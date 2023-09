Ho letto più retorica su Esselunga che a catechismo

Lo spot di Esselunga

Se negli anni '80, ma facciamo anche '90, avessero fatto una pubblicità su una famiglia di genitori separati, l'ala avanguardista del nostro Paese avrebbe fatto i salti di gioia con buona pace dei musoni conservatori, plaudendo all'importante passo in avanti verso un nuovo modello familiare. Paradossale come poco più di trent'anni dopo, invece, proprio per questo motivo si stia gridando allo scandalo e a urlare siano proprio gli stessi progressisti, o meglio, quelli dei tempi moderni. E questo cambia tutto.

In una società in cui il concetto di famiglia è abbastanza affollato, ognuno rivendica la sua. Tradizionale, omogenitoriale, allargata, separata, queer, biologica o a lunga conservazione, ognuno lotta per farsi spazio tra i 'rivali' e dimostrare di essere qualcosa in più o anche solo altrettanto. Da una parte i 'raccomandati' - mamma e papà ancora insieme, meglio se sposati, con uno o più figli - dall'altra tutti gli altri. Una competizione agguerrita, non ancora chiaro se creata da retaggi culturali, influenze religiose, prese di posizione politiche, o magari proprio dalla loro combinazione, fatto sta che ci ritroviamo tutti (o quasi) a giocare o quantomeno ad assistere al più classico dei derby: scapoli contro ammogliati.

Il derby dell'Esselunga

L'ultima partita si è giocata all'Esselunga. A centro campo una pesca. Il calcio d'inizio lo tira una bambina, figlia di genitori separati, che regala il frutto al papà fingendo che sia da parte della mamma. Tanto è bastato a scatenare cartellini rossi, tifo da stadio e ricorsi al Var. Lo spot è stato definito "uno stereotipo fuorviante", "un attacco al divorzio", "un passo indietro su famiglia e diritti", "un endorsement al governo meloniano", "un'occasione persa per raccontare altre famiglie". Tutto questo - e molto altro - per l'ingenuo tentativo di una bambina di far riavvicinare i genitori, gesto tanto spontaneo e comune quanto indicibile per non urtare la sensibilità di nessuno. Nei tempi del politicamente corretto, in cui nell'adattamento cinematografico di Biancaneve la protagonista è nera per non peccare di razzismo e si salva da sola, senza principe, per non calpestare l'emancipazione femminile, raccontare uno spaccato reale come quello di una bambina che sogna di rivedere i genitori insieme sarebbe indelicato verso i bambini che vivono davvero quella situazione, irrispettoso nei confronti di chi si è lasciato senza guerre e rancori, e via con la solita carrellata di concetti ormai triti e ritriti che vengono tirati fuori dal cassetto in ogni dibattito pubblico, soprattutto sulla famiglia. Se c'è una cosa che non manca nella polemica sullo spot di Esselunga, infatti, è proprio la retorica. Ed è bipartisan, con la particolarità, stavolta, di vedere anche i divorziati davanti al plotone d'esecuzione (chi l'avrebbe mai detto trent'anni fa).

La retorica progressista

Nella valanga di critiche, commenti e articoli sulla pubblicità di Esselunga di questi giorni ho letto più retorica che a catechismo. Sì, perché persino gli ultrà della famiglia tradizionale - schierati dalla parte della nota catena di supermercati - sono riusciti a essere meno pesanti a questo giro. È il risultato di un'omologazione arrivata anche sulla sponda progressista, sempre più affollata, che porta ad ammassarsi appena si vede arrivare una zattera al largo, dove si sale a colpi di slogan. Ecco allora che la famiglia non è quella raccontata dallo spot perché "la famiglia è dove c'è amore" - claim ormai melenso quanto un verso di Prévert nei Baci Perugina - e che non tutti i bambini soffrono per la separazione dei genitori, perché c'è chi si lascia pur restando in ottimi rapporti. E meno male, ma che c'entra? È come condannare la pubblicità degli apparecchi acustici perché ho 37 anni e fortunatamente ci sento ancora benissimo, quindi non mi riguarda. C'è addirittura chi ha scritto "non ci hanno detto perché si sono lasciati. Non si amavano più? Il papà ha finalmente accettato la sua omosessualità?", andando a indagare origini narrative inesistenti che non aggiungerebbero nulla se non giustificazioni non richieste. Sottolineando una "colpevolizzazione del divorzio" che esiste solo nell'occhio di chi guarda. L'inchiesta sui protagonisti. Pensate se aveste mai chiesto agli ideatori della storica pubblicità dell'Olio Cuore il certificato di sana e robusta costituzione del tizio che scavalcava con un salto la staccionata, oppure una perizia psichiatrice all'uomo Del Monte che a prescindere diceva sempre sì. È una pubblicità, quante domande. E quante considerazioni, sempre a proposito di retorica e della linea che in certi ambienti - come quello giornalistico, ad esempio - se ti schieri sei costretto a seguire sempre e comunque, anche a rischio di sbattere contro un muro che si pensava di gomma. E qui arriva l'altro grande classico, l'endorsement politico. Tutto, se tocca certi tasti, è endorsement politico, tutto strizza l'occhio a uno o all'altro schieramento. In questo caso, se uno spot parla di una bambina che vorrebbe rivedere i genitori insieme, non si sta raccontando una famiglia di oggi ma la famiglia per cui tifa Giorgia Meloni, che diventa quasi creator dello spot. "Una gran bella pubblicità alla famiglia tradizionale". Poi succede che la Meloni fa un tweet sulla vicenda, ok, ma l'assist arriva proprio dai detrattori e da quanto l'hanno gonfiata. Siamo alle comiche, purtroppo - visto l'andazzo - non finali. In tutta questa storia, però, in cui il dibattito su uno spot ha raggiunto un livello un tantino esagerato, c'è una grande verità. In Italia la famiglia fa ancora molto rumore. Ma forse è retorica anche questa.