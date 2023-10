Gli errori di Israele che hanno reso possibile l'attacco di Hamas

I palestinesi sventolano la loro bandiera nazionale e festeggiano accanto a un carro armato israeliano distrutto presso la recinzione della Striscia di Gaza, a est di Khan Younis, nel sud del Paese - foto LaPresse (AP Photo/Yousef Masoud)

L'attacco di Hamas contro Israele non ha precedenti nella storia. La milizia islamica è stata capace di colpire lo Stato ebraico da mare, terra e aria, facendo in poche ore almeno 800 vittime tra civili e militari e prendendo decine di ostaggi. Sembra impossibile che il Paese che ha a disposizione l'esercito più potente del Medio Oriente, e sicuramente uno dei più forti e addestrati del mondo, si sia fatto travolgere in questo modo da un'organizzazione tutto sommato piccola, nonostante l'appoggio dell'Iran. Neanche le guerre con nazioni ben più potenti come Egitto, Giordania o Libano sono state così devastanti per Israele. Sembra impossibile che il Mossad, uno dei servizi segreti più efficaci del pianeta, non abbia avuto il minimo sentore di quanto stesse per accadere. E il tutto a maggior ragione se si pensa che l'attacco è partito dalla Striscia di Gaza, un territorio minuscolo che è considerato la più grande prigione a cielo aperto del mondo, in quanto è letteralmente circondata da muri e recinzioni, da avamposti militari, e tenuta sotto controllo costante con satelliti e droni di ultima tecnologia.

Dal punto di vista militare da parte di Hamas è stato sicuramente un colpo da maestri, ma è chiaro che da parte israeliana le falle (e le responsabilità) sono state evidenti, mostruose, e riguardano diversi settori dello Stato. Si è trattato di una "disfatta che è un fallimento sistemico a tutti i livelli, non causato da errori individuali. Il fallimento è stato riscontrato nella mancanza di intelligence, nella reazione inadeguata dei militari e nella leadership politica", è stato il giudizio senza appello di Uri Bar-Joseph, professore emerito presso il Dipartimento di Relazioni Internazionali della Scuola di Scienze Politiche dell'Università di Haifa, in un duro editoriale pubblicato sulla testata della sinistra liberale israeliana Haaretz. Secondo il professore ci sono similitudini con la guerra dello Yom Kippur, la quarta guerra arabo-israeliana del 1973, che ebbe inizio con l'attacco improvviso degli eserciti dell'Egitto e della Siria che colse di sorpresa la dirigenza politico-militare israeliana e che ancora oggi viene chiamata dagli israeliani "il fallimento".

Ma questa volta il fallimento da parte di Tel Aviv è molto più generale, mentre all'epoca i servizi segreti avevano avvertito del possibile rischio ed erano stati i militari che non avevano preparato una difesa sufficiente. Almeno all'inizio. "A differenza dei preparativi per un singolo attacco terroristico, che possono essere nascosti, ciò che è accaduto sabato ha richiesto un piano completo e centinaia di persone che hanno tenuto tutto segreto nei confronti di un Paese con sofisticate capacità di intelligence che monitorano costantemente Gaza, e che però non hanno lanciato un avvertimento. Anche se Israele dispone di satelliti, potenti droni di monitoraggio e altri strumenti tecnologici avanzati, non si è resa conto che Hamas aveva radunato forze e lanciato parapendii d'assalto con l'incoraggiamento di migliaia di persone lungo il confine", ha sottolineato il professore, autore di "Resilienza, l'Idf e la guerra dello Yom Kippur" e di numerosi altri libri sul conflitto israelo palestinese.

E questa mancanza di avvertimento ha dato vita a un problema di preparazione mentale al confine con Gaza, in quanto è molto difficile per un soldato passare da 'zero a 100' in poco tempo, passare da uno stato di controllo sonnolento di una frontiera a uno stato di guerra, senza alcun preavviso. Si tratta di un fallimento di valutazione politica. Dalla guerra di 11 giorni tra Israele e Gaza nel maggio 2021, i vertici israeliani israeliana si sono convinti che Hamas avesse rinunciato a provocare un'altra guerra e che il suo leader a Gaza, Yihya Sinwar, avesse deciso di concentrarsi sulla ricostruzione dell'economia della striscia assediata. Una previsione che ha mostrato tutta la sua fallacia proprio sabato.

Il principale indiziato di questo fallimento è naturalmente il premier, Benjamin Netanyahu, attorno al quale ora si è compattato tutto l'arco parlamentare, ma che alla fine del conflitto sarà chiamato a rispondere di questa situazione. Il suo governo, il più estremista della storia della nazione, non solo ha fatto aumentare la frustrazione e la rabbia dei palestinesi che vivono sotto occupazione, alimentando così il loro sostegno a formazioni armate, ma è riuscito anche a spaccare il suo stesso Paese come non mai, con una riforma della giustizia che ha esacerbato le divisioni tra laici e religiosi, e che è riuscita ad attirare l'opposizione addirittura delle Forze di difesa israeliane. E tutto questo ha fatto il gioco proprio di Hamas.

Un'offensiva come quella messa in campo sabato scorso richiede pianificazione, tempo per prepararla e professionalità per eseguirla, ma soprattutto richiede un'audacia che il 'Movimento islamico di resistenza' non aveva mai mostrato prima. "È stato dimostrato un grande coraggio strategico", ha detto una fonte della sicurezza israeliana a Yedioth Ahronoth, il principale quotidiano di Israele, secondo cui l'attacco è stato eseguito "con la consapevolezza che Israele non è più forte come un tempo a causa della spaccatura interna che sta vivendo".

Il governo di Tel Aviv è così estremista che è stato capace di far raffreddare addirittura i rapporti con quello che è da sempre il principale alleato di Israele, gli Stati Uniti d'America, ma anche quelli con l'Unione europea. Il premier ha dato troppo potere ai suoi alleati ultranazionalisti, come il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, che guida i Sionisti Religiosi, e il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, leader di Otzma Yehudit (Forza ebraica), e questo è risultato anche in scelte militari sbagliate. Molti soldati sono stati mandati in Cisgiordania per proteggere i coloni, tra i principali sostenitori dei partiti estremisti di destra, e per svolgere tutta una serie di incursioni nella zona che dovrebbe essere sotto il controllo palestinese ma che di fatto è da anni sotto occupazione militare israeliana.

Soldati vengono regolarmente mandati a scortare coloni nella città palestinese di Nablus, per pregare alla tomba del patriarca Giuseppe, un gesto percepito dai palestinesi come una provocazione e che scatena costantemente scontri e feriti. Centinaia di soldati si trovano anche a Hebron, sempre in Cisgiordania, dove coloni estremisti hanno da anni occupato una parte della città palestinese, per stare vicino alla tomba di Abramo, causando scontri quasi quotidiani. "Quando il nemico sono i civili palestinesi e quando le truppe dell'Idf passano più tempo a sorvegliare gli insediamenti e i fedeli alla Tomba di Giuseppe a Nablus che a fare un addestramento rigoroso, il risultato è chiaro", ha affermato impietoso Bar-Joseph, secondo cui l'attacco di Hamas "ha reso chiara la natura di un esercito la cui missione principale è l'occupazione", e non la difesa della nazione, "almeno dallo scoppio della prima intifada nel 1987".

