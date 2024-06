Il D-Day, la data che si dovrebbe celebrare come il 25 aprile

Se c’è un giorno in cui l’Europa, tutta, dovrebbe celebrare la propria liberazione, l’inizio del progetto europeo, il momento in cui si è scolpito nella pietra il rapporto speciale tra il nostro continente e il mondo delle democrazie liberali e l’Occidente, beh quel giorno è il 6 giugno.

Il 6 giugno dovrebbe diventare una data-simbolo da celebrare obbligatoriamente in tutta Europa con la medesima enfasi che si riconosce (giustamente e doverosamente) al 25 aprile in Italia. E’ il giorno in cui nel 1944 ebbe inizio l’operazione “Overlord”, lo sbarco in Normandia, l’avvio della riscossa delle forze alleate contro il regime nazifascista.

Il giorno in cui oltre 130mila soldati (britannici, canadesi, americani, cui se ne aggiunsero altri successivamente) sbarcarono sul continente europeo per liberarlo, in contemporanea alla battaglia condotta sul fronte orientale degli uomini dell’Armata Rossa e alla guerra di resistenza organizzata dalle popolazioni civili nei Paesi occupati.

Il 6 giugno dovrebbe diventare un giorno in cui le istituzioni, il mondo della scuola e della cultura, il sistema dei media e ogni ufficio pubblico si fermano in segno di omaggio, rispetto e gratitudine, stimolando una riflessione su cosa accadde, su quali sono le nostre radici, sui nostro valori irrinunciabili che fanno parte della nostra identità.

Non solo una data in cui svolgere un esercizio di memoria, benché assolutamente doveroso; ma un’occasione per ricordare le tante radici che ci tengono legati non solo allo stesso passato, ma che inevitabilmente ci tengono uniti (piaccia o no) verso destino comune.

Cinque sono le spiagge francesi su cui 80 anni fa le truppe alleate iniziarono lo sbarco, ribattezzandole con denominazioni anglofone che in eterno resteranno impresse su quelle località: Omaha, Utah, Juno, Sword, Gold. Luoghi che ogni europeo nella propria vita dovrebbe visitare almeno una volta; o almeno occorrerebbe stabilire che ogni classe dell’ultimo anno delle superiori, debba prevedere nel proprio programma un viaggio lì, in Normandia. Dove è stata piantata la bandiera dell’Europa libera.

In ciascuna di quelle spiagge si trovano le spoglie mortali di migliaia di ragazzi caduti per la libertà e la pace del nostro continente, giovani che venivano dall’altra parte dell’Oceano e che hanno scelto di sacrificarsi in nome di un ideale. In quei cimiteri, in quei resti, nelle testimonianze che a 80 anni di distanza ancora permangono di quella poderosa operazione militare, c’è un pezzo imprescindibile della storia, dei valori, delle fondamenta su cui poggia l’Europa politica che conosciamo oggi. Le stesse fondamenta su cui edificare quella di domani.