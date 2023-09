Perché Mentana avrebbe fatto meglio a non dire quelle cose sui giovani

Enrico Mentana

Qualche anno fa, a un convegno rivolto a giovani aspiranti imprenditori e/o esperti di finanza, un professionista dell'informazione sul palco tracciò brevemente la sua biografia descrivendosi come "figlio di un umile notaio". Proprio così: umile notaio. Tralasciando altri particolari del suo racconto, è impossibile dimenticare quella definizione, che parve quanto meno surreale alle orecchie di chi, come il sottoscritto, era cresciuto in una famiglia in cui il mestiere di notaio era preso ad esempio di prestigio e agio economico, un qualcosa di comunque difficilmente raggiungibile perché - secondo la vulgata - "se non sei figlio di notaio è molto difficile diventare notaio".

Quella definizione vagamente surreale è tornata a far capolino nella memoria quando abbiamo letto quanto detto da Enrico Mentana durante l'evento "Una montagna di libri", a Cortina. Come riportato da Roberta Marchetti, Mentana ha affermato che "sappiamo tutti che chi inizia a lavorare non è che inizia col cocchio, la coppia di destrieri e le facilitazioni, bisogna sacrificarsi all'inizio" e anche che "se si accendesse un po' la luce si vedrebbero un po' di teste canute, come me, che all'inizio guadagnavano davvero poco, vivevano davvero in periferia, facevano davvero i pendolari e poi sono cresciuti, perché si cresce così come mentalità, come forza, stima, coscienza di sé stessi".

Conoscendo la biografia di Mentana, infatti, ci è sembrato davvero fuori luogo il solito discorso sui giovani-che-non-vogliono-sacrificarsi. Non perché Mentana non abbia diritto di dire quello che vuole, ci mancherebbe, ma perché da un giornalista del suo calibro e della sua storia ci si aspetterebbe più prudenza nel soppesare le parole, soprattutto quando si parla di un tema complicato e complesso come quello del mercato del lavoro in Italia, in particolare per quanto concerne le possibilità a disposizione dei giovani.

La biografia di Mentana in breve

A beneficio di chi non la conosca, dunque, ecco un breve estratto della vita del direttore del Tg La7 (da Wikipedia): "Enrico Mentana nasce a Milano il 15 gennaio 1955, primogenito del giornalista sportivo Franco Mentana, calabrese di Bova, e di Lella Cingoli, marchigiana di Macerata [...]. Iscrittosi alla Facoltà di Scienze politiche dell'Università Statale di Milano, non consegue la laurea. [...] Il 27 febbraio 1980 Mentana viene assunto alla Rai presso la redazione Esteri del TG1". Il resto è sia storia sia cronaca.

Dunque, Enrico Mentana è figlio di un giornalista sportivo, si iscrive all'università ma non si laurea e a 25 anni viene assunto dalla Rai per lavorare al TG1. Ah, per quanto riguarda la periferia da lui citata, stando a Wikipedia è cresciuto nel quartiere milanese del Giambellino, e in seguito a una breve ricerca sembrerebbe che gli appartamenti in zona oggi partano da circa 4000 euro al metro quadro. È già chiaro il senso, no?

Perché Mentana avrebbe fatto meglio a non fare quel discorso

In molti hanno risposto a Mentana polemizzando sul fatto che "è facile fare certi discorsi con il sedere al caldo", ma non è questo il punto. Perché se uno parte dal fondo della scala sociale e raggiunge il vertice, per quanta fortuna abbia avuto e per quanto possa ignorare le condizioni delle generazioni successive alla propria, può sicuramente portare il suo vissuto come esempio e come stimolo per i più giovani.

Ma quanti giovani di 25 anni non laureati oggi vengono assunti come giornalisti al TG1? Non crediamo moltissimi, né tra i figli di giornalisti né tra chi ha scelto questo mestiere senza inseguire una "tradizione" familiare. Ed ecco perché Mentana, secondo noi, avrebbe fatto meglio a risparmiarsi quel discorso sui giovani e i sacrifici necessari.

Perché immaginiamo la fatica di andare ogni giorno negli uffici della Rai attraversando la città, o di vivere all'estero in qualche piccolo appartamento pagato dalla tv di Stato, ma non ci sembra minimamente paragonabile ai sacrifici che i giovani di oggi devono fare per sbarcare il lunario.

Secondo lui, 1600 euro a uno specializzando in medicina sono una "cifra che è assolutamente di mercato". E ci può anche stare, come opinione. Ma da un giornalista bravo e attento come lui è doveroso aspettarsi maggior prudenza. Soprattutto, appunto, se ha avuto ai suoi tempi possibilità che qualunque giovane di oggi non riesce neanche a sognare, manco con laurea, master e dottorato. Altro che cocchio.