Cosa significa essere donne sui social network

C’è una linea, nemmeno tanto sottile, che ha unito lo spazio digitale e le piazze che lo scorso fine settimana hanno manifestato contro la violenza di genere in tutta Italia. È una linea che parte da un caso di cronaca, il femminicidio di Giulia Cecchettin e passa per le parole, affidate ai social network, di Elena, la sorella di Giulia. E arriva, infine, attraverso una settimana circa di discussione online, alle piazze, alle manifestazioni che, a Roma, hanno visto oltre 500.000 persone coinvolte.

Diciamo spesso che l’attivismo digitale è un po’ pigro, solo un modo per costruire un’identità, senza vere conseguenze. Questa volta, però, tutto è partito dai social network. Sul solo TikTok, l’unica piattaforma a offrire dati pubblici su hashtag e tendenze, #25 novembre ha raccolto oltre 18 milioni di visualizzazioni in sette giorni. Nelle ultime settimane, le donne, e più in generale le rivendicazioni contro la violenza di genere, si sono prese uno spazio rilevante online. Da qui, poi, le rivendicazioni si sono spostate sulle piazze.

Ma quanto è costato? E cosa resta di questa attenzione per la vita quotidiana delle donne online?

Se sei donna, i social network sono un luogo pericoloso

Per natura, i social network sono spazi individuali. Ogni feed è diverso, personalizzato sui gusti di ciascun utente. Ma c’è una distinzione ancora più grande: se sei una donna, le piattaforme sociali sono uno spazio molto più pericoloso. Lo dicono tanti dati e indagini in tutto il mondo. Una delle ultime fonti in ordine di tempo è uno studio della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento Europeo (FEMM), secondo cui donne e ragazze sperimentano online pericoli sproporzionati e molto diversi rispetto a ragazzi e uomini.

“Essere donne sui social network significa essere guardate, prima che ascoltate o lette – mi dice Maura Gancitano, ideatrice di Tlon - È ancora il tuo aspetto, e l’immagine che viene percepita di te, che in qualche modo viene prima di ogni altra cosa. È stato chiaro anche nel caso di Elena Cecchettin: c’è una grandissima difficoltà nel farsi ascoltare”.

“Significa anche essere consapevoli che quello che scriverai potrà essere attaccato da ogni punto di vista - conferma Donata Columbro, giornalista e scrittrice -. Non per la tematica in sé, ma per la tua persona. Anche quando magari capita un confronto su una specifica tematica, si cerca sempre di indebolire il tuo punto di vista, mettendo in discussione le tue competenze”.

L’indagine dell’UE racconta tra le altre cose che l’uso dei social network può peggiorare la percezione del proprio corpo, soprattutto nelle adolescenti. Del resto, le ragazze crescono in una società, rispecchiata e amplificata online, in cui i corpi delle donne vengono abitualmente sessualizzati e utilizzati da altri per valutare il loro valore.

“Ancora oggi – mi spiega Aurora Caporossi, presidente di Animenta, non-profit che si occupa di disturbi del comportamento alimentare - assistiamo a una strumentalizzazione del corpo femminile, nei commenti, nei giudizi, nelle offese che il corpo di ogni donna subisce quando viene esposto. E non solo: le rappresentazioni stereotipate dei social network rendono ancora più difficile accettare i corpi non conformi”.

C’è anche il rischio di subire abusi, dall’invio di foto intime non richieste alla violenza verbale, fino alla diffusione di materiale intimo non consensuale. Secondo l’Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile oltre una donna su tre (38%) è stata vittima di un qualche genere di violenza online.

“Nel mondo, secondo l’Onu, essere donne online significa essere esposte a 27 volte più violenza rispetto agli uomini – mi racconta Silvia Semenzin, ricercatrice e autrice, insieme a Lucia Bainotti di un libro che si chiama Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone -. Vuol dire essere esposte, fin da molto giovani, alle molestie, alle violenze, alla misoginia, che sembra quasi una conseguenza normale dello stare online. Oggi, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale nel perpetuare la violenza: chiunque si identifichi come donna e navighi online lo sa bene. Sono spazi in cui più la nostra libertà si espande più si ampliano le istanze antifemministe e la violenza radicalizzata da parte di gruppi di uomini”.

