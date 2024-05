Fedez e il gossip a orologeria: ci siamo cascati tutti (di nuovo)

Le ultime vicende di Fedez ci danno l'opportunità per fare una riflessione, spero non fine a se stessa. Partiamo dal concetto fondamentale: il tempismo è tutto, ma senza una giusta "eco" non funziona davvero. E allora riformuliamo il nostro concetto fondamentale così: il tempismo è nullo se nessuno ti rilancia. Il sistema dei media funziona così e Fedez, come altri, lo sa bene.

Per questo motivo il tempismo delle sue ultime vicende ci dice molto sul funzionamento del giornalismo in Italia e di come può essere usato a proprio piacimento da Vip e politici per spostare l'attenzione dove è meglio che vada. I dati di Google lo dimostrano: se Fedez voleva cambiare argomento ci è riuscito.

Video di pestaggi e Fedez-Epifanie a Montecarlo: che "sorpresa"

Di recente, l'ex di Chiara Ferragni è stato coinvolto nelle indagini della procura di Milano per il pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino. Reati contestati: rissa, percosse e lesioni. Fedez ha negato il suo coinvolgimento nella vicenda, ma due testimoni oculari e delle immagini provenienti dalle telecamere di videosorveglianza nella zona dell'aggressione dicono il contrario. Di quelle riprese ora abbiamo il video. Nel frattempo, Iovino non presenta querela.

Poi spunta un accordo economico tra Fedez e lo stesso Iovino per convincerlo a non sporgere querela per lesioni e percosse. Indiscrezioni quantificano questo accordo in centinaia di migliaia di euro. Ma l'indagine per rissa, reato per cui si può procedere d'ufficio a prescindere dalla querela, rimane in piedi.

E proprio mentre si parlava di accordo, ecco il Gran premio di Montecarlo, tra gli appuntamenti più cool della stagione sportiva in Europa, dove i paparazzi superano in numero piloti e staff delle scuderie. E proprio lì, meraviglia: Fedez compare con una notizia vivente, una nuova compagna. Lo stesso Federico aveva preparato il suo personale "teaser" in una storia pubblicata su Instagram, per poi mostrarsi mano nella mano con lei, Garance Authié, modella francese.

L'effetto? Non si parla d'altro e i dati di Google lo dimostrano. Sul motore di ricerca le queries correlate al nome di Fedez - ossia le ricerche più frequenti abbinate al suo nome - sono in ampia maggioranza per la nuova storia: "Fidanzata", "Montecarlo", "Fedez nuova fidanzata".

Anche Google Trends dice che le ricerche sulla nuova fidanzata di Fedez hanno spazzato via quelle sulle indagini per il pestaggio di Iovino. Anche se si prova a impostare la ricerca sui sette giorni precedenti, il risultato non cambia.

E questo editoriale è stato scritto a sole 24 ore di distanza dal Gp di Montecarlo: in questo arco di tempo le richieste di informazioni degli utenti su Google sulla nuova fidanzata di Fedez hanno soppiantato quelle di una settimana intera sulle indagini per il pestaggio. Come si vede dal grafico sotto, l'impennata arriva proprio tra domenica e lunedì, dopo il Gran premio.

Non sappiamo se Fedez abbia fatto davvero questi ragionamenti, ma, di sicuro, l'attenzione si è rivolta da un'altra parte. In realtà, questa storia non riguarda solo Fedez e il nostro rapporto morboso con la vita privata delle celebrità, ma dice molto delle vulnerabilità della stampa e di come queste possono essere sfruttate da Vip, politici e chiunque voglia difendere il proprio status quo per convogliare l'attenzione dove è più congeniale ai propri affari.

Chiunque ha ripreso la "notizia" di Fedez a Montecarlo con una nuova ragazza, ed era ovvio sarebbe stato così. Alla notizia poi seguono i dettagli (chi è lei, come si chiama, cosa fa nella vita). È una prassi, concettualmente figlia della tv sensazionalistica che ha plasmato culturalmente questo Paese e che continua a dettarne le logiche editoriali anche sul digitale.

Se sai come funziona un sistema, sai anche come manipolarlo. Questo è solo l'ennesimo esempio: succede di continuo, rendiamocene conto come giornalisti e lettori.