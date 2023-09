È solo lo spot di un supermercato

Esselunga e la famiglia tradizionale che si sfascia. Per l’ennesima volta uno spot è diventato argomento di contesa politica e culturale. Era già accaduto in altre occasioni. Era già accaduto dentro dei supermercati. In molti ricorderanno i deliranti commenti di alcuni militanti “ProVita” a una vecchia pubblicità di una nota marca di preservativi in cui un bambino urlava tra gli scaffali e si rotolava per terra pretendendo un’enorme busta di caramelle: il piccolo demone uscito dagli inferi disturbava la quiete pubblica di fronte allo sguardo rassegnato del padre e quelli pieni di compassione degli altri avventori dell’esercizio commerciale. Prima ancora della comparsa in sovrimpressione del marchio in molti, nel nostro intimo, avevamo già evocato il condom. Più recentemente, in una notte di Natale, una giovane mamma ha messo al mondo il quarto figlio in un Conad: una scena un po’ inquietante, con una cassiera che fa l’ostetrica e il responsabile del reparto macelleria che costringe un dentista in pensione a mollare l’insalata russa e il pandoro al cioccolato per far partorire la donna. In quell’occasione, qualche ultra-cattolico storse il naso per quell’evocazione della santa natività tra mortadelle, prosciutti di Parma e assorbenti interni scontati del 15%.

Lo spot “emozionale”

Torniamo tra i carrelli di Esselunga. Mentre scrivo non c’è un capo di partito che non abbia già detto la sua sul filmato incriminato, a cominciare dalla Presidente del Consiglio che forse, prima di occuparsi di queste cose, dovrebbe spiegarci dove andrà a prendere i sedici miliardi che mancano in finanziaria e magari trovare il modo di fermare l’impennata dei prezzi, se no altro che spesa all’Esselunga. In molti lo abbiamo commentato, abbiamo ironizzato, abbiamo prodotto meme e polemizzato sulle piazze virtuali dei social network. Nulla di male, in fondo vuol dire che la società di comunicazione a cui si è affidata l’azienda ha fatto bene il suo lavoro, producendo un dibattito funzionale a far girare il marchio. Un dibattito tutto sommato prevedibile e neanche così originale: il filone è quello della famigerata “famiglia del Mulino Bianco” in tutte le sue varianti possibili.

Quello proposto dalla nota catena di supermercati è uno spot “emozionale”: un termine che mi fa sempre sorridere perché lo collego alle “luci emozionali” che si trovano nelle spa, quei led che cambiano colore lentamente e ti accompagnano durante il percorso caldo-freddo, mentre fai la doccia dopo i fanghi, mentre ti fai coccolare da un bel massaggio ayurvedico. Roba da ricchi penserete, ma in fondo anche la famiglia del Mulino Bianco non se la passava poi così male; e persino quella sfasciata della piccola Emma - la bambina protagonista dello spot - non sembra aver bisogno della social card, altrimenti il cortometraggio sarebbe stato ambientato in un discount a Tor Bella Monaca, non certo da Esselunga.

Come già scritto, dietro ogni spot c’è una società di comunicazione e, di conseguenza, ci sono dei professionisti che, dopo aver studiato, confezionano una campagna da proporre a un target definito. Dentro questi passaggi, per forza di cose, possono finire le storie personali e le emozioni dei creativi che ci lavorano, soprattutto se lo spot vuole andare a stimolare l’emotività dei potenziali clienti. Non mi stupirebbe se a ideare lo storytelling sia stata proprio una piccola Emma di 44 anni (o un piccolo Luca, il nome non è importante…), ancora triste per la separazione della sua mamma e del suo papà.

La piccola Emma

Siamo nel 1985 e la piccola Emma, che da grande vuole fare la creative director di un’agenzia di comunicazione milanese, decide di far rimettere insieme i suoi genitori separati. Un ruolo che non le competerebbe, perché come ha scritto la bravissima psicologa Ameya Canovi su Instagram, “i figli non sono mediatori familiari”. Peccato che la piccola Emma, che da grande vuole fare la creative director di un’agenzia di comunicazione milanese, questa cosa non possa saperla, perché nel 1985 certi argomenti sono ancora tabù e chi va dallo psicologo è considerato alla stregua di un matto.

La piccola Emma, che da grande vuole fare la creative director di un’agenzia di comunicazione milanese, sa che al papà piacciono le pesche e quando si ritrova davanti al banco del reparto ortofrutta ne osserva una con una certa insistenza, meditando il furto. Non sa che trentasei anni dopo mezza Italia si sarebbe indignata per un sovrapprezzo di 38,72 lire sui sacchetti biodegradabili in cui quel frutto andrebbe riposto; non sa che trentanove anni dopo, per alcuni politici, quel suo gesto avrebbe significato l’inizio di un’escalation che l’avrebbe sicuramente portata, di lì a breve, a far parte di una baby gang e a finire in galera a causa di un decreto del Governo. Chissà perché al papà della piccola Emma, che da grande vuole fare la creative director di un’agenzia di comunicazione milanese, piacciono così tanto le pesche: forse ama tagliarle a fette e affogarle nel vino bianco; forse la mamma lo ha lasciato proprio perché mangia troppe pesche affogate in troppo vino bianco. Domande che resteranno senza una risposta.

La piccola Emma, che da grande vuole fare la creative director di un’agenzia di comunicazione milanese, riesce a convincere la madre a comprare una pesca con il più semplice dei ricatti: “mi perdo, lei impazzisce pensando ai servizi sociali, all’avvocato, alla revoca dell’affidamento. E fa quello che le dico”. E con l’ennesima menzogna raccontata con gli occhioni gonfi di lacrime, farà credere al padre che quella pesca è un regalo della sua ex e soprattutto che non è una metafora degli alimenti da pagare: un gioco da ragazzi, perché l’uomo è da sempre il suo schiavo personale. Poco dopo, la pesca passa dalle sue mani allo zainetto coi giocattoli, per poi finire finalmente nelle mani del genitore, che la appoggia sul gubbino jeans di marca El Charro che non lava dal 1977: salmonella non ti temo.

La piccola Emma, che da grande vuole fare la creative director di un’agenzia di comunicazione milanese, sceglie la via più semplice per provare a far rimettere insieme i genitori separati: l’alternativa sarebbe stata ordinare al padre slave di comprare un cartone di latte d’avena biologico senza zuccheri aggiunti, bevanda preferita dalla madre; ma in quel caso lo spot sarebbe durato 95 minuti e alla fine il pover’uomo avrebbe potuto lasciare il suo numero di telefono di rete fissa (siamo nel 1985…) alla commessa che gli avrebbe trovato il prodotto nell’angolo più nascosto dello scaffale. La piccola Emma, che da grande vuole fare la creative director di un’agenzia di comunicazione milanese, non sa che esistono altre piccole Emma che da grandi vogliono fare le psicologhe, le avvocate o le giornaliste di cronaca nera; non sa che altre piccole Emma hanno vissuto come una liberazione la separazione dei loro genitori, che l’unico frutto che vorrebbero regalare al loro babbo è una mela lavorata dalla strega di Biancaneve e distribuita dalla Bayer. La piccola Emma, che da grande vuole fare la creative director di un’agenzia di comunicazione milanese, dal canto suo continuerà a immaginare pesche che salvano matrimoni e in queste ore sarà sicuramente felice di aver fatto scendere una lacrima sul viso a tanti consumatori della grande distribuzione, di quelle lacrime sul viso che fanno capire molte cose. Forse meriterebbe un lauto premio produzione, magari qualcosa di più di un buono da cento euro per fare la spesa all’Esselunga.