La cyber violenza riduce la partecipazione delle donne

Sono numeri, storie, che hanno conseguenze. Lo stesso studio del FEMM evidenzia come politiche e giornaliste sperimentino tassi più elevati di violenza online basata sul genere rispetto ai loro colleghi maschi. Una circostanza che riduce la partecipazione al dibattito pubblico. In un report di Amnesty International del 2017, il 76% delle giovani donne intervistate ha detto che gli abusi online hanno influenzato il modo in cui utilizzano i social media, mentre il 32% afferma di aver rinunciato completamente alla pubblicazione.

“Ci si trova – continua Donata Columbro - a decidere se buttarsi nel dibattito o lasciar perdere. Perché essere donne online spesso significa anche fare scelte invisibili, micro-decisioni per evitare molestie, come mostrare o non mostrare alcuni aspetti di sé, rendersi vulnerabili”

“Ultimamente – mi spiega Eva Elisabetta Zuccari, giornalista - nel corso di occasioni sociali in cui ho conosciuto persone nuove (dal vivo o tramite app), ho evitato di dare nome e cognome. In passato mi è capitato che qualcuno deducesse dai miei social dove vivevo e quale fosse l'indirizzo della mia redazione: ricevere ripetuti messaggi in cui mi localizzava in un certo punto, mi ha inquietato. Evito in generale di pubblicare foto che mettano in risalto il mio aspetto fisico perché so che questo richiamerebbe commenti troppo confidenziali per i miei gusti: succede in modo sistematico”.

“Utilizzo sempre meno i social per fare attivismo – mi dice Jennifer Guerra, giornalista e scrittrice -. Ho smesso, in particolare, di credere a Instagram come strumento per far passare un messaggio sociale. In questi giorni, dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, ho ricevuto più attacchi e commenti aggressivi rispetto al solito. Questo nonostante io metta in campo piccole strategie per evitare che la gente reagisca in maniera diretta ai miei post, accorgimenti di protezione che abbassano l’engagement ma mi autotutelano”.

Un’evoluzione culturale e il supporto delle istituzioni contro la cyber violenza di genere

Misure individuali a un problema sociale, collettivo. Da un punto di vista legislativo, il Digital Services Act europeo, tra le altre cose, obbliga piattaforme e motori di ricerca a mettere in campo azioni che possano prevenire il rischio di violenza digitale contro le donne. Perché qualcosa possa davvero cambiare, è necessaria un’evoluzione culturale, con il pieno supporto delle istituzioni.

“C’è una grandissima partecipazione femminile online – continua Maura Gancitano -. Tantissime donne, molto diverse tra loro, stanno prendendo parola, ma nella percezione della maggior parte delle persone tutto resta una questione di genere. Rimane una percezione dei corpi, degli stereotipi, che è ancora fortissima e che rende ancora difficile portare avanti un dialogo paritario. Non si parla del tema, si parla sempre della donna”.

“Non riesco - confessa Silvia Semenzin - a essere ottimista perché mi sembra un trend in peggioramento. Serve sicuramente, prima di ogni altra cosa, parlarne di più”.

“Il problema centrale di essere donne in questo paese – ribadisce Charlotte Matteini, giornalista -, sia sui social network o negli spazi che abitiamo fisicamente, è dover affrontare non solo i pregiudizi, ma anche un sistema che non offre protezione. È necessario un lavoro culturale profondo, per cui serve tempo”.

“È importante capire – spiega ancora Aurora Caporossi - che ognuna di noi occupa uno spazio, ha una voce. Spesso nei commenti leggo spesso il termine ‘zitta’, come a indicare di dover tacere, a ricordarci che non possiamo prenderci il nostro spazio. Nonostante tutto, io credo che i social media possano essere uno strumento di consapevolezza, di diffusione: le piazze dello scorso weekend lo dimostrano”.