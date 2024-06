Più di mezza Italia non ha votato, ma da domani tornerà a lamentarsi

Nei prossimi giorni ci saranno lunghe riflessioni sul risultato delle elezioni europee, su come cambieranno gli equilibri politici in Italia e soprattutto in Europa, dove la maggioranza che sostiene Ursula von der Leyen tiene bene ma non potrà non tenere conto dell'avanzata dell'estrema destra che attraversa tutto il continente.

Quello che però è un dato estremamente negativo - e lo è per tutti, vincitori e sconfitti - è che più della metà degli italiani è rimasta a casa e ha preferito non esercitare il suo diritto di voto. L'asticella dell'affluenza si è fermata al 49,5 per cento, il dato più basso della storia delle elezioni in Italia. Un dato figlio di una lunga disaffezione dalla politica, basti pensare che nel 1979 votò l'85,6 per cento degli aventi diritto. Altri tempi direbbe qualcuno; tempi in cui i politici erano indubbiamente di un'altra caratura, ma probabilmente era di un'altra caratura anche chi li votava. Perché sì, in una democrazia il popolo che vota ha sempre ragione, anche quando sbaglia e poi ne paga le conseguenze, ma quella parte di popolo che non vota ha sempre torto.

Una democrazia più debole

La democrazia di un Paese in cui la maggioranza delle persone non va a votare è una democrazia debole, in cui il primo a uscire delegittimato è proprio il suo popolo, che in larga parte si solleva dalla responsabilità di condividere le scelte, limitandosi a un inutile e stucchevole lamento. E no, con la variegata offerta politica che andava dal generale Roberto Vannacci a Ilaria Salis (entrambi eletti nel nuovo Parlamento Europeo), è impensabile dire "nessuno mi rappresenta", come è ridicolo affermare che è inutile andare a votare perché "tanto non cambia niente". In Europa, nei prossimi anni, si prenderanno decisioni che cambieranno la vita degli italiani; decisioni che riguarderanno la transizione ecologica, la possibilità degli Stati membri di fare più o meno debito, quindi di avere più risorse per opere pubbliche, scuola, sanità, stipendi e tanto altro. Decisioni che non riguarderanno solo i cittadini europei di oggi, ma anche e soprattutto quelli di domani. E questo rende il non voto ancora più colpevole.

Un popolo di santi poeti, navigatori e lamentosi

Chissà quanti di quelli che non hanno votato continueranno a lamentarsi per una vecchia automobile da rottamare, perché dovranno cambiare gli infissi delle finestre delle loro case per aumentarne la classe energetica, per le tasse troppo alte, per la lunga lista d'attesa per una visita specialistica, per dei servizi pubblici che non funzionano, per le aule scolastiche che cadono a pezzi, e per lo strapotere di lobby come quella dei tassisti, che bloccano innovazioni come Uber. Lamenti che arrivano da destra e sinistra e continueranno a uscire anche (e soprattutto...) dalle bocche di chi non si è neanche degnato di uscire di casa per disegnare una croce su una scheda elettorale. Perché diciamolo, gli italiani sono un popolo di santi, poeti, navigatori e lamentosi.