Contro il logorio della vita moderna, andate a vedere Edoardo Ferrario a teatro

Edoardo Ferrario, 37 anni - Crediti foto Paola Onorati

Quando mesi fa ho incrociato Edoardo Ferrario in metropolitana a Roma, era insieme alla moglie Cecilia e al cane Nina, ma soprattutto ricordo che si guardava intorno con quell'aria di divertita curiosità che sembra essere la sua espressione più autentica. Mentre noialtri avevamo insomma la testa china sullo smartphone, in preda a chissà quale insano scroll compulsivo da mezzo pubblico, lui osservava e già sorrideva. Era chiaramente pronto ad assorbire qualsiasi cosa fosse successa, qualsiasi pretesto comico utile a esser messo in commedia.

Ho poi scoperto che proprio in quella zona di Roma Ferrario stava cercando casa. E l'ho scoperto perché, come era inevitabile che fosse, anche la giungla kafkiana del mondo immobiliare è finita dentro al suo nuovo spettacolo Performante - ventuno date tra Italia ed Europa (di cui 15 già sold out) - insieme ad altre questioni dell'età contemporanea. In un'ora e mezza di live ci sono infatti quei temi che solitamente "tediano le nostre pause pranzo". Dall'intelligenza artificiale alla carne sintetica, dall'iper presenzialismo social alla crisi climatica. Ma c'è soprattutto una capacità di messa a fuoco del presente tipica della "comicità d'osservazione" di stile anglosassone, qualcosa su cui Ferrario in Italia è in assoluto tra i più forti: la forza comica è nei dettagli, radiografati in maniera chirurgica, poi usati come alleati per stanare i dilemmi morali dell'attualità, infine elevati in veste universale ed esorcizzante. Il risultato è un'ora e mezza di risate ininterrotte e collettive.

Ferrario l'avevo intervistato anni fa, nel 2019, quando già riempiva i teatri ed era stato capace di proporre una comicità nuova, rivolta finalmente alla sua generazione: i trentenni di oggi, all'epoca stanchi di decenni di battute stantie su suocere e traffico. Proprio in quegli anni a Roma stava infatti emergendo quella che, improvvisando un tono un po' accademico, potremmo definire la "nuova scuola romana" della comicità: artisti come Valerio Lundini, Michela Giraud, Stefano Rapone, Luca Ravenna e Saverio Raimondo, spesso lanciati online, stavano riuscendo a riportare gli under 30 in platea. Poi è arrivata la pandemia, l'intuizione del podcast "Cachemire", uno dei più ascoltati degli ultimi anni su Spotify, e il resto. Oggi Edoardo Ferrario si muove spaziando tra i più disparati progetti: è su Tv8 col "Gialappashow", poi su Sky con "Hanno ucciso l’uomo ragno - La vera storia degli 883" e ancora in svariati show di Prime Video, tra cui "Lol - chi ride è fuori". E finalmente è tornato live, ovvero laddove dà il massimo.

Di fronte a un pubblico rinnovato, finalmente più generalista del 2019, Ferrario continua a essere l'interprete del presente con lo sguardo comico più moderno di tutti. Sotto la sua lente passano temi di cui difficilmente abbiamo già sorriso. Perché in fondo, tra i compiti di un artista, c'è proprio quello di percepire ciò che noialtri viviamo ma che ancora non vediamo, per poi dargli una forma. Ed ecco allora, in ordine sparso: l'ossessione per la performance, gli ex compagni delle elementari riesumati come venditori di NFT, i neo 18enni indecisi tra la professione di neurologo o quella di streamer, la nostalgia di epoche vissute l'altro ieri, la casa in campagna come unica possibilità residenziale, la motivazione dei guru disperati, la necessità di sentirsi un eroe e poi la speranza che, nonostante tutto, l'intelligenza artificiale possa risolvere tutti i nostri problemi, compreso quello della sua esistenza. Intanto riderci su, perché "il fine ultimo del comico è parlare delle fragilità di ciascuno e far ridere cercando di esorcizzarle tutte insieme".