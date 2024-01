La Casa Mussolini devrait être le mémorial pour les victimes de la haine politique

Un rassemblement fasciste à Predappio (photo de LaPresse-Claudio Furlan)

Le fascisme se nourrit de symboles. Un lieu, un événement historique, un anniversaire suffisent à attirer des milliers de militants. Certains sont simplement nostalgiques. D'autres sont des voyous en service actif permanent, dans les tribunes des stades de football et dans des groupes actifs partout sur le territoire, des villes aux petites villes des provinces italiennes. Comme cela s'est passé le soir du 7 janvier avec le rassemblement des fascistes à Rome. Comme cela se passe dans les conseils municipaux, où des partis extrémistes ont été élus. Cependant, il y a un lieu qui englobe tous les symboles de l'idéologie fasciste qui se nourrit encore aujourd'hui de haine et de racisme, et qui, en s'alliant avec le nazisme, a conduit le monde dans la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de la maison natale de Benito Mussolini à Predappio, dans la province du nord de l'Italie, Forlì.

Avec la violence qui réapparaît partout, comme le montre notre carte, il est peut-être temps de s'arrêter et de réfléchir. Et de choisir un lieu qui devienne le mémorial pour commémorer toutes les victimes de la haine politique en Italie. Des martyrs du régime de Benito Mussolini aux meurtres de la guerre civile. Des milliers de Juifs italiens qui ne sont jamais revenus des camps d'extermination aux femmes et aux enfants massacrés en représailles. Jusqu'aux victimes récentes du terrorisme, qui ont ensanglanté la Guerre froide italienne. Un lieu qui rassemble des noms, des photographies, de petits objets de la vie quotidienne. Et qui se souvient de qui sont les victimes. Ce lieu peut être la maison natale de Benito Mussolini, à confier à des fondations et associations capables de guider le projet. Si vous êtes d'accord avec notre pétition, envoyez votre prénom et nom de famille par email à fabrizio.gatti@citynews.it et, s'il vous plaît, partagez cet article avec vos amis.

L'Autriche a empêché que le bâtiment où Adolf Hitler est né devienne un lieu de pèlerinage en le transformant en un poste de police. À Predappio, le lieu de naissance du Duce a été transformé en un musée où, bien que pas ouvertement, le Ventennio fasciste est commémoré depuis quelques années : avec des expositions et des événements historiques qui continuent d'attirer des sympathisants de toute l'Italie. À cela s'ajoutent, chaque 29 juillet (naissance), 27 octobre (marche sur Rome) et 28 avril (exécution), les rassemblements des néo-fascistes italiens en l'honneur de Mussolini.

Il suffit de jeter un œil à la page des médias sociaux 'Casa Natale Mussolini' pour saisir le ton des commémorations parrainées par la municipalité, propriétaire du bâtiment. Ce sont certainement des expositions d'importance historique si elles sont installées dans n'importe quel autre musée. Mais dans la maison de Mussolini, elles prennent une forte valeur célébratoire et hagiographique.

Voici quelques titres publiés dans les posts des organisateurs : 'Quand Predappio a pris son envol : Qui vole, compte et gagne'; 'La ville des Mussolini : Luigi, Alessandro et Benito'; 'Badoglio télégraphie... Le rêve africain de l'Empire'; 'L'école primaire à l'époque fasciste'; 'La bataille du blé et de l'autarcie'; 'Le jeune Mussolini'; 'Les bandes dessinées de propagande en Italie des origines à 1945', avec des copies de Peperino en Abyssinie, Il Balilla, La Piccola Italiana. Même lorsque l'exposition est dédiée à Dante Alighieri, 'Le plus italien des poètes', les célèbres lignes de son visage sur l'affiche font face à celles de Benito Mussolini, représentées dans le 'Profil continu' du sculpteur futuriste Renato Bertelli. Sur la photo ci-dessous, un rassemblement fasciste à Rome le 7 janvier 2024 (par LaPresse).

Jamais, ces dernières années, il n'a été fait mention des crimes : de Teresa Galli, la chemisière milanaise, première victime en 1919 de la violence fasciste, à Giacomo Matteotti, le secrétaire socialiste tué à Rome il y a cent ans le 10 juin par l'escadron de fascistes qui l'avait kidnappé. Pas un mot pour tous les antifascistes massacrés avant et après la marche sur Rome. Et pour les milliers de Juifs abandonnés à l'extermination nazie. Vu de Predappio, le fascisme semble n'être qu'une épopée de rêveurs, d'aviateurs, d'artistes, d'industriels et d'urbanistes à succès. Pour cette raison, la maison natale de Benito Mussolini devrait être le mémorial dédié aux victimes de la haine politique. Si vous êtes d'accord avec notre pétition, veuillez, s'il vous plaît, envoyer votre prénom et nom à fabrizio.gatti@citynews.it (édition italienne ici).

