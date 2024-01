Elly Schlein e il suo Pd perso tra cioccolato spalmato e docce emozionali

No, probabilmente on è stata una grande idea quella di convocare il "conclave" del Partito Democratico al Park Hotel Ai Cappuccini di Gubbio, noto resort a cinque stelle, dove le stelle non sono quelle del movimento di Giuseppe Conte. Un partito falcidiato dai debiti, con sedi che chiudono qua e là in lungo tutto lo stivale, che dovrebbe guidare l'opposizione "di sinistra" in una Nazione dove i poveri, più diventano poveri e più votano a destra, forse i suoi incontri dovrebbe farli nelle piazze, invece di blindarsi in rifugi dorati per replicare un'eterna e tafazziana "analisi della sconfitta". Ma poi: c'è ancora bisogno di analizzare la sconfitta? Ma soprattutto: quanti decenni di sconfitte servono per azzeccare l'analisi? Misteri democratici.

L'intervento di Elly Schlein

Chissà quanto si starà pentendo la giovane Elly Schlein per aver accettato di mettere la faccia su un non senso politico di tali fattezze. La segretaria, arrivata nel luogo della gita scolastica mentre Carmelo Caruso, sul Foglio, svelava al mondo intero che il trattamento più richiesto nella struttura è "spalmami di cioccolato", un misto di impacchi di cacao, mele e uva che vengono poi rimossi da una "pioggia tropicale di maracuja", ha provato a metterci una pezza: "La spa è chiusa e nessuno credo abbia portato né il costume né la pistola, non vorrei sbagliarmi ma siamo qui per fare altro e parlare di problemi concreti. Andando via lasciate i quadri nelle stanze, se tornate in treno non fermate il treno per nessuna ragione, perché ne abbiamo viste di tutti i colori in questi mesi", ha detto durante il suo intervento mordi e (soprattutto) fuggi.

Spalmate di cioccolato a parte, l'armocromatica Elly ha dovuto anche giustificarsi, perché qualcuno aveva paventato che la sua presenza appena accennata nella lussuosa location nascondesse un umano e comprensibile dissenso: "Ho visto tante elucubrazioni su questo momento di riflessione e anche sulla mia presenza. Io sono arrivata oggi – ha spiegato – perché ieri sono andata a vedere un film stupendo sulla sanità mentale, Kripton, che consiglio a tutti, anche al governo, visto che manca personale medico in questo settore". Per evitare ricche tavolate a base di piatti gourmet con attempati baroni al fine corsa, che le avrebbero spiegato com'era bello essere comunisti prima della scoperta delle docce emozionali, o democristiani prima che anche i comunisti scoprissero le docce emozionali, la leader ha preferito chiudersi in un cinema con le amiche. Difficile darle torto.

"No all'invio delle armi in Israele"

La segretaria dei dem ha cercato poi di scrollare di dosso, dal corpaccione del partito, i fanghi termali della due giorni e soprattutto quelle (simboliche) impurità della pelle accumulate nell'opinione pubblica di sinistra per una posizione timida e a tratti indecifrabile sulla guerra in Medio Oriente. "Dobbiamo porci la questione di evitare di alimentare questi conflitti – ha continuato – di evitare l'invio di armi e l'esportazione di armi verso i conflitti, verso il conflitto in Medio Oriente, in particolare in questo caso a Israele. Perché non si può rischiare che le armi vengano utilizzate per commettere quelli che si possano configurare come crimini di guerra".

La ferita del Veneto

Altro passo saliente del discorso di Schlein, che potrebbe avere come titolo "guarda dove diavolo sono finita", quello sulla mancata approvazione della legge sul fine vita in Veneto, dove, a causa del voto di una consigliera del Partito Democratico, non è riuscito il colpaccio malgrado l'appoggio di Zaia alla proposta dell'Associazione Luca Coscioni. "Che la destra abbia affossato la proposta di legge sul fine vita di Zaia non sorprende, ma è una ferita che ci sia stato anche un voto del Pd. Non abbiamo chiesto di votare a favore, ci mancherebbe, ma se il gruppo ti chiede di uscire dall'aula per non contribuire all'affossamento della legge, è giusto uscire dall'aula e non decidere da sola l'esito di quella scelta che ricade su tutto il partito". Chissà, forse il problema di questo Pd è proprio che non chiede a tutti i suoi consiglieri di votare a favore su una legge che prevede semplicemente tempi certi per accedere a un diritto.

Per il resto, la leader del Partito Democratico non ha sciolto il nodo sulla sua possibile candidatura alle europee ("è l'ultima cosa"), ha difeso Report dagli attacchi di Fratelli d'Italia e ha confermato posizioni già note su temi al centro del dibattito politico come la sorte dell'ex Ilva, su cui ha ribadito la richiesta di una maggior presenza dello Stato. È tornata ovviamente sul "salario minimo", la battaglia identitaria finalmente "entrata nelle case e nei luoghi di lavoro" e da oggi anche in quel un misto di impacchi di cacao, mele e uva che vengono poi rimossi da una "pioggia tropicale di maracuja".