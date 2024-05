Le vere bombe nucleari che Putin lancerà contro l'Europa

La vera arma nucleare che Vladimir Putin userà nelle prossime settimane è quella delle fake news. Il tentativo del dittatore russo di influenzare le elezioni europee (e non solo) si articolerà attraverso strumenti più sofisticati di quelli visti in passato quando fece ampio utilizzo di social network, finte testate giornalistiche, troll, pagine Facebook e quant’altro. Ed è il linguaggio aggressivo della diplomazia del Cremlino, orchestrata da Putin e pronunciata dal portavoce Dmitri Peskov e dal ministro degli Esteri, Sergeji Lavrov, a confermarlo.

L’annuncio di esercitazioni militari con armi atomiche fatto dal presidente russo e condito dalle minacce rilanciate dai suoi collaboratori, va letto con questa lente. L’obiettivo è spaventare le opinioni pubbliche delle democrazie occidentali, tentare di introdursi nelle indecisioni dei governi liberali, tra i timori delle persone, nei pertugi lasciati dai mezzi di informazione che sempre più tendono a trattare con equidistanza le ragioni ucraine con le non-ragioni russe. E così provare a influenzare le intenzioni di voto a favore dei partiti ostili al proseguo del sostegno all’Ucraina.

Le fake news di Putin per le elezioni

L’Italia, tra l’altro, si presenta tra le potenze più permeabili ai tentativi di penetrazione russa, come ampiamente avvenuto in passato e come ancora oggi avviene attraverso programmi di “informazione” o “approfondimento” inclini a ospitare opinionisti che, più o meno apertamente, la necessità di una pace che passi dalla resa di Kiev e favore di Mosca.

A mettere in guardia il nostro Paese è intervenuto anche uno dei principali oppositori al regime di Putin, Mikahil Khodorkovsky, da tempo in esilio a Londra, ascoltato martedì pomeriggio dalla commissione Esteri della Camera per un’audizione in vista del G7.

Lo ha fatto sottolineando proprio ai parlamenti che “le divisioni nella società italiana per quanto riguarda il regime di Putin siano molto legate proprio a problemi dei massa media”. E sempre oggi in un’intervista al Corsera aveva spiegato che “c’è un problema di mezzi di comunicazione in Italia” oltre ad esistere “politici corrotti e uomini d’affari con i loro interessi”. Parole che dovrebbero risuonare come un monito per tutti coloro che mostrano reticenze nel proseguire il sostegno al popolo ucraino o addirittura lo invitano ad alzare bandiera bianca.

Non è un caso che Putin, nelle minacce che hanno preceduto il giorno del suo insediamento per il nuovo mandato presidenziale dopo le finte elezioni del marzo scorso, abbia puntato il dito contro Francia e Regno Unito.

Sono due stati i cui governi negli ultimi giorni si sono mostrati - per bocca del presidente Macron e del ministro degli esteri Cameron – tra i più risoluti nel non escludere l’ipotesi di un intervento diretto della Nato sul suolo ucraino qualora la situazione dovesse precipitare.

E non è un caso neppure che le minacce del capo del Cremlino siano arrivate proprio mentre il presidente Macron riceveva a Parigi con i massimi onori il presidente cinese Xi Jinping. La visita del leader comunista in Europa (che a Parigi ha incontrato anche Ursula Von der Leyen) è anche un modo per porsi come possibile mediatore per l’Occidente verso Putin, come già avvenne nel novembre del 2022 quando Pechino condannò fermamente la minaccia nucleare da parte di Mosca. Intestandosi un ruolo strategico utile per promuovere altri interessi cari ai cinesi (ad esempio la vicenda di Taiwan, le guerre commerciali in atto, l’influenza in alcune aree del mondo).

Di fronte a tutto questo, in un’Europa più vulnerabili perché alle prese con le elezioni per il rinnovo del parlamento e poi con la designazione della nuova Commissione, occorre alzare al massimo le difese contro il vero attacco che Putin lancerà contro l’Occidente: quello della disinformazione.