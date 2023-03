Ma perché protestate se prima non avete fatto niente?

Manifestazione a Milano per figli di coppie omogenitoriali

Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sono scesi in piazza a Milano al fianco di Arcigay, Famiglie Arcobaleno e Sentinelli per chiedere una legge che tuteli i figli delle coppie gay. Stessa cosa che nei giorni scorsi è stata chiesta da alcuni sindaci che hanno formato un fronte compatto per portare avanti quella che definiscono una 'battaglia di civiltà a favore dei minori'. Tutto questo dopo che il Comune di Milano ha dovuto interrompere le trascrizioni di questi bambini e bambine presso le proprie anagrafi; stessa cosa che era successa un anno fa al Comune di Torino.

Il governo di destra fa il governo di destra

Che i partiti scendano in piazza è giusto, doveroso e legittimo. Quella che si sta sviluppando in Italia è però solo l'ultima puntata di un dibattito decennale su un tema che nessuno è stato in grado di normare. Neppure gli stessi movimenti politici che saranno in piazza per protestare contro un Governo di destra che fa cose di destra. Sì, perché la domanda legittima che ci si deve porre è una solamente: quando avete avuto l'opportunità di fare una legge in materia perché non l'avete fatta? Le occasioni dal 2012 fino a pochi mesi fa ci sono state e non sono state neppure poche, ma a causa di contrasti interni tra le diverse anime del centrosinistra non si è mai arrivati a votare quella legge che adesso si richiede a gran voce a Giorgia Meloni.

Il Partito Democratico ha espresso il presidente del consiglio negli ultimi undici anni in ben tre occasioni. Il primo è stato Enrico Letta, il secondo Matteo Renzi e il terzo Paolo Gentiloni. Nessuno di questi ha trovato il modo di concedere i diritti che spettano ai figli delle coppie omosessuali, anzi nel 2016, quando il presidente del consiglio era Matteo Renzi, vennero sì concesse le unioni civili alle coppie dello stesso sesso, ma non la stepchild adoption. Norma che molto probabilmente avrebbe concesso quei diritti che vengono chiesti dai manifestanti in piazza. Qualcuno dirà che però all'epoca il PD governava con l'UDC e il Nuovo Centrodestra, partiti che mai e poi mai avrebbero accettato un passo in avanti così deciso, ed è vero. La questione però è politica ed è una scelta politica quella di governare con movimenti conservatori e di ispirazione cattolica.

In 527 giorni nessuna legge

Infine ci sono quei 527 giorni durante i quali Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali governarono insieme. Il Governo entrò in carica il 5 settembre del 2019 e nel marzo dell'anno successivo venne investito dall'emergenza pandemica, ma quei sei mesi prima del lockdown sono stati l'occasione più ghiotta che le famiglie arcobaleno abbiano avuto. Peccato che quel Parlamento non fu in grado di approvare nessuna legge in merito. E pensare che proprio durante i mesi della pandemia quei diritti, che oggi vengono chiesti a gran voce a un Governo di destra che fa cose di destra, sarebbero stati utili per tutelare i bambini e le bambine che nascono e crescono in una famiglia omogenitoriale, perché il pericolo era nell'aria e mieteva vittime.

Scendere in piazza è dunque giusto, doveroso e legittimo, ma lo è altrettanto legiferare quando si ha l'occasione di farlo.