Favino e la felicità di coppia: davvero ci bastiamo da soli?

Piefrancesco Favino, foto @LaPresse

"Viviamo in un mondo che ti spinge sempre più a pensare che tu devi stare bene da solo. E questa è una cosa secondo me contraria proprio alla natura dell'uomo. Invece per tanti motivi, che sono legati a tante dinamiche, ci fanno credere che prima di stare bene con un'altra persona dobbiamo stare bene con noi stessi. Io se non sto con un'altra persona non so chi sono, come faccio a stare bene? Quella è una grande miseria secondo me. La letteratura di una miseria che ci viene raccontata come se fosse una ricchezza".

Queste le parole di Pierfrancesco Favino in un'intervista che sta facendo il giro dei social, stroncate e definite "pericolose" dalla dottoressa Ameya Gabriella Canovi, psicologa specializzata in relazioni e dipendenza affettiva, e ovviamente dai suoi follower che ogni giorno la seguono per consigli e linee guida su come stare bene con se stessi, che è alla base per stare bene con gli altri. Pillole di psicoterapia a portata di scroll, sicuramente molto utili e magari anche efficaci ad avvicinare le persone a questa scienza su cui aleggiano - purtroppo - ancora diversi tabù e, perché no, portandole alla faticosa scelta di intraprendere un percorso di cura o anche solo di crescita e di scoperta del sé. Tra un post e l'altro, qualche giorno fa, la dottoressa Canovi - che ha raggiunto la notorietà grazie alla collaborazione con Selvaggia Lucarelli, che nel 2021 l'ha ospitata anche nel suo podcast sulla dipendenza affettiva - ne ha dedicato uno proprio al 'caso Favino' (che non nomina direttamente, ma di cui condivide il video incriminato): "Che messaggio pericoloso nelle parole di questo attore famoso - si legge - Ci adoperiamo per far conoscere la dipendenza affettiva e quasi ventimila persone applaudono a un concetto di questo tipo? Ancora a ribadire che siamo esseri sociali, che da soli non ci bastiamo? Non è questo il punto. Il punto è essere. Prima di tutto. Poi condividere la pienezza del nostro essere. C'è un errore concettuale grave che inneggia ad appiccicarsi a qualcuno per esistere. Pensiamoci".

Applausi virtuali e indignazione. Tutti delusi da Favino, "attore straordinario" caduto nel qualunquismo della possessività, sobillatore di ossessioni d'amore, supporter della dipendenza affettiva. Tra i commenti c'è chi si sente giudicato per il suo status single e chi rivendica i pilastri più pop della psicologia da community, passando da un "prima devi stare bene con te stesso" al "si deve essere completi e felici da soli". Insomma, Favino sarebbe un pessimo esempio di come concepire e vivere la coppia e, in generale, le relazioni, oltre ad avere una visione distorta della vita e una scarsa considerazione di se stesso. Questa la sentenza. Successe una cosa simile, un anno fa, con Claudio Bisio che dichiarò di sentirsi perso senza sua moglie e di non poter vivere senza di lei. Una dichiarazione d'amore piena di buone intenzioni, per cui molte donne - comprendendone il senso più sentimentale - farebbero carte false oggi, ma che venne fatta a pezzi da Selvaggia Lucarelli come se fosse il manifesto delle relazioni tossiche. Che poi il nodo è proprio quello, ovvero che viviamo in una società dove tragedie come femminicidi, abusi e violenze sono all'ordine del giorno e spesso nascono in casa, tra la consapevolezza e il silenzio davanti a un partner che non si riesce a lasciare o di cui si ha paura. Ecco allora che parlare di dipendenza affettiva e di relazioni tossiche, ma anche di indipendenza e forza interiore, diventa non solo fondamentale ma anche urgente. Quasi un dovere da parte di personaggi pubblici e professionisti. Educare, un verbo tristemente gettonato di questi tempi nei salotti televisivi per commentare i più brutali fatti di cronaca. Il problema, però, è che dalla sensibilizzazione nei confronti di certi temi si sta passando a una sorta di terrorismo (psicologico) per cui ciò che può essere frainteso va - per sicurezza - condannato a priori, come appunto un'accorata dichiarazione d'amore alla Claudio Bisio. Viviamo tempi in cui neanche i sentimenti possono permettersi la presunzione d'innocenza.

Ma torniamo a Pierfrancesco Favino e al suo criticatissimo elogio alle relazioni. Ho seguito il consiglio della dottoressa Canovi - anche se non ho letto i suoi libri, come suggerisce di fare tra i commenti al post a chi dissente - e ci ho pensato. Ho pensato alla severità con cui ha bocciato una riflessione così profonda, ontologica, autocosciente, per partito preso, secondo me in modo un po' pretestuoso e senza provare ad andare oltre. Senza spingersi a indagare l'animo umano, non solo la mente o i comportamenti. E le ho scritto quello che penso. Lo faccio anche qui. Credo che Favino parlasse della ricchezza di una relazione sana, che prima ancora di donarci amore, supporto, emozioni, ci aiuta a scoprire parti profonde di noi che spesso solo in relazione con l'altro vengono fuori. È relazionarci che ci fa conoscere, ci fa scoprire e a volte anche sorprendere. È entrare in contatto con l'altro che ci spinge a venire fuori e anche a metterci in discussione (e questo in certi casi può essere fondamentale, o almeno per me lo è stato). La dipendenza affettiva è un'altra cosa e non scaturisce dalla bellezza di sentirsi appagati e felici vicino a qualcuno che abbiamo liberamente scelto e con cui abbiamo una relazione sana, né da questo desiderio. L'eccessiva narrazione di un sé chiuso, separato dal resto, che si basta, si nutre da solo e non ha bisogno di altro, potrebbe essere pericolosa su altri fronti. "Nessun uomo è un'isola". E non ce lo deve dire la psicologia se ci bastiamo da soli.