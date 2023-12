Fedez e Chiara Ferragni non fanno più notizia neanche nudi

Ferragnez, abbiamo un problema. Se la vacanza di lusso a St. Moritz non è bastata a raggiungere l'engagement sperato, ma soprattutto necessario alla loro personale e milionaria causa social fatta di like e commenti che mantengano sempre ben alte le interazioni sui loro account - in modo da salvaguardare l'impero costruito in questi anni - Fedez e Chiara Ferragni puntano su un grande classico. La foto hot. Quella che una volta avrebbe indignato e fatto scalpore, creato dibattito, finendo su tutti i siti di gossip e in trend su X (quando ancora si chiamava Twitter), e invece oggi passa quasi del tutto inosservata.

Sembra che i bollori della famosa coppia facciano ormai l'effetto di una minestra riscaldata. Quel selfie allo specchio del bagno della loro suite, lei in perizoma e lui in pantaloncini - con la mano sul sedere della moglie - lasciando immaginare un rapporto intimo appena consumato, è più o meno alla stregua di Cristina D'Avena che canta la sigla dei Puffi. Qualcosa che ti aspetti, ma anche che sai a memoria. In questo caso non sono le parole di una canzone per bambini cresciuti negli anni '80 e '90, ma un lato b e un mezzo busto tatuato. Il risultato è lo stesso. Chiara Ferragni e Fedez, dopo anni di nudità sbattute a destra e a manca, hanno più o meno il sex appeal di Puffetta e Forzuto.

Sul web qualche articolo sulla "bufera social" che avrebbe scatenato la foto in questione si trova pure, ma sono più che altro titoli di routine per provare a sollevare una giornata scarna di notizie. I commenti al post non sono più di sdegnati e bigotti - quelli che fino a qualche tempo fa riempivano i loro profili contestando ogni cosa e che ora hanno mollato la presa perché evidentemente abituati ai personaggi - ma di quelli che li aspettano e ci scherzano su. Scrollando è tutto un "qui per leggere i commenti degli indignati" ed emoticon con tazze di caffè e popcorn. Insomma, ci si aspetta anche questo. È tutto prevedibile, visto e rivisto. Le polemiche social, la casa (di questa nuova mancano ancora un paio di storie e poi ci siamo), i figli, i giochi dei figli, le vacanze, le rispettive famiglie, le visite a sorpresa di qualche famoso cartone animato, persino le discussioni e la terapia di coppia. E poi i loro corpi nudi, strumento di una sbandierata battaglia di normalizzazione, libertà ed emancipazione, che a questo punto può dirsi vinta visto gli animi sopiti. Oppure più semplicemente annoiati.