Il piccolo Enea non è stato abbandonato, ma affidato

Foto d'archivio

La storia del piccolo Enea, il neonato lasciato la mattina di Pasqua dalla madre nella Culla per la vita del Policlinico di Milano, ha fatto il giro d'Italia molto in fretta, tanto che è già stata trovata una famiglia a cui affidarlo. Enea è stato trovato con accanto una lettera firmata dalla mamma: "Ciao, sono Enea. Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile". Ha scritto anche di volergli molto bene, ma di non potersi occupare di lui, precisando che il bimbo "è super sano, tutti gli esami fatti in ospedale sono ok".

Sui social sono scoppiate in fretta le polemiche "da dito puntato", ma anche le proposte di aiuto: tra queste quella di Ezio Greggio, che si è offerto di aiutare la mamma di Enea lanciando un appello "per trovare e convincere la mamma di Enea". "Avere un bambino è una grande fortuna, ci metteremo in tanti a darti una mano - ha detto il conduttore televisivo - Prendi il tuo bambino che merita una mamma vera, non una mamma che poi dovrà occuparsene ma non è la mamma vera".

Anche l'appello di Greggio ha, a sua volta, sollevato diverse critiche. Perché insistere a voler "convincere" una donna che ha fatto una scelta difficilissima? E perché quella mamma che ha chiesto di adottare Enea non dovrebbe essere una "mamma vera"? I genitori adottivi, in un Paese come l'Italia in cui adottare è un'impresa ciclopica e riservata a pochi, sono forse genitori di serie B? E chi dice che la donna abbia rinunciato a crescere suo figlio per una semplice questione economica? Ci sono tanti motivi per cui non si è in grado di crescere un figlio. Ma, anche volendo metterla esclusivamente sul piano economico, una volta raccolti un po' di fondi una tantum come farà quella donna in difficoltà a crescere quel bambino per i prossimi 18 (o più) anni? Insomma, il discorso di Greggio pecca di semplicismo (e non solo).

C'è una precisazione da fare: il piccolo Enea non è stato abbandonato (termine tristemente usato anche dai medici che lo hanno avuto in cura), ma è stato affidato. La differenza tra i due termini - come ha spiegato Daniela Brogi, professoressa dell'Università per Stranieri di Siena - separa l’ideologia dalla cultura della cura. Inoltre "qui non è soltanto l’autodeterminazione delle donne a essere attaccata, è anche rinviata la possibilità di una cultura laica in tema di adozioni", ha scritto ancora la professoressa Brogi, che parla di "assenza pericolosa in Italia di una cultura laica in tema di adozioni e genitorialità, a cui contribuisce non poco la cultura sessista del nostro paese" (nessuno che abbia tirato in ballo il fatto che Enea ha anche un padre, ad esempio).

Chissà quanto deve essere stato difficile per quella donna - magari una giovane ragazza, o magari no - trovare il coraggio di dire a quel bambino: ti amo, ma non posso darti la vita che meriti. E allora, con il cuore spezzato e dopo essermi assicurati che tu stessi bene, ti lascio andare affidandoti a un luogo sicuro, per darti un futuro migliore, per affidarti a una famiglia che sappia darti tutto quello di cui hai bisogno e che io non potrei darti. Un gesto che ha attirato su di sé ondate di retorica e moralismo e che invece andrebbe accolto senza giudizio, ma con molta comprensione. Buona vita Enea e buona vita alla tua mamma, sia quella biologica che quella che ti crescerà - ne sono sicura - come se ti avesse partorito lei stessa.