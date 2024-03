Ma "la scarpetta" a tavola si può fare o no?

Foto Pexels credit @Sergey Meshkov

Fare "la scarpetta" a tavola si può o è meglio evitare per non correre il rischio di sembrare un po' rozzi? Il punto diventa interrogativo quando si condivide il pasto con persone diverse dai soliti parenti e amici, un pezzo di pane troneggia accanto al piatto e il desiderio di immergerlo nel condimento rimasto preme per essere esaudito come una delle massime forme di soddisfazione per il palato. Allora magari un po' si aspetta, in silenzio si spera che qualcuno ceda per primo alla tentazione di lasciarsi andare al richiamo dell'intingolo, ma poi niente, non se ne fa nulla: la regola secondo cui "la scarpetta con il pane non si fa mai" riecheggia nella mente quale consuetudine non scritta ma tramandata nel tempo per essere rispettata nei contesti formali, indicata tra i gesti rivelatori di sicura cafoneria che - insegnava Vittorio De Sica ad Alberto Sordi in una scena memorabile del celebre film Il Conte Max del 1957 - fa il paio con il mignolo sollevato con le posate in mano.

Ma perché la cosiddetta "scarpetta" è malvista dai cultori delle buone maniere? Quali sono, se ci sono, le eccezioni alla precetto ostile a mani che trafficano nei piatti e portano alla bocca saporitissime molliche unte? E qual è l'origine del termine? Esplorare l'angolo di questa piccola conoscenza potrebbe risultare interessante sia a quanti sono certi che mai si faranno cogliere con dita imbrattate in ceramiche oleose da sguardi giudicanti, sia a coloro che già lo fanno orgogliosamente e senza vergogna, sicuri della bontà di una deroga che alla forma preferisce di gran lunga una succulenta sostanza.

Perché si dice "fare la scarpetta?"

L'Accademia della Crusca descrive l'espressione "fare la scarpetta", ovvero il gesto di "raccogliere il sugo rimasto nel piatto passandovi un pezzetto di pane infilzato nella forchetta, o più comunemente tenuto tra le dita" come una delle abitudini culinarie e della cultura popolare italiana. E deve essere anche un'usanza molto antica se si pensa che tra le prime tracce della locuzione in forma scritta c'è quella riportata nella rivista del 1871 La Frusta dove, in dialetto romanesco, tal Gaspero pronunciava la frase "famme fa la scarpetta a sto tantino de sugo, che c'è arimasto". Tuttavia, il Grande Dizionario della Lingua Italiana dà il 1987 come data di prima attestazione della locuzione nell'italiano scritto.

Quanto all'origine dell'espressione "scarpetta", diverse sono le spiegazioni riportate. Treccani fa riferimento a un antico tipo di pasta alimentare di forma concava che avrebbe favorito la raccolta del sugo residuo nella scodella o nel piatto, oppure all'oggetto di una scarpa leggera e flessibile che allude proprio a un'azione da "morto di fame". C'è anche chi, in riferimento alla calzatura, appunto, rimanda il gesto di pulire il piatto con il pane perché, proprio come una suola, camminando porta con sé tutto ciò che trova. Un'altra teoria ancora fa poi riferimento alla parola "scarsetta", intesa come una fame così grande nelle persone poco abbienti che, una volta trovato da mangiare, finivano per non lasciare nulla nel piatto.

Le regole della "scarpetta": cosa dice il galateo

Ma al di là della storia della simpatica espressione e della certezza che a tutti sia gradito gustare fino all'ultimo intingolo la pietanza nel piatto, cosa dice il galateo a proposito? Chiarissima è stata la risposta che Shubha Marta Rabolli, docente e vicepresidente dell'Accademia Italiana di Galateo, ha fornito al sito La cucina italiana: "Le regole del bon ton non consentono di prendere il pane con le mani e inzupparlo nel piatto: è assolutamente vietato in occasioni formali". L'esperta ha precisato che non sono consentite eccezioni se le occasioni formali, ma se rinunciare è proprio complicato, si può fare con la forchetta: si infilza un pezzetto di pane e si passa nel piatto prima di portarlo alla bocca. Tutt'altro scenario, invece, in caso di contesti famigliari meno rigidi: "Se il clima è rilassato e a tavola non ci sono sconosciuti, via libera. Specie se la scarpetta si fa con un pizzico di eleganza, può essere un gesto di ringraziamento nei confronti di chi ha cucinato", ha aggiunto Rabolli.

In effetti: "Questo col pane non si fa mai mai mai" insegnava il personaggio di Max Orsini Varaldo allo sprovveduto Alberto Boccetti nella pellicola del 1957 di Giorgio Bianchi. Poi però, mentre impartiva le buone maniere, il Conte puliva pure ben bene il suo piatto mandando giù quel pezzo di pane zuppo di condimento... A dimostrazione che sarà pur vero che "noblesse oblige", ma se si presentano eccezioni prelibatissime è pur giusto cedere con elegante convinzione.

(Di seguito la scena del film Il Conte Max di Giorgio Bianchi, 1957. Con Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Tina Pica)