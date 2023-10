Perché Elena Basile è inadatta ai salotti televisivi

Elena Basile

Le parole sono importanti, recita una delle frasi più inflazionate della storia del cinema italiano. E lo sono ancor di più quando a pronunciarle sono persone di comprovata autorevolezza, che hanno ricoperto incarichi di primo piano. E lo sono ancor di più quando queste persone le usano in quello che è ancora il più potente dei media, la televisione. Ed Elena Basile, in televisione, ha pronunciato una frase atroce, che non si può non condannare. Una frase che lascia pensare che non sia adatta a svolgere un ruolo di divulgatrice in quei salotti televisivi che richiederebbero un certo autocontrollo.

Lo scivolone

L'ex diplomatica, che vanta una lunga e prestigiosa carriera, pur non essendo mai stata promossa a grado di ambasciatrice, come precisa una nota il Sindacato dei Diplomatici Italiani, intervenendo alla trasmissione "Otto e Mezzo" condotta da Lilli Gruber, è inciampata sulle sue parole: commentando una frase del Portavoce della Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, che ha affermato che gli statunitensi rapiti dai terroristi di Hamas durante gli attacchi del 7 ottobre sarebbero pochi, Basile ha esternato, senza filtri, quella che probabilmente è la prima cosa che le è passata per la testa: "Peccato perché in effetti, se fossero tanti gli ostaggi americani, gli Stati Uniti potrebbero avere un ruolo di mediazione", ha detto. Gelo in studio, come si dice in questi casi, e ramanzina di Aldo Cazzullo.

No, Basile non è la nuova Orsini

Dispiace perché Basile, nel corso dei suoi interventi, ha detto anche cose molto significative, come ad esempio che non ha senso raccontare le guerre enfatizzando le atrocità dell’una o dell’altra parte, perché si rischia solo di fare il gioco delle opposte propagande. Ha portato, a sostegno delle sue tesi, contenuti di indubbio valore, riferimenti storici fondamentali per comprendere l’origine di questa ennesima crisi in Medio Oriente.

E no, Elena Basile non è la nuova Alessandro Orsini come si legge in qualche facile semplificazione; non lo è per il livello delle argomentazioni e soprattutto per una caratteristica che la rende completamente diversa dall’egocentrico accademico: non pronuncia mai la parola “io”. E in un momento in cui il livello del dibattito sui conflitti in corso fa venir voglia di regalare mezza Italia agli israeliani e l’altra mezza ai palestinesi, ad eccezione delle isole maggiori, che si potrebbero cedere a Russia e Ucraina in cambio del Donbass e di mezza Crimea, sentire una voce come la sua dire cose che potrebbe dire un Beppe Grillo qualsiasi, mette un certo disagio.

Le parole sono importanti, soprattutto quando si parla di un conflitto che fonda le sue radici nella Nakba; un conflitto che periodicamente si riaccende e che ha visto scorrere fiumi di sangue, da entrambe le parti della barricata. Elena Basile è inciampata sulle sue parole e lo ha capito quasi subito, scusandosi per aver dato troppo spazio all’emotività. Di questi tempi, non è poco.