Fedez, se vuoi possiamo davvero non parlare più di te

Fedez, foto da Instagram

"Dillo alla mamma, dillo all'avvocato". Luis Sal aveva già descritto tutto perfettamente in quattro parole. La permalosità di Fedez, il suo costante desiderio di rivalsa, l'indole vendicativa e rancorosa, ma soprattutto l'arroganza di volersi sentire sempre dalla parte della ragione. A tutti i costi, anche negando l'evidenza. Un burattinaio capriccioso pronto a tagliare i fili delle marionette meno obbedienti, per poi andare puntualmente alla ricerca di nuovi 'pupazzi' da muovere offrendogli l'ambito cachet della fama (o sfruttando la loro). Lo ha fatto con Mr Marra, che per 10 mesi ha condotto insieme a lui Muschio Selvaggio - al posto di Luis - ma prima ancora con una serie di artisti che ha ciclicamente caricato a bordo e poi scaricato più o meno pacificamente, da J-Ax e Rovazzi fino ai vari Achille Lauro, Tananai e Lazza, per ora l'unico che ancora resiste forse anche per via della loro bevanda lanciata da poco sul mercato. L'attitudine al carico e scarico è talmente forte che spesso prende il sopravvento e diventa difficile da gestire, un po' come Rocco Siffredi col suo "datore di lavoro" che gli costa caro quando si tratta di ragionare su livelli più alti rispetto a quelli di un materasso. Talenti annebbianti.

Stavolta Fedez la figura del voltagabbana la fa con la stampa - e non è la prima volta - ultimamente accusata spesso da lui di occuparsi delle sue faccende private invece che di cose più serie. La stessa stampa che in passato gli è stata molto utile a sbandierare beneficenza (ahia!), pseudo battaglie sociali - ma sarebbe meglio dire social - e una lunga lista di operazioni commerciali, dagli smalti al drink firmato con Lazza. Insomma, per Fedez i giornali a volte servono e altre no. A volte vanno chiamati, altre evitati. A volte sono indispensabili e autorevoli perché si occupano delle sue cose 'serie', altre spazzatura da ridicolizzare su Instagram con storie provocatorie. Carico e scarico, come sempre, a seconda di cosa è più utile. Quindi sì all'intervista di Cazzullo sul Corriere appena dimesso dall'ospedale dopo le emorragie, a ottobre scorso, sì anche alle dichiarazioni rilasciate al settimanale Oggi proprio in questi giorni per far sapere all'Italia intera che porta sempre i figli a Rozzano per mostrargli le sue umili origini - nel pieno della separazione da Chiara Ferragni, che mentre lui parlava con la giornalista era con i bambini a Dubai - e alla fine sì pure alle imboscate sotto casa della 'nemica' Myrta Merlino nei giorni in cui chiedeva privacy assoluta sul suo matrimonio, perché in fondo tra un corno portafortuna e qualche battuta diventata virale l'inviato è riuscito a renderlo anche più simpatico. E di questi tempi serve.

Poi per carità a scrivere dei suoi selfie in mutande fatti allo specchio per far vedere la nuova casa in cui si è trasferito, oppure della Ferrari appena comprata e sfoggiata con orgoglio in ben 4 storie, da quando solleva il velo rosso a quando il papà la guida felice, oppure della foto con Barbara d'Urso incontrata in treno. Quello è "il baratro dell'informazione", il collasso. Contenuti che incessantemente dà in pasto a milioni di follower per le stesse dinamiche per cui poi finiscono sui siti. Il click, tanto caro anche a Fedez. Il rapper-influencer, ora paladino dell'informazione, si nutre di visibilità e la stampa - tutta - la alimenta. Se questo sia giusto o sbagliato e sullo stato di salute dei giornali, costretti a macinare visite online per esistere, si dovrebbe scrivere un capitolo a parte, o anche più di uno, ma Fedez dovrebbe avere quantomeno l'onestà di non negare di far parte dello stesso sistema. La differenza è solo una e non è di poco conto. I giornali possono smettere di parlare di Fedez, ma ad oggi Fedez non può permettersi di non finire sui giornali.