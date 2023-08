Così insultiamo chi, le tasse, non le riesce a pagare davvero

“Le tasse sono una cosa bellissima” aveva detto Tommaso Padoa Schioppa da ministro delle Finanze nel 2007. A patto che le si paghino come Daniela Santanchè, aggiungiamo noi per completare la frase che aveva letteralmente sotterrato di sberleffi l’incauto economista scomparso 13 anni fa.

L’epilogo della vicenda delle tasse accumulate e mai pagate da una delle 4 società editoriali che portano il nome Visibilia della Santanchè è di quelli abbastanza sconfortanti per chi ha sempre fatto il suo dovere verso lo stato. La ministra è riuscita, infatti, a trovare un accordo di lusso con l’Agenzia delle entrate, che le evita di doversi confrontare con lo spettro del fallimento. E quindi di una dolorosa indagine per bancarotta fraudolenta che si sarebbe sommata a quella per falso in bilancio delle sue società. A fronte di debiti per 2 milioni di euro ne pagherà 1,5 rateizzandoli comodamente in cinque anni. Metterà a garanzia dei debiti anche i suoi emolumenti da senatrice: 95 mila euro di denari pubblici che serviranno, nel caso, a pagare debiti pubblici.

Gente licenziata, tenore di vita altissimo

Lei aveva chiesto di pagare 1,2 milioni di euro in 10 anni, ma dev’essere sembrata a tutti una richiesta fin troppo ridicola per essere presa sul serio. In primis al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il suo collega a Palazzo Chigi che sarebbe stato sommerso dalle critiche per aver concesso qualcosa che ad altri senza il titolo di senatore e ministro sarebbe stato precluso. E allora i due devono essersi guardati in faccia per poi trovare un accordo tra gentlemen che evitasse il peggio all’esponente di Fratelli d’Italia e un finale grottesco al ministro leghista.

Tutto apposto madama la marchesa? Mica tanto. Perché in questa vicenda ci sono tante cose che lasciano l’amaro in bocca agli italiani onesti. Mentre la ministra evitava accuratamente di pagare le tasse, il suo tenore di vita cresceva esponenzialmente. Auto di lusso, case di lusso, vacanze di lusso. Una collezione di borse Kelly di Hermes che vale quanto un giovane attaccante di serie A. Ma alla ministra non bastava questa vita. Mentre non saldava, imperversava anche sulle reti televisive dando lezioni di imprenditoria di successo spiegando agli italiani che il lusso e la bella vita non erano cose di cui vergognarsi in fondo in fondo. Ma anzi da esaltare perché erano solo il frutto di un impegno costante e della voglia di farsi largo nella vita. Un approccio calvinista ma con gli strass e cappotto leopardato.

Le aziende colabrodo

La verità è tutt’altra, in realtà: le indagini della procura di Milano hanno fatto emergere che le aziende amministrate dalla senatrice ministra erano un colabrodo di perdite tappate solo, dice l’accusa, da falsi in bilancio piuttosto grossolani e da licenziamenti a raffica per abbassare i costi. Altro che successo e fama. L’unica società sana e prosperosa nella quale ha (aveva, ormai) un piede è il Twiga, proprietario del famoso stabilimento balneare di Marina di Pietrasanta. Sarà per quello che il premier Giorgia Meloni ha deciso di darle l’incarico di vertice al Turismo e non all’Editoria. Forse aveva già capito tutto. Forse.

Continua a leggere su Today.it...