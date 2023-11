Noi ostaggi dei treni soppressi, anche umiliati

Treni in ritardo

Quello del 25 e 26 novembre pare proprio sia stato un fine settimana da incubo per chi ha viaggiato in treno. Trenitalia ci ha abituato ai disagi, ma in questo caso, a seconda delle tratte percorse, i cittadini sono stati ostaggio di ritardi e treni soppressi. In particolare mi ha colpito l'epopea di una conoscente, che mi ha scritto la sua personale esperienza. La signora mi ha raccontato di aver programmato da tempo un viaggio di lavoro. Lei, 35 anni, è dottoressa e, fra i vari impegni, ha un ambulatorio medico fra la Toscana e l'Umbria. Il piano era semplice: partire da Milano venerdì e arrivare ad Arezzo, per la notte; andare in Umbria il sabato e rientrare in giornata, per poi ripartire per Milano la domenica. È stata un prova di resistenza fisica e psicologica.

Su sei treni, quattro ritardi, uno bloccato e uno soppresso

Venerdì pomeriggio è partita da Milano alle ore 18:48 con un Frecciarossa (9329) diretto per Arezzo. Arrivo programmato alle 21:30. Durante il viaggio è stato comunicato ai passeggeri che, lungo la tratta, c'erano delle interruzioni sulla linea: il treno non avrebbe proseguito oltre Firenze. L'unica possibilità era prendere un regionale veloce, con partenza dal capoluogo toscano alle 21:14, come consigliato da Trenitalia stessa. Lei ha così raggiunto Arezzo alle 22:50, con oltre un'ora di ritardo. La mattina di sabato è arriva in treno per l'ambulatorio in Umbria, con quindici minuti di ritardo. Rientro ad Arezzo in giornata. Peccato che il treno di ritorno abbia accumulato trentacinque minuti di ritardo, facendole perdere la coincidenza a Chianciano Terme. Il consiglio della biglietteria: arrivare a Terontola (frazione di Cortona) per attendere il treno successivo, anch'esso già in ritardo di dieci minuti. Alla fine la donna è arrivata ad Arezzo alle 17 (oltre un'ora di ritardo).

La domenica il rientro a Milano. Lei avrebbe dovuto prendere il treno delle 11 (regionale veloce 4072) con partenza da Arezzo e cambio a Firenze. Senza essere partito, il regionale aveva già un ritardo di trentacinque minuti. Preoccupati, i viaggiatori si sono rivolti alla biglietteria, dove gli operatori Trenitalia hanno consigliato di prendere un altro treno. Quale? Il regionale 18754, con arrivo a Firenze alle 12:38. Peccato che, con quell'orario, la dottoressa avrebbe perso la coincidenza per Milano. Lei, ormai rassegnata, lo ha preso comunque. E per fortuna visto che il regionale veloce 4072 sarebbe poi stato soppresso.

All'arrivo a Firenze, insieme ad altre persone, si è rivolta al servizio clienti dedicato ai passeggeri delle frecce. Lì non funzionavano nemmeno i terminali dei botteghini "last minute" Trenitalia e tutti i treni del giorno erano pieni. A quel punto è stato garantito loro di poter viaggiare sul treno successivo. Come? In area meeting: un vagone isolato dedicato a conferenze. Senza uno straccio di ticket e senza neppure il servizio di assistenza garantito da Trenitalia, parte di questi passeggeri hanno viaggiato in piedi, compresa la dottoressa, che è partita alle 13:55 ed è riuscita a rientrare a Milano alle 16:50. Per una volta, in tempo.

Dal governo solo umiliazioni

Di fronte a tutto questo un cittadino può solo sentirsi umiliato. Da Trenitalia, che ormai ci ha abituati a pensare che anche il bungee jumping sarebbe più sicuro di un treno. Dal ministro ai Trasporti Matteo Salvini, che si lamenta degli scioperi il venerdì quando, magari, a leggere certe storie, viene addirittura il dubbio che i sindacati siano stati anche troppo teneri. E dal ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida che, potendoselo permettere, con una telefonata si toglie da un ritardo e se ne va in auto blu, dando un bell'esempio di opportunismo agli italiani.

Invece io penso che il ministro Lollobrigida abbia perso una grande occasione. Penso che, in una Paese normale, un politico sarebbe rimasto su quel treno a vedere quanto ritardo avrebbe accumulato; avrebbe usato quell'esperienza per denunciare quella vergogna e si sarebbe presentato al prossimo Cdm pretendendo di trovare una soluzione per quei cittadini che usano il treno. Invece no. È arrivata l'ennesima umiliazione da chi si giustifica dicendo di aver "agito nella legalità".

Intanto quella dottoressa, un tempo "eroina del Covid", si è fatta mezza Italia per lavorare nel fine settimana e curare delle persone. Nessuno l'è venuta a prendere con un'auto blu. E ci mancherebbe altro. Ma mentre il governo si dimostra lontano dai problemi dei comuni mortali, quella dottoressa è convinta di lasciare quel lavoro per colpa di un servizio pubblico penoso. Un fallimento per tutti. Soprattutto per lei, che sente il peso della responsabilità. Mi verrebbe da dire, una vera "underdog".