Le bugie di Fiorello sui rifiuti nucleari francesi in Italia

A Viva Rai2 Fiorello ha commentato la notizia della pubblicazione della Carta Nazionale delle Aree Idonee per la collocazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi (qui le aree ipotizzate) sostenendo a più riprese che l’Italia, non avendo centrali nucleari, non produce scorie, e che pertanto il deposito servirebbe ad ospitare le scorie nucleari francesi. Il fatto che la Francia intenderebbe pagare per smaltire le sue scorie nucleari in Italia è stato ripetuto e reiterato più volte. Ora, non solo questa cosa è assolutamente falsa, perché in Italia non c’è e non ci sarà neanche in futuro nemmeno un milligrammo di materiale radioattivo francese, ma è addirittura vero il contrario: è l’Italia ad aver pagato per decenni la Francia e il Regno Unito per riprocessare e ospitare il combustibile esausto delle quattro centrali attive sul nostro territorio dal ‘63 al ‘90.

La Francia gestisce da sempre i rifiuti della sua industria nucleare interamente in territorio francese, col deposito di rifiuti a media e bassa attività sito a l’Aube, il centro di riprocessamento di Orano a La Hague e in futuro il centro di smaltimento di profondità a Bure. La Francia è, assieme alla Russia, il paese leader al mondo per quanto riguarda il ciclo del combustibile nucleare, dell’arricchimento al riprocessamento. E infatti non è la Francia ad essere in procedura di infrazione europea per la violazione dei regolamenti sullo smaltimento in sicurezza dei rifiuti radioattivi: siamo noi.

Siamo noi che non solo ci facciamo dettare l’agenda dai NIMBY per quanto riguarda lo smaltimento di quei pochi metri cubi di combustibile esausto delle nostre vecchie centrali, ma non riusciamo neanche a procedere con lo smantellamento delle stesse, per mancanza di una destinazione finale dei rifiuti radioattivi che verrebbero prodotti dalle operazioni di decommissioning, e non riusciamo a gestire i rifiuti radioattivi prodotti dalle nostre industrie e dai nostri ospedali, dove per fortuna continuiamo a fare uso di procedure diagnostiche come la tomografia a emissione di positroni (PET) e la scintigrafia, che producono rifiuti radioattivi, e di terapie radiometaboliche, che producono rifiuti radioattivi.

È assolutamente indecente che una trasmissione molto seguita che va in onda sulla tv pubblica diffonda falsità all’indirizzo di un altro paese membro dell’Unione Europea, e i francesi avrebbero tutto il diritto di chiedere chiarimenti ai vertici RAI. L’Italia non è la pattumiera dei francesi, ma certamente il livello della RAI è molto vicino a quello della spazzatura.