Alle elezioni voteremo per i dinosauri: il ritorno dei trombati

Ignazio Marino, Letizia Moratti, Rosy Bindi, Gianni Alemanno e Marco Rizzo. La politica italiana sembra aver riscoperto il fascino del vintage targato 'Seconda Repubblica'. A destra come a sinistra, per le prossime elezioni Europee, non mancano le candidature delle "vecchie glorie".

Solo le assurde regole del M5S hanno impedito a Virginia Raggi di correre per un seggio a Bruxelles e, così, i giornalisti hanno perso l'occasione di vedere in campo tutti e tre i predecessori del sindaco Roberto Gualtieri. "I'll back", ha detto Marino nel corso della conferenza stampa di presentazione della sua candidatura come capolista dell'alleanza Verdi-Sinistra Italiana. Per lui si era ventilata anche l'ipotesi di una candidatura tra le fila della lista Pace Terra Dignità di un altro grande protagonista della Seconda Repubblica, Michele Santoro, ma poi Marino ha ceduto al corteggiamento del duo Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

Alemanno, invece, guiderà il suo nuovo partito sovranista e anti-europeista "indipendenza". L'ex sindaco di Milano, Letizia Moratti, invece, dopo la breve liaison con il Terzo Polo, è tornata in Forza Italia e, salvo ripensamenti da parte di Antonio Tajani, sarà lei a correre capolista nella circoscrizione Nord Ovest. È ancora in dubbio il ritorno in politica del "Celeste" Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, mentre sempre con gli azzurri è sicura la presenza in lista dell'ex governatrice del Lazio, Renata Polverini.

Tra i 'miti' degli anni del berlusconismo non poteva mancare l'ex senatore Antonio Razzi che assicura di poter portare almeno un bottino di 25mila voti nelle casse degli azzurri.

Persino Nicola Zingaretti, ex segretario del Pd ed ex presidente del Lazio, oggi deputato dem, ambisce a trasferirsi a Bruxelles. Neanche il Pd ha rinunciato al desiderio di "scongelare"dal freezer della Seconda Repubblica Rosy Bindi, nonostante fino a qualche mese fa proprio l'ex ministro della Salute ne chiedesse espressamente lo scioglimento.

Ma cosa spinge i partiti a candidare questi dinosauri? "La sensazione è che a volte i partiti cadano nella tentazione di cercare una scorciatoia attraverso un nome che fa parlare di se e attrae attenzione verso la lista", spiega Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli, che poi avverte: "Attenzione però, le Europee sono una competizione vera, dove vanno cercate le preferenze, e non sempre il nome noto è più efficace di un candidato attivo nel territorio". In linea generale, quindi, richiamare alle armi 'le vecchie glorie' è un segnale – conclude Gigliuto - di una certa difficoltà, trasversale e non nuova, nel creare personale politico capace di reggere una campagna elettorale che, tra l’altro, si fa sempre più breve, con candidature ancora in bilico fino a due mesi dal voto.