio punto di vista, no), la scelta dell’insegnante va analizzata in quanto sintomo di qualcos’altro: lei ha voluto tutelarsi, prevenendo lamentele che, a questo punto, aveva ben ragione di temere.

Non è la prima volta che la letteratura, e in particolare Dante, finisce sotto attacco, come già ricordato da Nicola Cendron: il Canto XXVIII dell’Inferno, in cui Maometto viene punito tra i seminatori di discordie, in quanto responsabile dello scisma da cui nasce la religione musulmana, è stato altre volte ritenuto offensivo nei confronti della fede islamica, e quindi in qualche caso censurato.

La questione ci pone davanti a due ordini di problemi: il primo riguarda la coabitazione tra culture diverse, il secondo la capacità di leggere e comprendere un testo letterario. Partiamo da quest’ultimo aspetto, quello che più mi preme in quanto docente e divulgatrice di letteratura italiana.

A cosa serve studiare letteratura?

Noi non insegniamo ai nostri studenti la letteratura affinché apprendano e condividano l’ideologia, la mentalità o il credo degli autori che leggono: nessun docente, nello spiegare Dante, afferma che l’oltretomba dantesco esista davvero, che la lussuria vada punita, e che Maometto merita di essere spezzato in due con le budella che gli penzolano fuori. Noi insegniamo la letteratura affinché – tra le altre cose – i ragazzi entrino in contatto con tempi, idee e visioni del mondo lontani dalla loro. Condividere quelle idee e quelle visioni del mondo non solo non è necessario, ma non è minimamente importante: non dobbiamo essere comunisti per apprezzare Pasolini, non dobbiamo essere amanti della guerra per studiare con interesse i futuristi, e certo non dobbiamo essere islamofobi e cattolici integralisti per apprezzare il più grande poema della letteratura mondiale.

Uno studente musulmano trarrebbe semmai grande giovamento dalla lettura della Commedia (la quale, tra l’altro, presenta l’elemento “offensivo” in uno solo dei suoi cento Canti): apprenderebbe la mentalità medievale occidentale, distante dalla mentalità odierna di qualsiasi luogo del mondo, e per questo istruttiva. Godrebbe inoltre di un’opera di bellezza impareggiabile, e imparerebbe livelli di lettura, sfumature di significato e una complessità di interpretazione che si trovano solo in quest’opera.

Trovo curioso, tra l’altro, il fatto che al posto di Dante sia stato scelto Boccaccio: il Decameron è pieno di figure femminili che esercitano una grande libertà sessuale, e di novelle che ironizzano bonariamente sul libertinaggio in generale. A questo punto possiamo almeno sperare che gli studenti leggano proprio quelle, così da entrare in contatto, una volta tanto, con l’alterità. Chiudersi nella propria mentalità e ideologia non è vantaggioso per gli studenti, ed è un enorme danno per la società, perché produce intransigenza, rigidità e quindi intolleranza. Impedire a uno studente musulmano di studiare Dante non significa rispettarlo, ma danneggiarlo, e anche offenderlo, perché vuol dire dare per scontato che non sia in grado di capire un testo letterario sotto la guida dell’insegnante quanto i suoi compagni di classe. Inoltre, la didattica diversificata è un’aberrazione che genera disparità, asprezza e possibili conflitti. Includere realmente significa trattare tutti gli studenti nel medesimo modo: coloro che hanno un piano didattico personalizzato non hanno certo un programma diverso dagli altri, ma soltanto degli strumenti adeguati al loro stile di apprendimento o alla loro difficoltà. Non si vede dunque perché dovrebbero averlo invece questi studenti solo perché hanno avuto la sventura di nascere in una famiglia musulmana.

Aiutiamo davvero l’integrazione con queste decisioni?

Si capisce dunque facilmente come scelte di questo tipo non favoriscano nemmeno la convivenza tra culture diverse e l’integrazione. È certamente vero che dobbiamo avere rispetto delle diverse religioni e visioni del mondo che sono giunte in Italia negli ultimi anni, e che ciascuno deve essere libero di praticare la propria religione. Questo non ha però niente a che fare con l’insegnamento delle materie scolastiche, che del resto non sono volte a mettere in discussione le religioni o le ideologie che gli studenti apprendono in casa. Multiculturalità significa che culture diverse coesistono in un medesimo luogo, dialogando tra loro e rispettandosi vicendevolmente; non significa che una deve sacrificare sé stessa per fare un favore all’altra. Semmai, la cultura che giunge nel Paese ospite, che poi diventa anche il suo Paese, poiché sceglie di accettarne le leggi e le regole, se non deve essere costretta ad accettarne tutte le usanze, non può nemmeno essere legittimata nel volerle modificare.

Da ultimo, faccio anche notare che decisioni di questo tipo non fanno che dare maggior voce a persone che l’integrazione non la vorrebbero affatto, e che approfittano di ogni scusa per demonizzare la cultura musulmana e affermare che è incompatibile con le leggi e la mentalità italiane. Così facendo, diamo loro ragione, e di conseguenza legittimiamo i loro tentativi di chiusura e la loro intransigenza. In che modo stiamo favorendo l’inclusione?