25 anni senza: quanto ci manca Fabrizio De Andrè

Fabrizio De Andrè

In una feritoia della notte dell'11 gennaio 1999, moriva il più grande poeta italiano del secondo Novecento. Venticinque anni fa siamo rimasti orfani di Fabrizio De Andrè, della sua musica, delle sue parole. E di quelle parole, così instancabilmente antitetiche al pensiero del gregge, quanto ne avremmo bisogno oggi, nell'omologazione di pubblicità e algoritmi, delle tv e dei giornali sempre proni al potere, in un contesto cantautoriale (e intellettuale) in cui quasi più nessuno, ormai, dà voce agli ultimi, alla protesta, a una visione antagonista che si opponga a quella maggioranza cresciuta nell'impero dei consumi e del profitto, "recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, di inesauribili astuzie".

Il più grande poeta italiano

È quasi impossibile immaginarselo oggi, confrontarsi con personaggi politici che non fanno che celebrare il proprio nulla. Forse, come Bartleby lo scrivano, anche lui avrebbe girato la sedia per fissare una parete bianca; in una migliore ipotesi, il verde mare della sua amata Sardegna. O forse no, passando la mano nei sui lunghi capelli setosi, divenuti ormai bianchi, sarebbe riuscito a portare un po' della sua luce lontana, più bassa delle stelle e per questo più luminosa, anche in questo mondo che rotola sul clivio di una guerra mondiale. Lo avrebbe fatto con la sua inesausta vena poetica, con la sua inarrivabile capacità di sognare, di immaginare l'Altro, la rivolta, l'amore, di intrecciare storie umane, riflessioni profonde e contestazioni sociali come fossero la trama di un sogno.



"C'era una volta un bambino bellissimo. Era biondo. Gli piaceva guardare il mare e sognare, guardare le nuvole e sognare, guardare le bambine e sognare – ha scritto di lui Fernanda Pivano, sua grande amica –. Poi, sempre bellissimo ma non più bambino, un'estate ha conosciuto in Sardegna prati e boschi in collina, profumi e fiori nell'aria, delfini e rocce nel mare, sempre bellissimi, che gli hanno fatto vedere soltanto sorrisi, perché anche le lacrime erano bellissime, ormai: erano lacrime, ma già dell'amore". E da allora i suoi sogni sono diventati canzoni, le sue canzoni sono divenute i nostri sogni e li abbiamo visti volare come Nina, tra le corde dell'altalena, o sopra una stella sospinti dal vento che soffiava dal fiume, quel fiume in cui Marinella s'era gettata e dove scorrevano gelide acque: ed è lì che Faber ha nuotato ogni giorno della sua esistenza. Erano i flutti più scuri dell'animo umano, delle contraddizioni della società, della religioni, della ferocia del capitale. Ma in quel buio, però, brillava sempre una luce – flebile candela, che risplendeva di una profonda empatia per gli ultimi, gli emarginati, per i senza voce. Così cantava, in "Smisurata preghiera", forse il suo testamento spirituale: "Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria, col suo marchio speciale di speciale disperazione, e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi per consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità".

No, non si sarebbe seduto a fissare silente una parete bianca. Oggi, all'età di 83 anni, avrebbe cercato ancora col suo canto la cruda bellezza della vita, nascosta in mezzo all'inferno che abitiamo ogni giorno. Avrebbe cantato gli indigeni del Brasile, che lottano per loro terra, avrebbe cantato i bambini palestinesi e ucraini che giocano a nascondino tra le macerie, i sogni disperati dei migranti che attraversano il Mediterraneo. E, ancora e ancora, avrebbe narrato le storie di donne picchiate, vessate, umiliate, colpevolizzate, stigmatizzate dalla società e dalla religione: l'Italia dei femminicidi. Perché, nella sua poetica, la donna ha sempre occupato un posto speciale, con la sua forza, la sua vulnerabilità, la sua libertà, così lontana dall'uomo e dalla violenza, dalla fame di potere (l'odiato potere, che mai può essere buono). Sfidando gli stereotipi di genere, ormai vecchio, avrebbe suonato la sua chitarra fino all'ultimo, facendo nascere splendidi fiori lungo il cammino della fragilità.