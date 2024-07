Per Macron è andata molto meglio di quanto potesse prevedere

Non c’era nulla che non fosse calcolato nella mossa del presidente francese, Emmanuel Macron, di sciogliere anticipatamente l’Assemblea legislativa dopo le europee di giugno. Una mossa azzardata, certo; ma l’inquilino dell’Eliseo sapeva e sa che chiunque avesse ottenuto la maggioranza dei seggi in parlamento, avrebbe governando solo facendo i conti con lui, che resterà in carica fino alla primavera 2027. E pochi sanno quanto siano ampi i poteri che la Costituzione francese assegna al presidente, chiunque esso sia.

Tuttavia la sfida di Macron non era solo basata su questo pur fondamentale approccio giuridico-istituzionale; era squisitamente una scommessa politica. Nel caso peggiore per lui, la maggioranza assoluta del Rassemblement National e un governo a guida Bardella, avrebbe sfruttato i poteri presidenziali per “normalizzare” RN e costringerlo ad assumere posizioni contrarie ai proclami elettorali.

Le cose, però, sono andate molto meglio di quanto si potesse prevedere (e di quanto prevedessero tutti i sondaggi). Non solo la destra estrema ha ottenuto un risultato lontano dalla possibilità di aspirare al governo della Francia, ma si è addirittura collocata al terzo posto, dietro all’arcobaleno delle sinistre (la cui metà dei seggi sono andate all’area moderata, guidata dal segretario socialista Glucksmann) e alla coalizione del presidente Macron, forse la sorpresa più grande di queste elezioni. I seggi ottenuti dai centristi-liberali riuniti attorno al numero uno francese, infatti, sono quasi il triplo di quelli stimati alla vigilia.

Ed è qui che emerge l’abilità politica di Macron, che sapendo di avere dalla sua il “cuscinetto” delle prerogative presidenziali fino al 2027, ha puntato sullo spirito repubblicano dei francesi e sulle regole elettorali che disciplinano l’elezione dell’Assemblea nazionale.

Il doppio turno per l’attribuzione di ogni singolo seggio (che si svolge quando al primo turno nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta, con la possibilità di correre al secondo per i candidati che abbiano superato il 12,5% nel primo round) ha dato l’occasione di giocare sulle “desistenze” e spingere l’elettorato che non voleva la vittoria di Le Pen a unirsi sui candidati alternativi. Che fossero della sinistra riunita nel Front Populaire o del gruppo Centrista, poco importava.

Tutte cose che Macron sapeva, aveva previsto e su cui ha puntato, conoscendo e ben interpretando la società francese, la sua storia, i suoi timori. La scelta di sciogliere il parlamento francese non è stato un fulmine a ciel sereno, ma una mossa studiata nelle settimane precedenti, quando appariva chiara l’ascesa della Le Pen alle Europee.

Detto questo, ogni parallelismo tra il caso-francese e l’Italia è da tenere alla larga. Intanto perché le regole del gioco sono totalmente diverse. La Francia è una repubblica semipresidenziale, per alcuni simile a una monarchia costituzionale, con il presidente della repubblica eletto direttamente dai cittadini. Le regole per l’elezione del parlamento sono totalmente differenti delle nostre.

E poi il sistema dei partiti, anch’esso profondamente diverso dal nostro, come è inevitabile. Perché i sistemi dei partiti si adeguano inevitabilmente ai sistemi politici, così come avviene per la comunicazione politica e il modo in cui i mass media raccontano la politica. Fattori ben noti a coloro che studiano la politica.

Infine, in Italia al momento non si intravede all’orizzonte una personalità “alla Macron”, che sappia agire con la sua calcolata spregiudicatezza e continuare a raccogliere consenso nonostante i sette difficili anni di permanenza alla guida della Francia costellati da scelte necessarie, ma spesso impopolari.

La politica italiana perderebbe un’occasione se cercasse di tradurre in salsa nostrana quello che viene fatto altrove con regole, culture, consuetudini e personalità diverse. Il compito resta quello di prima: individuare una propria via per rinvigorire le istituzioni e la democrazia.