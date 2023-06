"Ama il prossimo tuo", ma solo se non è gay: l'educatore espulso perché omosessuale

Foto d'archivio

Sei gay? Allora non puoi fare l'educatore al centro estivo. Succede nel 2023 in una parrocchia alla periferia di Cesena, che ha deciso di estromettere il 18enne dal team del centro estivo parrocchiale per via della sua omosessualità, dopo che il giovane ha pubblicato una foto sui social in cui bacia un ragazzo. Il 18enne non era solo un educatore, ma anche il coordinatore dello stesso centro estivo, formato per il resto da ragazzi minorenni (ha rinunciato all'incarico anche l'unico altro educatore maggiorenne, solidale con l'amico discriminato). Per questo l'intero centro estivo è stato annullato, costringendo decine di famiglie a ripiegare su altre strutture in fretta e furia, in quanto il giovane - comprensibilmente - non ha accettato di restare come responsabile senza poter svolgere il ruolo di educatore a contatto con i bambini.

Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ha condannato duramente il gesto della parrocchia: "Pensavo che il Medioevo fosse ormai alle nostre spalle e che episodi di discriminazione come questo, inaccettabili, fossero estranei alla nostra città. Evidentemente mi sbagliavo". Ma le condanne sono arrivate anche da parte di Arcigay, che ha invitato il ragazzo a rivolgersi a loro, da gruppi politici e sindacati. La Diocesi, dal canto suo, si è detta "dispiaciuta per la sofferenza arrecata a quanti sono stati coinvolti in maniera diretta e per quella portata alla comunità", ma anche "rattristata per il clamore mediatico con cui si stanno alimentando opposte fazioni".

Questo "clamore mediatico" (ne ha parlato, tra gli altri, anche la storica testata americana Barron's), cara Diocesi, era inevitabile - anzi, sarebbe stato preoccupante se non ci fosse stato. Perché estromettere una persona dal proprio posto di lavoro in questo modo significa discriminare in base all'orientamento sessuale, cosa che non solo è vietata dalla legge (Decreto Legislativo n. 216/2003, l'unica legge contro l'omofobia esistente in Italia ), ma che - guarda un po' - fa pure notizia. Allora ben venga che di questo episodio ne stiano parlando non solo i giornali e i media locali, ma anche quelli nazionali.

E c'è un motivo se lo fanno: quello che è successo è oltraggioso, offensivo e vergognoso. La Diocesi ha tentato di giustificare l'espulsione tirando in ballo "il mandato educativo chiamato a trasmettere i valori cristiani". E quali valori cristiani trasmette il gesto di questo parroco? Accoglienza? Amore? Rispetto? Solidarietà? No, nulla di tutto ciò. E nonostante questo viene ribadito il fatto che "la Diocesi di Cesena-Sarsina è una casa aperta e accogliente verso tutti". Ma come si può parlare di accoglienza e di apertura a fronte di una situazione del genere?

Al Corriere di Romagna una collaboratrice parrocchiale ha spiegato che le regole della Chiesa "sono chiare e non si può dare ai bimbi di un centro estivo l’input che avere un educatore omosessuale sia la normalità". Perché per la Chiesa "l’omosessualità è vista come un peccato mortale, perché in antitesi alla procreazione, che è il fine dalla sessualità". Immagino dunque che la Diocesi di Cesena-Sarsina abbia assunto unicamente educatori che vivono la loro sessualità con il solo scopo procreativo. I colloqui saranno stati un po' imbarazzanti. Probabilmente allora, però, il centro estivo era già a rischio annullamento: chissà quante richieste per il congedo di maternità e paternità...